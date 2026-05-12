UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Budapest, 2026. május 12.Kármán András pénzügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.MTI/Balogh Zoltán
Gazdaság

Bejelentést tett Kármán András az SZJA és az ÁFA sorsáról: minden magyart érint a dolog

Pénzcentrum
2026. május 12. 14:15

Idén már nem nyúlnak a személyi jövedelemadóhoz, de bizonyos termékek áfája még csökkenhet - derült ki Kármán András pénzügyminiszter friss nyilatkozatából. A tárcavezető augusztus végére ígérte az idei költségvetés teljes felülvizsgálatát, amelyet rövidesen a 2027-es tervezet követ majd.

A magyar kormány pénzügyminisztere a meghallgatását követően, rögtönzött sajtótájékoztatón válaszolt az újságírók kérdéseire. A politikus az RTL kérdésére elmondta, hogy az szja-rendszer átalakításával kapcsolatos tervek idén már biztosan nem valósulnak meg. Ezek az intézkedések ugyanis jelenleg nem férnek bele a költségvetés mozgásterébe.

Ezzel szemben az általános forgalmi adónál lát teret a módosításra. Bizonyos termékek esetében így még idén sor kerülhet az áfakulcs csökkentésére.

Kármán András bejelentette továbbá, hogy augusztus végéig elkészül az idei költségvetés átfogó felülvizsgálata. Ez a dokumentum már tartalmazni fogja a kilátásba helyezett esetleges intézkedések költségvetési hatásait is.

A tárcavezető hozzátette: a felülvizsgálat bemutatása után nem sokkal a 2027-es költségvetés tervezetét is nyilvánosságra hozzák.

