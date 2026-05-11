A Richter vezérigazgatója szerint a vállalat legfőbb stratégiai célja felkészülni a legnagyobb bevételt hozó gyógyszere, a Vraylar 2030-ban várható szabadalomvesztése utáni korszakra.
Egyetlen hazai sztárpapír mentette meg a napot a magyar tőzsdén: meglepő fordulatot hozott a hétfő
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 279,93 pontos, 0,21 százalékos csökkenéssel 134 265,27 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a BÉT az európai tőzsdékkel együtt enyhén negatív, jelentősebb kilengések nélküli kereskedéssel nyitotta a hetet. A visszaesést az OTP erősödése mérsékelte, de kibocsátói okok a múlt pénteki céláremelést leszámítva nem látszanak. A befektetők most a Magyar Telekom és a Richter kedden megjelenő beszámolóira várnak. Az elemzői konszenzus mindkettőnél emelkedést valószínűsít, ennek ellenére az árfolyamukban kisebb eladási hullám látszott napközben – tette hozzá Czibere Ákos.
A Mol 58 forinttal, 1,39 százalékkal 4106 forintra csökkent 3,7 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 400 forinttal, 0,95 százalékkal 42 580 forintra erősödött, forgalmuk 15,0 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 32 forinttal, 1,31 százalékkal 2410 forintra esett, forgalma 1,6 milliárd forint volt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,47 százalékkal 12 600 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9121,60 ponton zárt hétfőn, ez 80,77 pontos, 0,88 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 355,60 forintról 355,50 forintra gyengült 18 órakor.
A TISZA‑kormány három új szóvivőt mutatott be: Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát.
2025-ben az Európai Unióban 92,7 millió ember volt kitéve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázatának.
Láthatatlan csapda fenyegeti a magyar gazdaságot: azonnal lépni kell, különben rengetegen lehúzhatják a rolót
A forint közelmúltbeli, jelentős erősödése komoly kihívás elé állítja a hazai exportcégeket, kiemelten a kis- és középvállalkozásokat.
Pósfai Gábor, a Tisza-kormány belügyminiszter-jelöltje szakítani akar a politikai lojalitáson alapuló gyakorlattal, az intézményi függetlenség helyreállítására törekszik.
Bóna Szabolcs: a magyar termőföldnek hazai tulajdonban kell maradnia, ki kell zárni a külföldi cégeket
Az Országgyűlés újonnan felállt Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottsága hétfő reggel meghallgatta Bóna Szabolcsot, a Tisza Párt agrárminiszter-jelöltjét.
Kiderült az erős forint és a belengetett euró sötét oldala: magyar cégek tömegeinek érik a hidegzuhany
A forint árfolyama az euróval és a dollárral szemben is többéves csúcsra ért az elmúlt időszakban.
Kimondta Orbán Anita: az Európai Unió nem feltétel nélküli igazodást vagy az érdekek feladását várja el Magyarországtól
Orbán Anita meghallgatásán egyértelmű nyugati elköteleződést, a nemzetközi bizalom helyreállítását és az uniós források lehívását nevezte meg fő céljaként.
Kapitány István: még nincs itt az ideje az árrésstop és különadók kivezetésének, felelős döntést kell hozni
Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán ismertette a következő négy év legfontosabb feladatait.
Gyengült hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Hétfő délelőtt megkezdődnek a leendő Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatásai.
Magyar Péterék belenéztek a papírokba, és rögtön léptek: példátlan hiány miatt jön a brutális szigorítás
Pótköltségvetést nyújt be a megalakuló új kormány, mivel az államháztartási hiány április végére elérte az éves cél 91 százalékát.
Ingyen lakás és több ezer eurós támogatás beköltözőknek: magyaroknak is jár a rendkívüli spanyol lehetőség
Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírek a Pénzcentrumon 2026 19. hetében.
A Pénzcentrum számára kiemelten fontos, hogy ne csak beszéljen az olvasóihoz, hanem valóban meg is értse őket.
A Roszatom vezérigazgatója bízik abban, hogy felgyorsítják a Paks-2 atomerőmű építését.
Magyar Péter: Működő és emberséges Magyarországot építünk - itt van a miniszterelnök teljes beiktatási beszéde!
Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat - jelentette ki miniszterelnökké választása után Magyar Péter az Országgyűlés alakuló ülésén.
Drasztikus apadásnak indult a legnagyobb hazai folyónk: ritkán látott képződmény bukkant elő a vízből az elképesztő szárazság miatt
Rendkívüli aszályhelyzet sújtja Magyarországot 2026 tavaszán. A tartós csapadékhiány miatt a talaj szárazsága már most a nyári hónapokat idézi.
Új, négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben pénteken.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n