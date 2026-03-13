Rossz napja volt a magyar tőzsdének, megint mínuszban zárt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 273,75 pontos, 0,22 százalékos csökkenéssel 121 754,84 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 19,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor befektetési Zrt. elemzője a mérsékelt forgalomból és a visszafogott árfolyammozgásokból arra következtet, hogy a befektetők óvatosak voltak.

Bár a kereskedésnek ez nem kedvezett, mégis jobb annál, mintha a hét elejét meghatározó piaci félelmek érvényesültek volna – mondta Takács András. Hozzátette: jelentős elmozdulás egyedül a Molnál látszik, ami abból következhet, hogy a hírek szerint a Barátság kőolajvezeték nem indul újra belátható időn belül.

A Mol 76 forinttal, 1,94 százalékkal 3846 forintra csökkent 1,6 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP 10 forinttal, 0,03 százalékkal 35 510 forintra erősödött, forgalma 14,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom megállt 2050 forinton, forgalma 1,3 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,59 százalékkal 11 880 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9469,77 ponton zárt pénteken, ez 84,27 pontos, 0,9 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.