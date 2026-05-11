Teljesen eltörölnék ezt az adót Magyarországon: fontos üzenetet küldött a szakma a kormánynak

A reklámadó teljes megszüntetését szorgalmazza a Magyar Reklámszövetség és több társszervezet. Bár üdvözölték, hogy a Tisza-kormány fenntartotta a nulla százalékos adókulcsot, szerintük ez csak átmeneti megoldás. A szervezet úgy véli, az adónem évek óta bizonytalanságban tartja a reklám- és médiaipart és az egész magyar gazdaság működésére negatív hatással van.

A Magyar Reklámszövetség és társszervezetei üdvözlik, hogy a Tisza-kormány első intézkedési között a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelésével fenntartotta a reklámadó nulla százalékos mértékét, a szervezet egyúttal az adónem eltörlését szorgalmazza, közölte a Magyar Reklámszövetség hétfőn.

Azt írták, remélik, hogy érveik alapján a Tisza-kormány a reklámadót végérvényesen ki fogja vezetni, mert csak egy hatékonyan és kiszámíthatóan működő hazai reklám- és médiaipar tudja erősíteni a magyar gazdaságot.

Véleményük szerint a reklámadó nemcsak a reklámiparra - különösen a hazai médiavállalatok működésére és profitabilitására -, hanem a teljes magyar gazdaságra nézve is káros.

"A kommunikációs iparágat sakkban tartó különadót a Fidesz-kormány 2014. július 1-jén szakmai egyeztetés nélkül vezette be a költségvetés kipótlásának szükségességére hivatkozással, de valójában politikai és üzleti célokat szolgálva. A Reklámszövetség a reklámadó felmerülésekor a szakmai tiltakozás élére állt, és közel 12 éve rendületlenül hangoztatta tiltakozását és próbálta eljuttatni az előző kormány döntéshozói számára megalapozott ellenérveit szakmai párbeszédet szorgalmazva, de lehetőség híján leginkább egyéb fórumokon és a sajtó hasábjain érvelt, továbbá az Európai Bizottsághoz benyújtott észrevételekkel élt" - áll a közleményben.

Az MRSZ "félsikernek könyvelte el, hogy 2019-től többnyire évenként hosszabbítgatták a 7,5 százalékosos adókulcs felfüggesztését" - tették hozzá.