Kemény üzenetet küldött a Richter vezére: elárulta, mi kell ahhoz, hogy ne omoljon össze a tőkepiaci bizalom

Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója szerint a vállalat legfőbb stratégiai célja felkészülni a legnagyobb bevételt hozó gyógyszere, a Vraylar 2030-ban várható szabadalomvesztése utáni korszakra. A cég jövőjét elsősorban a nőgyógyászati üzletág dinamikus bővítésében, a célzott felvásárlásokban és az innovatív kutatás-fejlesztésben látja. A vállalatvezető a hazai gazdaságpolitikától kevesebb állami beavatkozást, a tőkepiaci bizalom helyreállítását, valamint a szerinte szégyenfoltnak számító exportadó végleges kivezetését várja.

A cégvezető a választások után felálló új kormánytól a reálgazdasággal való professzionálisabb viszony kialakítását reméli. A Portfolionak adott interjúban úgy véli, hogy a túlzott állami beavatkozást, a kézi vezérlést és a hitelvezérelt gazdaságélénkítést háttérbe kell szorítani. Az innovációt és a termelékenység javulását ugyanis nem lehet mesterségesen, támogatott hitelekből finanszírozni. Kiemelt fontosságúnak tartja a tőkepiaci bizalom helyreállítását és a szektorális adóterhek arányosítását. Emellett üdvözölné, ha az egészségügy és az oktatás újra önálló minisztériumi képviseletet kapna. Az euró bevezetésével kapcsolatban hangsúlyozta: a közös valuta fontos horgonyt jelentene a magyar gazdaságnak. Valós hasznot azonban csak akkor hozna, ha a hazai bérdinamika a jövőben nem szakadna el a termelékenység bővülésétől.

A Richter hazai beágyazottsága kapcsán kiemelte: a valódi gazdasági hasznot nem a mesterségesen betelepített költségközpontok, hanem az itt felépülő profitközpontok jelentik. Az alapítványi osztalékok kérdését a menedzsment egy mindenki számára előnyös, kamatfizetés melletti piaci átütemezéssel rendezte, amelyet a külföldi befektetők is támogattak. Hosszú távon azonban azt tartaná ideálisnak, ha a magyar állam visszaszerezné a blokkoló kisebbségi tulajdonrészt, garantálva a vállalat nemzeti bajnokként történő független működését. A külföldi részvényesek számára továbbra is a stabilitás, a kiszámítható adókörnyezet és a hosszú távú osztalékfizetés jelenti a legvonzóbb tényezőt.

A vállalat legkritikusabb feladata a 2030-ban bekövetkező drasztikus bevételkiesés pótlása. A pszichiátriai sikerkészítmény, a Vraylar szabadalmi védettségének lejárata utáni időszakra a Richter a portfólió korszerűsítésével és a hatékonyság javításával készül. A cél az, hogy a cég ezen bevételek nélkül is stabilan hozza a pénzügyi terveket. Az esetleges új, innovációhoz kötődő mérföldkő-kifizetések így már csak felfelé mutató potenciált, azaz pozitív meglepetést jelentenének.

A növekedés első számú motorja a női egészségügyi üzletág, amely jelenleg a cég legfontosabb befektetési területe. A Richter több mint százéves tapasztalattal rendelkezik a hormongyártásban, a hormonpótló terápiák globális reneszánsza pedig hatalmas üzleti lehetőséget kínál. Különösen nagy reményeket fűznek az ösztetrol nevű új hatóanyagukhoz. A kutatás-fejlesztési forrásokat egyre inkább az innovatív nőgyógyászati és pszichiátriai terápiás területek felé terelik. A biohasonló termékek fejlesztése ugyanis a múltban túlságosan költségesnek bizonyult, és hosszú klinikai vizsgálatokat igényelt. A portfólióépítés érdekében a vállalat a jövőben bátrabb felvásárlási lépésekre is nyitott.

A nemzetközi piacon azonban több komoly kihívással is szembe kell nézniük. Az Egyesült Államok új gyógyszerár-szabályozása – amely az amerikai árakat az európaiakhoz kötheti – oda vezethet, hogy bizonyos korszerű készítményeket gazdaságilag meg sem éri majd bevezetni Európában. Emellett az Európai Unió tervezett települési szennyvízkezelési irányelve olyan kritikus terheket róhat a generikus gyógyszeriparra, ami végső soron az alapellátást és a gyógyszerellátás biztonságát is veszélyeztetheti.

A távol-keleti fenyegetés szintén folyamatosan erősödik. Kína az innovatív molekulák terén, míg India a tömeggyártásban támaszt egyre nagyobb versenyt a nyugati és európai gyártóknak. Kínában ráadásul az erős piacvédelmi intézkedések miatt rendkívül nehéz kereskedelmi sikereket elérni. Ezen a piacon inkább a technológiai licencmegállapodások jelenthetnek kitörési pontot. Eközben az orosz–ukrán háború miatti piacvesztés továbbra is érezteti a hatását. A befektetők körében pedig még mindig él a tévhit a Richter túlzott oroszországi kitettségéről, holott ez mára a töredékére csökkent.

Bár a mesterséges intelligencia (MI) gyógyszerkutatási áttörését övező várakozások a vezérigazgató szerint egyelőre túlzottak, a technológia hatalmas segítséget jelent az adatfeldolgozásban. Kiemelt szerepe van a mellékhatás-bejelentések kezelésében, az engedélyeztetési dokumentációk összeállításában és a célzott marketingben is. A laboratóriumi munkát ugyan nem tudja kiváltani, de a folyamatokat jelentősen optimalizálhatja. Összességében a vállalat jövőképe kifejezetten pozitív. A menedzsment bízik a felépített stratégiában, a specializált szaktudásban és a folyamatosan korszerűsödő működésben. A tőkepiac is értékeli ezeket az eredményeket, így a részvények árazásában a politikai kockázatok beépülése ellenére is maradt még növekedési potenciál.