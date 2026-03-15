Óriási csapbáda került Európa legerősebb hatalma: elég egyetlen rossz lépés, és súlyos árat fizethetnek
Friedrich Merz német kancellár kényes diplomáciai lavírozásra kényszerül az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja miatt. Bár kezdetben szilárdan kiállt szövetségesei mellett, mostanra egyre kritikusabb hangot üt meg Washingtonnal és Jeruzsálemmel szemben. Ezt az elhúzódó konfliktus, a háborút elutasító hazai közvélemény és a koalíciós nyomás is indokolja. Helyzetét tovább rontja a Spanyolországgal kialakult diplomáciai feszültség. Ez azután lángolt fel, hogy Merz egy washingtoni találkozón szótlanul hagyta Donald Trump Madridot érő durva bírálatait - írja elemzésében a Portfolio.
Németországot a szövetségi rendszere és a történelmi felelősségtudata egyaránt az Egyesült Államokhoz, illetve Izraelhez köti. Az iráni háború nemzetközi jogi legitimitása azonban erősen megkérdőjelezhető. Ezt a kettősséget a német társadalom is egyértelműen érzékeli. A felmérések szerint a többség indokolatlannak tartja a katonai akciót. Az emberek tartanak a konfliktus eszkalációjától és a világgazdaságra gyakorolt negatív hatásoktól. Ezzel párhuzamosan a Washingtonba vetett bizalom történelmi mélypontra zuhant.
A kancellár a háború kitörésekor még a gyors lezárásban bízott, és igyekezett kerülni a határozott állásfoglalást. Az idő múlásával azonban a kormánykoalíción belüli feszültség is kiéleződött. A kisebbik kormánypárt, a szociáldemokrata SPD nyíltan elhatárolódott a katonai akciótól. Ráadásul egy friss tartományi választási kudarc is határozottabb cselekvésre ösztönözte a kormányfőt.
Ennek hatására Merz kommunikációja érezhetően megváltozott. A napokban már a háború lezárását célzó közös stratégia hiányát kritizálta. Emellett figyelmeztetett a konfliktus Európára leselkedő veszélyeire, köztük az energiabiztonsági és migrációs kockázatokra. Szokatlanul éles üzenetet küldött Izraelnek is, amikor hatalmas hibának nevezte Ciszjordánia esetleges annektálását.
A kancellár mozgásterét nemcsak a háború, hanem az amerikai elnökhöz fűződő viszonya is szűkíti. Merz nemrég a Fehér Házban járt, ahol Donald Trump hevesen kikelt Spanyolország ellen. Az amerikai elnök azt sérelmezte, hogy Madrid nem engedélyezte az amerikai támaszpontok használatát az iráni támadásokhoz, emellett szerinte a spanyolok túl keveset költenek védelmi kiadásokra.
A német kormányfő szinte némán tűrte a kifakadást, ami komoly felháborodást váltott ki a spanyol vezetésből. Madridi kormányzati szereplők az európai szolidaritás hiányát és a vazallusi magatartást kérték számon a kancelláron. Merz utólag hiába próbálta telefonon tisztázni a helyzetet Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel, már nem tudta elérni őt.
Ez az incidens is jól rávilágít arra, hogy milyen nehéz helyzetben van a német diplomácia. Miközben Berlin megpróbál megfelelni a kiszámíthatatlan amerikai vezetésnek, óhatatlanul is gyengíti az európai egységet. Merz kényszerű lavírozása és az iráni háború körüli bizonytalanság egyértelmű látlelet a kontinens helyzetéről. Mindez ugyanis tökéletesen bizonyítja, hogy Európa még mindig nagyon messze van a régóta áhított stratégiai autonómiától.
-
-
