2026-ban is átadják Magyarország legrangosabb elismeréseit március 14-én, többek között a Széchenyi-díjakat.
Folytatódik a „háború" déli szomszédunkkal: a MOL már másodszorra jelentette fel a horvát olajvállalatot
A Mol és leányvállalata, a Slovnaft az Európai Bizottság versenyhatóságához fordult a horvát Janaf kőolajvezeték-üzemeltető indokolatlanul magasnak tartott tranzitdíjai miatt. A horvát cég visszautasítja az erőfölénnyel való visszaélés vádját. Álláspontja szerint a magyar olajtársaság csupán nyomást akar gyakorolni annak érdekében, hogy továbbra is extraprofitra tehessen szert az olcsóbb orosz olajból.
A MOL kb. két hete már feljelentette a horvát olajvállalatot. A magyar vállalatcsoport ismételt panasza szerint a Janaf a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése óta közel kétszeresére emelte szállítási díjait. Ezt a túlzott árszintet a megnövekedett rendelési volumen ellenére azóta is fenntartja. A Mol úgy véli, a horvát cég visszaél a Magyarország és Szlovákia irányába meglévő erőfölényével, és kihasználja a Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanságot.
Nehezményezik továbbá, hogy a Janaf évek óta nem ad érdemi magyarázatot az árképzés módszertanára. Tarifái közben többszörösen meghaladják más európai – köztük az osztrák, ukrán vagy szlovák – csővezetékek díjait. A helyzetet súlyosbítja, hogy a feleknek még nincs érvényes szállítási szerződésük 2026-ra. Egy korábbi panasz szerint ráadásul a horvátok az orosz szállítmányok tranzitja kapcsán is bizonytalanságot keltenek.
A Janaf reakciójában közölte, hogy működésük és a partnereikkel megismertetett egységes árképzésük teljes mértékben megfelel az uniós szabályoknak, illetve a versenyjognak. A vállalat kész alávetni magát az európai bizottsági vizsgálatnak. Álláspontjuk szerint a Mol eltérő adottságú csővezeték-rendszereket hasonlít össze, a szelektív adatközléssel pedig csupán az európai intézményeket próbálja meggyőzni. A horvátok úgy vélik, a magyar cégcsoport nyomásgyakorlásának valódi célja a szankciókkal érintett, de jelentős hasznot hozó orosz olaj importjának fenntartása.
A horvát üzemeltető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is a régió megbízható partnere marad. Szerintük ezt a Mol is pontosan tudja, hiszen a közelmúltban kilenc, nem orosz eredetű kőolajat szállító tanker fogadását jelezte előre a horvát terminálban. A Janaf ígérete szerint a viták ellenére is garantálják a nyersolaj folyamatos és menetrend szerinti szállítását Magyarország, valamint Szlovákia felé.
Ezeknek a platformoknak a működési elve lényegében a fogadási tőzsdékével egyezik meg
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.