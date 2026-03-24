Budapest, 2025. március 12.Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke jelképesen elhelyezi kézjegyét a forintbankjegyen az MNB budapesti székházában 2025. március 12-én. A mindenkori jegybankelnöknek a hivatalbalépése utáni egy
Gazdaság

Feszült várakozás előzi meg a keddi kamatdöntést: kiderült, mi történhet a pénzünkkel a háborús veszély árnyékában

MTI
2026. március 24. 07:59

Kedden kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, a piaci várakozások szerint nem változik az alapkamat.

A testület februárban 25 bázisponttal, 6,25 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és ugyanilyen mértékben vitte lejjebb a kamatfolyosó széleit is. Az egynapos betéti kamat 5,25 százalékra, az egynapos hitel kamata 7,25 százalékra mérséklődött. Az alapkamat legutóbb 2024 szeptemberében változott, akkor is 25 bázispontos csökkentés történt.

Varga Mihály, az MNB elnöke a legutóbbi döntés után azt mondta, az inflációs folyamatok és a pénzügyi stabilitás lehetővé tették az óvatos lazítást. A tanács egyetlen lehetőséget tárgyalt, a 25 bázispontos csökkentést. Jelezte, nem indítottak kamatcsökkentési ciklust.

Hangsúlyozta, hogy a döntések továbbra is adatvezéreltek, minden ülésen az aktuális gazdasági helyzet alapján határoznak. Kiemelte a devizapiaci stabilitás szerepét az inflációs várakozások alakulásában.

Az elemzők most kivárásra számítanak. Az iráni konfliktus és az energiaárak alakulása bizonytalanságot okoz, miközben a nemzetközi jegybankok, köztük a Federal Reserve és az Európai Központi Bank döntései inkább stabil képet mutattak. Az infláció februárban 1,4 százalék volt éves alapon, ami alacsony szint. A jelenlegi kilátások szerint az éves infláció még a magasabb energiaárak mellett sem lépi át a 3,5–4 százalékos sávot.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
