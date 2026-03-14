Oil refinery near Rijeka, Croatia. Summer landscape and industrial panoramic view
Gazdaság

Folytatódik a „háború" déli szomszédunkkal: a MOL már másodszorra jelentette fel a horvát olajvállalatot

MTI
2026. március 14. 13:13

A Mol és leányvállalata, a Slovnaft az Európai Bizottság versenyhatóságához fordult a horvát Janaf kőolajvezeték-üzemeltető indokolatlanul magasnak tartott tranzitdíjai miatt. A horvát cég visszautasítja az erőfölénnyel való visszaélés vádját. Álláspontja szerint a magyar olajtársaság csupán nyomást akar gyakorolni annak érdekében, hogy továbbra is extraprofitra tehessen szert az olcsóbb orosz olajból.

A MOL kb. két hete már feljelentette a horvát olajvállalatot. A magyar vállalatcsoport ismételt panasza szerint a Janaf a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése óta közel kétszeresére emelte szállítási díjait. Ezt a túlzott árszintet a megnövekedett rendelési volumen ellenére azóta is fenntartja. A Mol úgy véli, a horvát cég visszaél a Magyarország és Szlovákia irányába meglévő erőfölényével, és kihasználja a Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanságot.

Nehezményezik továbbá, hogy a Janaf évek óta nem ad érdemi magyarázatot az árképzés módszertanára. Tarifái közben többszörösen meghaladják más európai – köztük az osztrák, ukrán vagy szlovák – csővezetékek díjait. A helyzetet súlyosbítja, hogy a feleknek még nincs érvényes szállítási szerződésük 2026-ra. Egy korábbi panasz szerint ráadásul a horvátok az orosz szállítmányok tranzitja kapcsán is bizonytalanságot keltenek.

A Janaf reakciójában közölte, hogy működésük és a partnereikkel megismertetett egységes árképzésük teljes mértékben megfelel az uniós szabályoknak, illetve a versenyjognak. A vállalat kész alávetni magát az európai bizottsági vizsgálatnak. Álláspontjuk szerint a Mol eltérő adottságú csővezeték-rendszereket hasonlít össze, a szelektív adatközléssel pedig csupán az európai intézményeket próbálja meggyőzni. A horvátok úgy vélik, a magyar cégcsoport nyomásgyakorlásának valódi célja a szankciókkal érintett, de jelentős hasznot hozó orosz olaj importjának fenntartása.

A horvát üzemeltető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is a régió megbízható partnere marad. Szerintük ezt a Mol is pontosan tudja, hiszen a közelmúltban kilenc, nem orosz eredetű kőolajat szállító tanker fogadását jelezte előre a horvát terminálban. A Janaf ígérete szerint a viták ellenére is garantálják a nyersolaj folyamatos és menetrend szerinti szállítását Magyarország, valamint Szlovákia felé.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 13. 16:50
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 14. 09:45
Az Alkotmánybíróság szerint mégis rendben van, hogy a Fidesz propagandalapjaként működik a közmédia Facebook-oldala
Korábban a Kúria még jogsértőnek találta, hogy a Kossuth Rádió Facebook-oldala nem működik kiegyensú...
Bankmonitor  |  2026. március 14. 08:46
Jöhet a lakásárak drasztikus esése? Egyáltalán beszélhetünk ingatlanlufiról?
Az MNB értékelése szerint már 18,8 százalékos volt a hazai lakások túlárazottsága, amelyre még ráteh...
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 14. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
iO Charts  |  2026. március 13. 17:14
DeFi: Hogyan tudnak az eszközeid pénzt generálni? Mi az a yield farming?
A hagyományos pénzügyi világban (TradFi) a passzív jövedelemet a befektetők állampapírokon, vállalat...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 14.
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 14.
Megdőlt a rezsitévhit: bárki tízezreket faraghat a számláján 2026-ban, teljesen legális a trükk
2026. március 14.
Itt a friss Kossuth-díjasok és Széchenyi-díjasok listája 2026-ban: ennyi pénz jár a kitüntetések mellé
2026. március 13.
Megjött a friss felmérés: elképesztő a szakadék a magyarok között, ebben az országrészben a legjobb élni 2026-ban
1
5 napja
Hát elkezdődött: több százezren kaptak sorkatonai behívót, már ma indul a kikpézés
2
1 hete
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
3
6 napja
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
4
1 hete
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
5
1 hete
Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 14. 13:30
Mesés gazdagságukról árulkodik Zorán és Hegyi Barbara otthona: hihetetlen, milyen kincseket őrizgetnek
Pénzcentrum  |  2026. március 14. 13:03
Megdőlt a rezsitévhit: bárki tízezreket faraghat a számláján 2026-ban, teljesen legális a trükk
Agrárszektor  |  2026. március 14. 12:02
Ha szoktál cukrot venni, akkor erről mindenképpen tudnod kell