This oil tanker is in a queue and is waiting for its turn to get loaded by barrels of oil. Here is the Persian Gulf in the south of Iran where there are numbers of Iranian and Arab oil and gas suppliers.
Gazdaság

Csapdába esett az energiapiac: hónapokra megbénul a kitermelés, brutális drágulás várhat Magyarországra is

2026. március 15. 09:00

A közel-keleti konfliktus nyomán kialakult energiapiaci zavar a globális olajkínálat mintegy 15, a cseppfolyósított földgáz-ellátás pedig körülbelül 20 százalékát érinti. Bár a piacok gyors normalizálódásban reménykednek, az iparági szakértők szerint a termelés újraindítása technikai okokból is hetekig, akár hónapokig elhúzódhat – ami tartós kínálati szűkösséget és jelentős árnyomást vetít előre a világgazdaságban.

A globális energiapiacok az elmúlt hetekben olyan ellátási sokkot tapasztaltak, amelynek hatásai messze túlmutathatnak a jelenlegi geopolitikai feszültségeken. A legfrissebb becslések szerint a konfliktus következtében a világ olajkínálatának mintegy 15 százaléka esett ki vagy vált bizonytalanná, még akkor is, ha a tankerek egy része alternatív útvonalakat keres. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy ezzel párhuzamosan a világ cseppfolyósított földgáz-kínálatának körülbelül egyötöde is kiesett, miután Katar ideiglenesen leállította LNG-termelését.

A két fejlemény egyszerre éri a globális energiarendszert, és az ellátási láncokban keletkező zavarok már most érezhetők a nemzetközi piacokon.

Bár a szűkülő kínálat elvileg az egész világot érinti, az egyik legsérülékenyebb térség Európa.

- hangzott el a figyelmeztetés szakértőktől a The Economist friss podcastjában.

A kontinens ugyanis csak az utóbbi években kezdett leválni az orosz gázról, és energiamixében egyre nagyobb szerepet kapott a cseppfolyósított földgáz importja. A katari LNG-szállítások kiesése így éppen akkor érkezik, amikor az európai energiarendszer még mindig alkalmazkodik az új importstruktúrához.

Piaci várakozások és a fizikai valóság

A jelenlegi helyzet egyik legfontosabb kérdése az, hogy mennyire gyorsan állhat helyre a kínálat, ha a biztonsági helyzet javul. A piaci szereplők gyakran abból indulnak ki, hogy a szállítások viszonylag gyorsan újraindulhatnak, amint a tengeri útvonalak biztonságossá válnak. A régióban dolgozó iparági szakértők azonban jóval óvatosabbak.

A problémát nem csupán a katonai vagy biztonsági kockázatok jelentik. Az energiatermelés fizikai rendszereiben időigényes folyamatok zajlanak, amelyek nem állíthatók vissza egyik napról a másikra. Az olajiparban például több közel-keleti országban – köztük Kuvaitban – a vállalatok már kénytelenek voltak ideiglenesen leállítani egyes olajkutakat, mert a kitermelt nyersolaj számára elfogyott a tárolókapacitás. Az ilyen úgynevezett „shut-in” leállítások komoly kockázatot hordoznak: egyes kutakat később nehéz újraindítani, különösen az idősebb mezők esetében, és előfordulhat, hogy egy részük végleg kiesik a termelésből.

A földgáz esetében hasonlóan technikai jellegű korlátok jelentkeznek. A cseppfolyósított földgáz előállítása rendkívül energia- és infrastruktúra-igényes folyamat. A gáz cseppfolyósításához mintegy mínusz 160 Celsius-fokra kell lehűteni az anyagot, amihez az egész feldolgozóüzemnek extrém alacsony hőmérsékletre kell lehűlnie. Ha egy ilyen üzemet leállítanak, az újraindítás nem azonnali: a rendszert fokozatosan kell visszahűteni, ami időt és stabil működési feltételeket igényel.

A helyreállás időigénye

Mindezek miatt az iparági szereplők arra számítanak, hogy még egy gyors politikai vagy katonai enyhülés esetén is jelentős idő telik el, mire a termelés visszatér a korábbi szintekre. A becslések szerint a fizikai infrastruktúra újraindítása és stabilizálása legalább egy hónapot igényelhet, de egyes esetekben ennél is hosszabb lehet a folyamat.

Ez azt jelenti, hogy a mostani ellátási sokk könnyen tartós energiapiaci szűkösséggé alakulhat. A kereslet rövid távon viszonylag rugalmatlan, miközben a kínálat visszaépítése időigényes. Az ilyen helyzetek történelmileg erős árkilengéseket okoztak, amelyek a globális inflációra, az ipari termelésre és a gazdasági növekedésre is jelentős hatást gyakorolhatnak.

A jelenlegi válság ezért nem csupán geopolitikai kérdés, hanem az energiapiac szerkezeti sérülékenységének újabb bizonyítéka is. Az elmúlt években a világ energiarendszere egyre inkább egymásra épülő ellátási láncokból állt össze, amelyek hatékonyak, de érzékenyek a sokkokra. Ha egy ilyen kulcsfontosságú csomópont – például egy stratégiai tengeri szoros vagy egy nagy LNG-exportőr – kiesik, a hatások gyorsan végiggyűrűznek az egész világgazdaságon.

