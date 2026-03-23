Ukrán források szerint a primorszki kikötő éves szinten mintegy 60 millió tonna kőolaj forgalmát bonyolítja le.
Súlyos árat fizetünk a fegyveres konfliktus miatt: behúzták a kéziféket a gigabankok, durva drágulás jöhet
A közel-keleti konfliktus eszkalálódása újra felborította a globális pénzpiacokat: miközben a nagy jegybankok változatlanul hagyták kamataikat, a bizonytalanság azonnal megemelte a kötvényhozamokat. A döntéshozók egyelőre kivárnak, hiszen a gazdasági kilátásokat most elsősorban az határozza meg, meddig maradnak tartósan magasak az energiaárak, és mennyire húzódik el a térség válsága.
A főbb központi bankok, köztük a Fed, az EKB és a Bank of England a héten a közel-keleti konfliktus eszkalálódása közepette változatlanul hagyták irányadó kamataikat. A konfliktus megemelte a kötvényhozamokat, ahogy a grafikonon látható. Bár az Amundinál úgy vélik, hogy a válság inflációra gyakorolt hatása Európában valamivel erőteljesebb lesz, a „lássuk meg, mi lesz” marad a központi bankok közös narratívája.
Ennek oka, hogy a gazdaságban jelentkező árnyomás értékelésében döntő tényező, hogy a magas energiaárak meddig tartják magukat, meddig húzódik el az közel-keleti válság.
Az EKB részéről Christine Lagarde megerősítette, hogy a bank jól felkészült és megfelelő eszközökkel rendelkezik a háborús sokk kezelésére. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy még túl korai lenne határozott következtetéseket levonni a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásairól. A piacok is módosították a központi bankok kamatcsökkentéseivel kapcsolatos várakozásaikat. Arra számítanak az Amundinál, hogy a jegybanki kamatok a közeljövőben nagy valószínűséggel szinten maradnak
„ A közel-keleti konfliktusból fakadó stagflációs nyomás átalakítja a növekedés és az inflációs
kockázat közötti eg yensúl yt, ami világszerte a monetáris pál ya átgondolására kényszeríti a
központi bankokat. Összességében arra számítunk, hog y a jeg ybankok elhalasztják a monetáris
lazítást, viszont nem vesznek 180 fokos fordulatot. Eg y kiváró álláspont várható, ami eg yúttal
megfelelő válasznak tűnik a jelenlegi hel yzetben” - mondta el Monica Defend az Amundi Investment Institute vezetője.
Az euróövezetben tartós az árnyomás
Az euróövezet inflációja februárban éves szinten 1,9%-ra gyorsult, elsősorban a közlekedés és a vendéglátás miatt. A maginfláció 2,4%-on állt meg, míg a szolgáltatások inflációja 3,4%-ra emelkedett, ami belföldi költségnyomásra utal. Az emelkedő olaj- és gázárak várhatóan emelik a teljes inflációt a következő hónapokban, és késleltetett hatást gyakorolhatnak a maginflációra, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik. Az árupiacok legutóbbi mozgásai valószínűleg nem fogják ugyanazokat a hatásokat kiváltani a bérek és a maginfláció tekintetében, mint a pandémia idején.
Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon
Mennyibe kerül a szántóföld ma Európában? Hol a legdrágább és hol a legolcsóbb a termőföld, és hogyan alakultak a földbérleti díjak? Mutatjuk!
Itt a figyelmeztetés: kegyetlen áremelkedés jön az építőiparban, tömegével húzzák le a rolót a magyar cégek
Az év eleji adatok szerint az építőipar már nem növekszik: a teljesítmény visszaesett.
Bár az állam bevételei összességében nőttek, a kiadások drasztikus megugrása miatt az elmúlt 25 év második legnagyobb havi hiányát hozta a február.
A Goldman Sachs a nyersolajpiac történetének eddigi legnagyobb ellátási sokkjaként értékeli a szoroson áthaladó szállítások leállását.
Ukrajna az Odessza–Brodi vezetéket kínálja alternatív olajszállítási útvonalként az Európai Uniónak a megsérült Barátság kőolajvezeték kiváltására.
Felfoghatatlan mennyiségű kőolaj tűnt el a piacról a háború miatt: soha nem látott lépéssel próbálják menteni a menthetőt
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történelmi léptékű olajtartalék-felszabadítással próbálja fékezni a globális drágulást, és újabb piaci beavatkozásokat is mérlegel.
A pénzügyi versenyképesség megőrzése érdekében az Európai Unió és az Egyesült Államok is a banki tőkekövetelmények enyhítésére készül.
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A heti forgalom 109,9 milliárd forint volt az előző héten elért 159,6 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
Heti összefoglaló a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeiből: ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat.
A Copernicus rendszer 100 méteres felbontásban, tíznaponta követi a tavak vízminőségét, így a Balaton állapota is részletesen látható.
Egy kismajom esete csak a jéghegy csúcsa: brutális pénzek és kegyetlen módszerek mozgatják az állatcsempészetet.
Trump és Putyin éppen újraírják a világrendet: nyakunkon a bizonytalanság kora - Magyarország lehet a nagy nyertese?
A világgazdaság jelenleg egy nagyon furcsa fordulóponthoz érkezett. Beköszönt a bizonytalanság kora.
Lángba borult egy európai fegyvergyár: Orbán Viktor bejelentést tett, döntést hoztak Magyarország védelméről
Egy ismeretlen csoport vállalta a cseh hadiüzem elleni támadást, amely mögött nemzetközi szálak is felmerültek.
A közel-keleti konfliktus és a globális inflációs nyomás miatt folytatódik a hazai stagnálás - írta elemzésében az ING.
Minden vezető pénznemmel szemben gyengülést szenvedett a magyar deviza, és napközben is jelentős volt a ralizás.
Megszólalt a Nemzetközi Energiaügynökség: aki olcsóbb árakat szeretne, annak ezeket a lépéseket kell megtennie
Mivel a globális olajkereslet 45 százalékáért a közúti közlekedés felel, az ügynökség elsősorban ezen a területen szorgalmazza a fogyasztás visszafogását.
Egy friss adatvizualizáció jól bemutatja, hogy bár van átfedés a leggazdagabb és a legboldogabb országok listáján, a pénz nem minden.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
