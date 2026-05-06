Kíméletlen döntés született a színfalak mögött: váratlan rémálommal néz szembe Magyarország, minden perc számít
Az ezen a héten felálló, Magyar Péter vezette új kormánynak mindössze néhány hónapja marad a több milliárd eurós magyar keret megmentésére, ugyanis Brüsszel hallani sem akar a határidő meghosszabbításáról - írja a Portfolio.
Az Európai Bizottság véglegesítette a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) lezárásának szabályait: a döntés értelmében a 2026-os határidő szigorú és meghosszabbíthatatlan. Bár az elmúlt időszakban több uniós tagállam vezetője is az RRF határidejének kitolását szorgalmazta, az Európai Bizottság friss útmutatója minden ilyen reményt eloszlatott.
A programok 2026-os befejezése nem politikai alku tárgya, hanem szigorú jogi és pénzügyi választóvonal. Ennek hátterében részben a német alkotmánybíróság egy korábbi határozata áll. Az uniós közös hitelfelvétel ugyanis kizárólag egyszeri, korlátozott idejű válságkezelő eszközként kapott zöld utat. Emiatt az időkeret módosítása újabb, hosszú hónapokig tartó jogi vitákat indíthatna el. A szabályok értelmében a tagállamoknak 2026. augusztus 31-ig kell teljesíteniük minden vállalt mérföldkövet és célt. A végső kifizetési kérelmeket ezt követően, szeptember végéig kell benyújtaniuk, a Bizottságnak pedig az év végéig kell folyósítania a forrásokat.
Magyarország a jogállamisági eljárások miatt a leginkább veszélyeztetett tagállamok közé tartozik, a leköszönő Orbán-kormány ugyanis érdemben nem tudott felmutatni lezárt projekteket vagy teljesített reformokat. A hamarosan hivatalba lépő, Magyar Péter vezette új kormánynak ezért rendkívül szűk mozgástere lesz. Nem marad idő hosszas politikai újratervezésre, azonnal dönteni kell a megvalósítható lépésekről.
Gyorsan meg kell határozni, mely vállalások hajthatók végre a hátralévő szűkös időkeretben. Emellett sürgősen rendbe kell tenni az igazolásokat, a közbeszerzési eljárásokat és az auditokat. A politikai irányváltás önmagában nem lesz elég, mivel a folyósításhoz konkrét jogszabályokra és ellenőrizhető bizonyítékokra van szükség.
A feszített tempó ellenére Brüsszel bizonyos mozgásteret is biztosít a megcsúszott országoknak. A legfontosabb könnyítés az informális előzetes egyeztetések lehetősége. Így a magyar kormánynak nem kell megvárnia a dokumentáció véglegesítését, már a folyamat közben is konzultálhat az uniós testülettel. Emellett lehetőség nyílik a korábbi kormány által benyújtott Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (HET) módosítására is. A bonyolult, időigényes programok, mint például egy átfogó nyugdíjreform, lecserélhetők. Helyettük egyszerűsített, gyorsabban kivitelezhető intézkedésekben is meg lehet állapodni az Európai Bizottsággal.
Egy másik járható út a különböző pénzügyi eszközök létrehozása. Ha az állam tőkét juttat például állami fejlesztési bankokba, és ebből a keretből 2030-ig osztanak szét lakossági vagy vállalati zöld átállást segítő támogatásokat, azt az Unió elfogadhatja teljesített célként. Ilyen folyamatot a Magyar Fejlesztési Banknál a leköszönő kormány is elindított.
Ugyanakkor a jogállamisági, korrupcióellenes és igazságügyi reformok, vagyis az úgynevezett szupermérföldkövek esetében Brüsszel nem enged. Ezeket hiánytalanul végre kell hajtani, és a jogszabályok elfogadásán túl a tényleges, gyakorlatban is független működést szintén bizonyítani kell.
A 2026. augusztus végi határidő azért is kritikus, mert utána teljesen átalakul a számonkérés rendszere. Míg korábban a Bizottság felfüggesztette a kifizetéseket, és fél évet adott a hibák javítására, a zárási időszakban erre már nem lesz lehetőség. Ha egy beruházás vagy reform nem készül el időre, az Európai Unió automatikusan és arányosan csökkenti a lehívható összeget. Szintén szigorú szabály vonatkozik a visszalépésekre. Ha egy tagállam korábban már teljesített egy mérföldkövet, de később azt gyengítő intézkedéseket hoz, a Bizottság visszaköveteli a kifizetett támogatást.
A pénzügyi adminisztráció ráadásul nem ér véget 2026 szilveszterén. A korábban felvett előlegekkel maradéktalanul el kell számolni, ellenkező esetben azokat vissza kell fizetni. Egy ilyen forgatókönyv váratlanul és súlyosan terhelné meg a nemzeti költségvetést. Bár az új kifizetések lezárulnak, a folyamat nem ér véget. A projektek utólagos ellenőrzései, a csalás elleni vizsgálatok, valamint a szigorú adatmegőrzési kötelezettségek egészen 2031-ig érvényben maradnak. Az RRF fókusza a források lehívása után így teljes mértékben az elszámoltathatóságra terelődik.
