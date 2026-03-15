Csapdába esett az energiapiac: hónapokra megbénul a kitermelés, brutális drágulás várhat Magyarországra is

A közel-keleti konfliktus nyomán kialakult energiapiaci zavar a globális olajkínálat mintegy 15, a cseppfolyósított földgáz-ellátás pedig körülbelül 20 százalékát érinti. Bár a piacok gyors normalizálódásban reménykednek, az iparági szakértők szerint a termelés újraindítása technikai okokból is hetekig, akár hónapokig elhúzódhat – ami tartós kínálati szűkösséget és jelentős árnyomást vetít előre a világgazdaságban.

A globális energiapiacok az elmúlt hetekben olyan ellátási sokkot tapasztaltak, amelynek hatásai messze túlmutathatnak a jelenlegi geopolitikai feszültségeken. A legfrissebb becslések szerint a konfliktus következtében a világ olajkínálatának mintegy 15 százaléka esett ki vagy vált bizonytalanná, még akkor is, ha a tankerek egy része alternatív útvonalakat keres. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy ezzel párhuzamosan a világ cseppfolyósított földgáz-kínálatának körülbelül egyötöde is kiesett, miután Katar ideiglenesen leállította LNG-termelését.

A két fejlemény egyszerre éri a globális energiarendszert, és az ellátási láncokban keletkező zavarok már most érezhetők a nemzetközi piacokon.

Bár a szűkülő kínálat elvileg az egész világot érinti, az egyik legsérülékenyebb térség Európa.

- hangzott el a figyelmeztetés szakértőktől a The Economist friss podcastjában.

A kontinens ugyanis csak az utóbbi években kezdett leválni az orosz gázról, és energiamixében egyre nagyobb szerepet kapott a cseppfolyósított földgáz importja. A katari LNG-szállítások kiesése így éppen akkor érkezik, amikor az európai energiarendszer még mindig alkalmazkodik az új importstruktúrához.

Piaci várakozások és a fizikai valóság

A jelenlegi helyzet egyik legfontosabb kérdése az, hogy mennyire gyorsan állhat helyre a kínálat, ha a biztonsági helyzet javul. A piaci szereplők gyakran abból indulnak ki, hogy a szállítások viszonylag gyorsan újraindulhatnak, amint a tengeri útvonalak biztonságossá válnak. A régióban dolgozó iparági szakértők azonban jóval óvatosabbak.

A problémát nem csupán a katonai vagy biztonsági kockázatok jelentik. Az energiatermelés fizikai rendszereiben időigényes folyamatok zajlanak, amelyek nem állíthatók vissza egyik napról a másikra. Az olajiparban például több közel-keleti országban – köztük Kuvaitban – a vállalatok már kénytelenek voltak ideiglenesen leállítani egyes olajkutakat, mert a kitermelt nyersolaj számára elfogyott a tárolókapacitás. Az ilyen úgynevezett „shut-in” leállítások komoly kockázatot hordoznak: egyes kutakat később nehéz újraindítani, különösen az idősebb mezők esetében, és előfordulhat, hogy egy részük végleg kiesik a termelésből.

A földgáz esetében hasonlóan technikai jellegű korlátok jelentkeznek. A cseppfolyósított földgáz előállítása rendkívül energia- és infrastruktúra-igényes folyamat. A gáz cseppfolyósításához mintegy mínusz 160 Celsius-fokra kell lehűteni az anyagot, amihez az egész feldolgozóüzemnek extrém alacsony hőmérsékletre kell lehűlnie. Ha egy ilyen üzemet leállítanak, az újraindítás nem azonnali: a rendszert fokozatosan kell visszahűteni, ami időt és stabil működési feltételeket igényel.

A helyreállás időigénye

Mindezek miatt az iparági szereplők arra számítanak, hogy még egy gyors politikai vagy katonai enyhülés esetén is jelentős idő telik el, mire a termelés visszatér a korábbi szintekre. A becslések szerint a fizikai infrastruktúra újraindítása és stabilizálása legalább egy hónapot igényelhet, de egyes esetekben ennél is hosszabb lehet a folyamat.

Ez azt jelenti, hogy a mostani ellátási sokk könnyen tartós energiapiaci szűkösséggé alakulhat. A kereslet rövid távon viszonylag rugalmatlan, miközben a kínálat visszaépítése időigényes. Az ilyen helyzetek történelmileg erős árkilengéseket okoztak, amelyek a globális inflációra, az ipari termelésre és a gazdasági növekedésre is jelentős hatást gyakorolhatnak.

A jelenlegi válság ezért nem csupán geopolitikai kérdés, hanem az energiapiac szerkezeti sérülékenységének újabb bizonyítéka is. Az elmúlt években a világ energiarendszere egyre inkább egymásra épülő ellátási láncokból állt össze, amelyek hatékonyak, de érzékenyek a sokkokra. Ha egy ilyen kulcsfontosságú csomópont – például egy stratégiai tengeri szoros vagy egy nagy LNG-exportőr – kiesik, a hatások gyorsan végiggyűrűznek az egész világgazdaságon.