A paksi atomerőmű sziluettje fekete-fehérben .Magyarország,Európa.
Gazdaság

Egyértelmű üzenetet küldött a Roszatom-vezér Magyar Péternek: ez lehet a paksi bővítés további sorsa

2026. május 12. 08:44

A Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov nyitott a Paks II. beruházás szerződéseinek felülvizsgálatára. Ezt a lépést a leendő gazdasági és energetikai miniszter, Kapitány István helyezte kilátásba. Az orosz vállalat kész átfogó tájékoztatást adni az új magyar kormánynak a minősített dokumentumokról, mivel álláspontjuk szerint a projekt sikeres és gyors megvalósítása mindkét fél közös érdeke.

Alekszej Lihacsov orosz újságíróknak nyilatkozva reagált Kapitány István hétfői bizottsági meghallgatására. A politikus ezen az eseményen jelentette be a paksi bővítési megállapodások átvizsgálását. A cégvezető hangsúlyozta, hogy a Roszatom egyedülálló nemzetközi tapasztalattal rendelkezik - írja az orosz TASZSZ hírügynökség.

Ennek köszönhetően a felmerülő költségeket és a beruházás gazdaságosságát is racionálisan, konkrét számokkal tudják igazolni a magyar fél számára. Hozzátette továbbá, hogy az atomerőművek kiemelt biztonságú, különleges létesítmények. Emiatt a vonatkozó iratok minősítése egyáltalán nem számít kirívó nemzetközi gyakorlatnak.

Amint az új magyar kormány hivatalosan is megalakul, az illetékes vezetők megtekinthetik a szóban forgó aktákat. A fővállalkozó orosz vállalat pedig kész megnyugtató válaszokat adni a felmerülő kérdésekre. Lihacsov úgy látja, hogy a felek között nincsenek alapvető ellentétek. Az orosz vállalatnak és a magyar vezetésnek egyaránt az az érdeke, hogy ez a nemzetgazdaság számára stratégiai fontosságú beruházás a lehető leghatékonyabban és a legkedvezőbb áron valósuljon meg.

A vezérigazgató már napokkal ezelőtt is optimistán nyilatkozott a projektről. Kifejezte reményét, hogy az új kabinettel újraindíthatják és felgyorsíthatják a munkálatokat. 
