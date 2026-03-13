Meghozták a radikális döntést: nem volt más megoldás, törölni kellett az orosz szankciókat

Az Egyesült Államok harmincnapos mentességet biztosított a tengeren veszteglő, szankciók által sújtott orosz olajszállítmányok megvásárlására. A lépés célja az Irán elleni háború okozta globális energiapiaci zavarok mérséklése - számolt be a Portfolio.

Harmincnapos mentességet kaphatnak a szankciók alól az orosz kőolajat és földgázat vásárló országok. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter indoklása szerint a döntés a felborult piaci egyensúly stabilizálását szolgálja.

Az intézkedés jelentős mennyiségű energiahordozót érint. Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott számításai alapján mintegy 100 millió hordónyi nyersolaj válhat így elérhetővé a vevők számára.

A tisztségviselő úgy látja, hogy a folyamatosan mélyülő energiaválság miatt a jövőben elkerülhetetlenné válik az orosz energiahordozókat sújtó exportkorlátozások további lazítása. Hozzátette: ez a folyamat egyes brüsszeli bürokraták ellenállása ellenére is végbe fog menni.