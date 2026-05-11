Középkorú felnőtt férfi, aki okostelefonnal figyeli kriptopénz- és részvénykereskedelmét. Kis műhelyében tartózkodik.
Gazdaság

Egyetlen hazai sztárpapír mentette meg a napot a magyar tőzsdén: meglepő fordulatot hozott a hétfő

Pénzcentrum/MTI
2026. május 11. 18:37

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 279,93 pontos, 0,21 százalékos csökkenéssel 134 265,27 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a BÉT az európai tőzsdékkel együtt enyhén negatív, jelentősebb kilengések nélküli kereskedéssel nyitotta a hetet. A visszaesést az OTP erősödése mérsékelte, de kibocsátói okok a múlt pénteki céláremelést leszámítva nem látszanak. A befektetők most a Magyar Telekom és a Richter kedden megjelenő beszámolóira várnak. Az elemzői konszenzus mindkettőnél emelkedést valószínűsít, ennek ellenére az árfolyamukban kisebb eladási hullám látszott napközben – tette hozzá Czibere Ákos.

A Mol 58 forinttal, 1,39 százalékkal 4106 forintra csökkent 3,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 400 forinttal, 0,95 százalékkal 42 580 forintra erősödött, forgalmuk 15,0 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 32 forinttal, 1,31 százalékkal 2410 forintra esett, forgalma 1,6 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,47 százalékkal 12 600 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9121,60 ponton zárt hétfőn, ez 80,77 pontos, 0,88 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
