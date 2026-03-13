2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gazdaság

Rossz napja volt a magyar tőzsdének, megint mínuszban zárt a BUX

Pénzcentrum
2026. március 13. 19:24

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 273,75 pontos, 0,22 százalékos csökkenéssel 121 754,84 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 19,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Equilor befektetési Zrt. elemzője a mérsékelt forgalomból és a visszafogott árfolyammozgásokból arra következtet, hogy a befektetők óvatosak voltak.

Bár a kereskedésnek ez nem kedvezett, mégis jobb annál, mintha a hét elejét meghatározó piaci félelmek érvényesültek volna – mondta Takács András. Hozzátette: jelentős elmozdulás egyedül a Molnál látszik, ami abból következhet, hogy a hírek szerint a Barátság kőolajvezeték nem indul újra belátható időn belül.

A Mol 76 forinttal, 1,94 százalékkal 3846 forintra csökkent 1,6 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP 10 forinttal, 0,03 százalékkal 35 510 forintra erősödött, forgalma 14,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom megállt 2050 forinton, forgalma 1,3 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,59 százalékkal 11 880 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9469,77 ponton zárt pénteken, ez 84,27 pontos, 0,9 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #részvény #otp bank #bux #barátság kőolajvezeték #részvényárfolyamok #richter gedeon részvény #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
20:26
20:16
20:02
19:46
19:24
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 13. péntek
Krisztián, Ajtony
11. hét
Március 13.
Az ékszer világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyamkockázat
A devizában lévő pénzügyi eszközök tulajdonosainak abból fakadó kockázata, hogy az árfolyam elmozdulásával az általuk tartott eszköz hazai fizetőeszközben kifejezett értéke megváltozik. A deviza pénzügyi eszközök (például deviza, értékpapír, kötvény, részvény, váltó) forintban számolt értéke az árfolyam elmozdulásával változik. Befektetéseknél hozamon felüli extra jövedelem, de akár veszteség is keletkezhet miatta.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
