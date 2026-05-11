Közelkép néhány magyar forintról.
Gazdaság

Elképesztő fordulat a devizapiacon: kora estére meglepőt lépett a hazai fizetőeszköz

Pénzcentrum/MTI
2026. május 11. 19:11

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 355,60 forintról 355,50 forintra gyengült 18 órakor, napközben 353,39 forint és 356,09 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 388,75 forintról 388,22 forintra csökkent, a dolláré pedig 302,41 forintról 301,77 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1756 dollárról 1,1780 dollárra erősödött.
Lejáratig számított hozam
A lejáratig megtartott állampapírok teljes hozama akkor kapható meg, ha a befektető a vásárlás napjától a lejáratig megtartja az értékpapírokat és a közben kapott kamatokat is befekteti. A hozammutató segítségével kiszámolhatjuk, hogy lejáratkor mennyi lesz a befektetés értéke.

