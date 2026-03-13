A magyarországi cégek többsége nem számít jelentős létszámcsökkenésre 2026-ban.
Rossz napja volt a magyar tőzsdének, megint mínuszban zárt a BUX
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 273,75 pontos, 0,22 százalékos csökkenéssel 121 754,84 ponton zárt pénteken.
A részvénypiac forgalma 19,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Az Equilor befektetési Zrt. elemzője a mérsékelt forgalomból és a visszafogott árfolyammozgásokból arra következtet, hogy a befektetők óvatosak voltak.
Bár a kereskedésnek ez nem kedvezett, mégis jobb annál, mintha a hét elejét meghatározó piaci félelmek érvényesültek volna – mondta Takács András. Hozzátette: jelentős elmozdulás egyedül a Molnál látszik, ami abból következhet, hogy a hírek szerint a Barátság kőolajvezeték nem indul újra belátható időn belül.
A Mol 76 forinttal, 1,94 százalékkal 3846 forintra csökkent 1,6 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP 10 forinttal, 0,03 százalékkal 35 510 forintra erősödött, forgalma 14,3 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom megállt 2050 forinton, forgalma 1,3 milliárd forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,59 százalékkal 11 880 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9469,77 ponton zárt pénteken, ez 84,27 pontos, 0,9 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
Egy friss elemzés szerint Európa GDP-vel súlyozott gazdasági egyensúlypontja 1950 óta folyamatosan vándorol keletre.
Ők a háborúk igazi vámszedői: elképesztő pénzeket kaszálnak ezek a cégek, van mit a tejbe aprítaniuk
Az európai védelmi vállalatok rekordméretű rendelésállománnyal és dinamikusan növekvő bevételekkel számolnak a jövőben.
Súlyos figyelmeztetést küldött Magyarországnak a hitelminősítő: kritikusak a kilátások, végéleg bóvliba csúszunk?
A Fitch Ratings szerint a következő magyar kormány komoly gazdaságpolitikai kihívásokkal szembesülhet
A kormányhivatal vizsgálja a debreceni akkugyárban történt balesetet, miközben egy dolgozó nyilvánosan beszélt a feltételezett szabálytalanságokról.
Az intézkedés jelentős mennyiségű energiahordozót érint.
Váratlan fordulat a magyar gazdaságban: van olyan ágazat, amelyik pillanatok alatt majdnem a felére zsugorodott
2026 januárjában az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.
Gyengült a forint péntek reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben az előző esti szintekhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,82 forintról 390,03 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Megnőtt a magyar szuverén adósbesorolás rontásának esélye az iráni konfliktus kirobbanása óta tapasztalható energiaár-emelkedés miatt.
A globális példák azt mutatják, hogy a függetlenedés felgyorsítható lenne, de ehhez lényegesen több beruházásra van szükség.
Egy év alatt 400 új milliárdos jelent meg a világban, vagyonuk pedig már meghaladja a 20 ezermilliárd dollárt.
Exportkorlátozás, csalás elleni szabályok és felújítási tervek: több ügyben is két hónapot kapott Magyarország az uniós válaszra.
A Medián felmérése szerint a tudósok toronymagasan vezetik a bizalmi listát, miközben a politikusok és több állami intézmény megítélése kifejezetten gyenge.
A GKI szerint az élelmiszer- és üzemanyagárak csökkenése húzta le az inflációt, de a szolgáltatások ára továbbra is gyorsabban emelkedik.
Az üzemanyag-forgalmazók módosítanák a szabályt: a védett ár az automatakutaknál is megjelenhet, ha a kormány elfogadja a javaslatot.
A kereskedők úgy ítélték meg, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség által tervezett olajtartalék-felszabadítás sem lenne elég az iráni konfliktus okozta kínálatkiesés ellensúlyozására.
Az európai részvénypiacok jelentős eséssel indították a hetet, miután az Irán körüli konfliktus eszkalációja megemelte az olajárakat.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
