Egy gyermek kinyitja a hűtőszekrény fagyasztórekeszét, és belenéz. Üres.
Gazdaság

Erről nem mer beszélni senki: tényleg pénzkérdés lett Magyarországon a gyerekvállalás?

Pénzcentrum
2026. május 11. 13:03

2025-ben az Európai Unióban 92,7 millió ember volt kitéve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázatának. A szegénység kockázata leginkább a nők, a 18–24 éves fiatal felnőttek, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők és a munkanélküliek körében a legnagyobb, de egészen magas az arány azok körében is, akik eltartott gyerekkel élnek egy háztartásban.

A tavalyi évben az Európai Unió lakosságának 20,9 százaléka, összesen 92,7 millió ember volt kitéve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázatának. A férfiaknál valamivel magasabb a nőknél a kockázat, náluk ez az arány 21,9 százalék, szemben a 19,8 százalékkal. Nem meglepő módon a foglalkoztatási helyzet jelentősen befolyásolja a kockázatot: a foglalkoztatottaknál az arány mindössze 10,9 százalék, míg a munkanélküliek esetében 66,3 százalék volt.

Meglepő azonban, hogy az Európai Unióban azok a háztartások is nagyobb arányban voltak kitéve a szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatának, amelyekben eltartott gyerek élt. Az eltartott gyermekek azok a személyek, akik 0–17 évesek, illetve 18–24 évesek, amennyiben nem dolgoznak, és legalább az egyik szülővel egy háztartásban élnek. A statisztikákból kiderül, hogy míg az eltartott gyerekkel élők 22,1 százalékának valós kockázatot jelent a szegénység, addig a gyerekkel nem rendelkezők számára ez az arány mindössze 19,8 százalék.

Az Európai Unión belül az AROPE-aránynak is nevezett szám az EU 27 tagállama közül 16-ban az magasabb volt a gyermeket nevelő háztartásokban élők körében, mint a gyermeket nem nevelő háztartásokban élők körében. Az arány Spanyolországban volt a legmagasabb (29,9%), ezt követte Románia (29,4%) és Bulgária (29,1%). 

Magyarország az EU-s átlag alatt helyezkedik el: míg a gyermekkel élők 21,4 százaléka, addig a gyermektelenek 17, 4 százaléka van kitéve a szegénység kockázatának.

Ezzel szemben Szlovénia (10,4%), Hollandia (11,7%) és Ciprus (12,2%) rögzítette a legalacsonyabb arányokat. Bár elég ritka jelenség, de egyes országokban (például Észtországban, Finnországban, vagy Dániában) a három vagy több gyermekes családok szegénységi rátája láthatóan alacsonyabb az országos átlagnál, ami a hatékony családtámogatási politikákra is utal. 

Ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre?

A statisztikákat nézve nem véletlen, hogy sok, családalapítást tervező fiatal számára a gyerekvállalás egyik legfontosabb szempontja az anyagi biztonság megléte. Bár Magyarországon a családtámogatási rendszer európai összevetésben bőkezű, a statisztikák továbbra is azt mutatják, hogy a szülés időzítése egyre későbbre tolódik és megfelelő anyagi háttér nélkül kevesen mernek tervezetten családot alapítani.

Ez a számokban is meglátszik: a KSH adatai szerint 2026 februárjában 5333 gyermek született, ez pedig 6 százalékos visszaesést jelent a tavalyi év azonos hónapjához képest. 2025-ben összesen mintegy 72 ezer gyermek jött világra, ami 7,1 százalékkal kevesebb az előző évinél. A legnagyobb visszaesést az év elején és a nyár végén mérték, míg decemberben már mérsékeltebb volt az éves csökkenés üteme. A tendencia évek óta megfigyelhető, a KSH szinte minden hónapban a születések számának csökkenéséről számol be. 

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%.

Más statisztikák szerint azonban a gyermekvállalás nem (csak) attól függ, mennyi pénze van valakinek, inkább attól, mikor érkezik a gyerek. Egy 2025-ben publikált kutatás például azt vizsgálta, hogy a gyermekvállalás, a nagyszülővé válás és a szülők halála milyen módon formálja a vagyonfelhalmozást hosszú távon. Az eredmények azt mutatták, hogy a késői szülővé válás hosszú távon nagyobb vagyonnal jár.

Korábbi interjúnkban Banyár József közgazdász hangsúlyozta, hogy a mai gazdasági környezet továbbra is a gyermekvállalást elkerülőknek kedvez, akár anyagi, akár munkaerőpiaci lehetőségek szempontjából.

Egy másik cikkünkben pedig Nógrády József munkaerőpiaci szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy a nők a szülések miatt gyakran 7–10 évre kiszakadnak a munka világából, és a felgyorsult technológiai fejlődés mellett ezt a hátrányt ma már jóval nehezebb ledolgozni. Ráadásul a későn szülők aránya különösen magas Magyarországon, ami tovább növeli az életkor és az idő mint erőforrás jelentőségét.

Egy másik interjúban az anyagi helyzet helyett a gyermekvállalás pszichológiai hátterére koncentráltunk: a hazai társadalom kifejezetten gyerekcentrikus és az önkéntes gyermektelenséget sokan a mai napig normaszegésként kezelik. Tanács Eszterrel körbejártuk, hogy a gyermektelenség hátterében milyen, egymással összefonódó életesemény, értékrend és belső motiváció állhat. 
Likvidációs érték
Az érték azt mutatja, hogy végelszámolás (likvidáció) során mennyiért lehetne értékesíteni az adott ingatlant vagy eszközt, és az értékesítés költségeit levonva mennyi az értékesítésből származó nettó jövedelem.

