Fontos dolgot közöltek a bankok a 13. és 14. havi nyugdíj utalásáról: erről minden idősnek tudnia kell

Rekordösszegű és több elemből álló nyugdíjutalási hullám érkezett a Magyar Államkincstártól februárban a bankszámlákra, ami egyszerre jelentett komoly technikai és forgalmi terhelést a hazai bankok rendszereire. A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan vizsgáztak a pénzintézetek a kiemelt volumenű jóváírások során, időben megérkeztek-e az összegek, és okozott-e fennakadást a 13. és 14. havi nyugdíj együttes kifizetése.

A Magyar Államkincstár hivatalos naptára szerint 2026 február 12-én, csütörtökön érkezett a nyugdíj a bankszámlákra. Emellett ebben a hónapban utalják a 13. havi nyugdíjat is, sőt idén a 14. havi nyugdíj első részlete is kifizetésre kerül. A plusz juttatások nem a rendes havi nyugdíjjal azonos napon érkeznek. A 13. és a 14. havi összegeket külön napon utalják, és a postai kézbesítés időpontja is eltérhet a bankszámlás jóváírástól. A Pénzcentrum azonban úgy tudja, a legtöbb hazai banknál már a pénteki napon elindították a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetését.

A februári, több elemből álló nyugdíjkifizetés komoly terhelést jelentett a hazai bankszektor számára, hiszen a szokásos havi utalás mellett a 13. havi nyugdíj és a 14. havi juttatás első részlete is megjelent a tranzakciók között. Ez egyszerre jelentett kiugróan magas darabszámú és összegű jóváírási hullámot a rendszerekben.

A Pénzcentrum ezért kereste meg a hazai bankokat, hogy kiderüljön, volt-e fennakadás a jóváírásoknál, illetve időben megérkeztek-e az összegek az ügyfelek számláira.

Az OTP Bank arról írt a Pénzcentrumnak, hogy a rendszerei zavartalanul működtek, így a nyugdíjfolyósítások rendben megtörténtek, a kontroll sms-ek is időben megérkeztek az ügyfelekhez, akik kora reggeltől hozzáférhettek a jóváírt összegekhez. A pénzintézet jelezte, hogy ezek az utalások sok ügyfelük számára kiemelten fontosak voltak, ezért a bank kiemelt figyelemmel kezelte a folyamatot. Hozzátették, hogy a megnövekedett tranzakciószám nem okozott fennakadást, a banki infrastruktúra felkészítve fogadta a nagyobb forgalmat.

Az ERSTE Bank arról tájékoztatta lapunkat, hogy az ügyfeleinek számláján a mai napon gond nélkül jóváírták a megnövekedett összegű, több nyugdíjelemet tartalmazó utalásokat, a tranzakciók már hajnali 5 óra előtt megérkeztek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A K&H Bank rendszerei is fennakadás nélkül dolgozták fel a mai nyugdíjutalásokat, a jóváírások valamennyi érintett ügyfél számláján rendben megjelentek - írta a bank válaszában a Pénzcentrumnak.

Az MBH Bank válasza szerint a Magyar Államkincstártól érkező, február 12-én és 13-án esedékes nyugdíjutalások – a február havi, valamint a 13. és 14. havi nyugdíjak – rendben, a tervezett ütemezés szerint megérkeztek ügyfeleik számláira. Mint írták, az MBH Bank rendszerei stabilan működtek, fennakadást nem tapasztaltak, a megnövekedett tranzakciószámot zökkenőmentesen kezelték.