2026. február 13. péntek Ella, Linda
11 °C Budapest
Koldus keze kevés érmével. A szegénység fogalma . Egy nyugdíjas idős ember tart érméket a fa asztalon háttérben
Nyugdíj

Fontos dolgot közöltek a bankok a 13. és 14. havi nyugdíj utalásáról: erről minden idősnek tudnia kell

Pénzcentrum
2026. február 13. 13:30

Rekordösszegű és több elemből álló nyugdíjutalási hullám érkezett a Magyar Államkincstártól februárban a bankszámlákra, ami egyszerre jelentett komoly technikai és forgalmi terhelést a hazai bankok rendszereire. A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan vizsgáztak a pénzintézetek a kiemelt volumenű jóváírások során, időben megérkeztek-e az összegek, és okozott-e fennakadást a 13. és 14. havi nyugdíj együttes kifizetése.

A Magyar Államkincstár hivatalos naptára szerint 2026 február 12-én, csütörtökön érkezett a nyugdíj a bankszámlákra. Emellett ebben a hónapban utalják a 13. havi nyugdíjat is, sőt idén a 14. havi nyugdíj első részlete is kifizetésre kerül. A plusz juttatások nem a rendes havi nyugdíjjal azonos napon érkeznek. A 13. és a 14. havi összegeket külön napon utalják, és a postai kézbesítés időpontja is eltérhet a bankszámlás jóváírástól. A Pénzcentrum azonban úgy tudja, a legtöbb hazai banknál már a pénteki napon elindították a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetését.

A februári, több elemből álló nyugdíjkifizetés komoly terhelést jelentett a hazai bankszektor számára, hiszen a szokásos havi utalás mellett a 13. havi nyugdíj és a 14. havi juttatás első részlete is megjelent a tranzakciók között. Ez egyszerre jelentett kiugróan magas darabszámú és összegű jóváírási hullámot a rendszerekben.

A Pénzcentrum ezért kereste meg a hazai bankokat, hogy kiderüljön, volt-e fennakadás a jóváírásoknál, illetve időben megérkeztek-e az összegek az ügyfelek számláira.

Az OTP Bank arról írt a Pénzcentrumnak, hogy a rendszerei zavartalanul működtek, így a nyugdíjfolyósítások rendben megtörténtek, a kontroll sms-ek is időben megérkeztek az ügyfelekhez, akik kora reggeltől hozzáférhettek a jóváírt összegekhez. A pénzintézet jelezte, hogy ezek az utalások sok ügyfelük számára kiemelten fontosak voltak, ezért a bank kiemelt figyelemmel kezelte a folyamatot. Hozzátették, hogy a megnövekedett tranzakciószám nem okozott fennakadást, a banki infrastruktúra felkészítve fogadta a nagyobb forgalmat.

Az ERSTE Bank arról tájékoztatta lapunkat, hogy az ügyfeleinek számláján a mai napon gond nélkül jóváírták a megnövekedett összegű, több nyugdíjelemet tartalmazó utalásokat, a tranzakciók már hajnali 5 óra előtt megérkeztek.

A K&H Bank rendszerei is fennakadás nélkül dolgozták fel a mai nyugdíjutalásokat, a jóváírások valamennyi érintett ügyfél számláján rendben megjelentek - írta a bank válaszában a Pénzcentrumnak.

Az MBH Bank válasza szerint a Magyar Államkincstártól érkező, február 12-én és 13-án esedékes nyugdíjutalások – a február havi, valamint a 13. és 14. havi nyugdíjak – rendben, a tervezett ütemezés szerint megérkeztek ügyfeleik számláira. Mint írták, az MBH Bank rendszerei stabilan működtek, fennakadást nem tapasztaltak, a megnövekedett tranzakciószámot zökkenőmentesen kezelték. 
Címlapkép: Getty Images
