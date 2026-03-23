Súlyos árat fizetünk a fegyveres konfliktus miatt: behúzták a kéziféket a gigabankok, durva drágulás jöhet

A közel-keleti konfliktus eszkalálódása újra felborította a globális pénzpiacokat: miközben a nagy jegybankok változatlanul hagyták kamataikat, a bizonytalanság azonnal megemelte a kötvényhozamokat. A döntéshozók egyelőre kivárnak, hiszen a gazdasági kilátásokat most elsősorban az határozza meg, meddig maradnak tartósan magasak az energiaárak, és mennyire húzódik el a térség válsága.

A főbb központi bankok, köztük a Fed, az EKB és a Bank of England a héten a közel-keleti konfliktus eszkalálódása közepette változatlanul hagyták irányadó kamataikat. A konfliktus megemelte a kötvényhozamokat, ahogy a grafikonon látható. Bár az Amundinál úgy vélik, hogy a válság inflációra gyakorolt hatása Európában valamivel erőteljesebb lesz, a „lássuk meg, mi lesz” marad a központi bankok közös narratívája.

Ennek oka, hogy a gazdaságban jelentkező árnyomás értékelésében döntő tényező, hogy a magas energiaárak meddig tartják magukat, meddig húzódik el az közel-keleti válság.

Az EKB részéről Christine Lagarde megerősítette, hogy a bank jól felkészült és megfelelő eszközökkel rendelkezik a háborús sokk kezelésére. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy még túl korai lenne határozott következtetéseket levonni a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásairól. A piacok is módosították a központi bankok kamatcsökkentéseivel kapcsolatos várakozásaikat. Arra számítanak az Amundinál, hogy a jegybanki kamatok a közeljövőben nagy valószínűséggel szinten maradnak

„ A közel-keleti konfliktusból fakadó stagflációs nyomás átalakítja a növekedés és az inflációs

kockázat közötti eg yensúl yt, ami világszerte a monetáris pál ya átgondolására kényszeríti a

központi bankokat. Összességében arra számítunk, hog y a jeg ybankok elhalasztják a monetáris

lazítást, viszont nem vesznek 180 fokos fordulatot. Eg y kiváró álláspont várható, ami eg yúttal

megfelelő válasznak tűnik a jelenlegi hel yzetben” - mondta el Monica Defend az Amundi Investment Institute vezetője.

Az euróövezetben tartós az árnyomás

Az euróövezet inflációja februárban éves szinten 1,9%-ra gyorsult, elsősorban a közlekedés és a vendéglátás miatt. A maginfláció 2,4%-on állt meg, míg a szolgáltatások inflációja 3,4%-ra emelkedett, ami belföldi költségnyomásra utal. Az emelkedő olaj- és gázárak várhatóan emelik a teljes inflációt a következő hónapokban, és késleltetett hatást gyakorolhatnak a maginflációra, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik. Az árupiacok legutóbbi mozgásai valószínűleg nem fogják ugyanazokat a hatásokat kiváltani a bérek és a maginfláció tekintetében, mint a pandémia idején.