Exportkorlátozás, csalás elleni szabályok és felújítási tervek: több ügyben is két hónapot kapott Magyarország az uniós válaszra.
Soha nem volt még ennyi szupergazdag: döbbenetes számok jöttek a világ milliárdosairól
A Forbes friss globális listája szerint minden eddiginél több milliárdos él a világon. Számuk már meghaladja a 3400-at, összvagyonuk pedig történelmi csúcsra emelkedett.
Soha nem volt még annyi milliárdos a világon, mint 2026-ban – derül ki a Forbes globális gazdaglistájából. A rangsor szerint jelenleg 3428 ember rendelkezik legalább egymilliárd dolláros vagyonnal, ami mintegy négyszázzal több, mint egy évvel korábban.
A szupergazdagok összvagyona is jelentősen nőtt: egyetlen év alatt 4 billió dollárral emelkedett, így elérte a rekordnak számító 20,1 billió dollárt. Az átlagos milliárdos vagyon szintén emelkedett, jelenleg 5,8 milliárd dollárra becsülik.
A lista élén továbbra is Elon Musk áll, akinek vagyona elsősorban a Tesla és a SpaceX részvényeinek köszönhetően 839 milliárd dollárra nőtt. A második és harmadik helyet a Google társalapítói foglalják el: Larry Page becsült vagyona 257 milliárd dollár, Sergey Briné pedig 237 milliárd dollár.
A világ leggazdagabbjai között egyre többen lépik át a 100 milliárd dolláros határt: a rangsor szerint már húszan tartoznak ebbe az elit klubba.
Az idei listára 390 új milliárdos került fel. Köztük több ismert közéleti és kulturális szereplő is megtalálható, például Dr. Dre, Beyoncé, Roger Federer és James Cameron. A vagyonosodás egyik legfontosabb hajtóereje a mesterséges intelligencia ipara: a lista szerint 86 milliárdos gazdagodott jelentős részben az MI-hez kapcsolódó üzleteknek köszönhetően.
Földrajzi bontásban továbbra is az Egyesült Államok vezet 989 milliárdossal. Kína a második helyen áll 610 fővel, míg India 229 milliárdossal követi őket.
A milliárdosok többsége saját maga építette fel vagyonát: a lista szerint 67 százalékuk self-made vállalkozó. A nők aránya továbbra is kisebb, de lassan emelkedik: idén 481 nő szerepel a listán, ami a milliárdosok 14 százalékát jelenti.
A kereskedők úgy ítélték meg, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség által tervezett olajtartalék-felszabadítás sem lenne elég az iráni konfliktus okozta kínálatkiesés ellensúlyozására.
Az európai részvénypiacok jelentős eséssel indították a hetet, miután az Irán körüli konfliktus eszkalációja megemelte az olajárakat.
Páncélautók és milliós bőröndök: mit engednek a magyar törvények a határokon átnyúló pénzszállításnál?
Ha valaki 10 ezer eurónál nagyobb összeget visz át az EU külső határán, kötelező készpénz-nyilatkozatot tennie a vámhatóságnál.
Kedden javult a hangulat, jelentős pozitív korrekció zajlott a magyar részvénypiacon, a szerdai kereskedés iránykereséssel indulhat.
Március 16-ig kérhetik az szja-bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel.
Az eurót hét órakor 383,73 forinton jegyezték a kedd esti 383,57 forint után.
Az MVM szerint a csúszás egy informatikai átállás miatt történt, a kiküldött számlákon viszont már automatikusan megjelenik a rezsikedvezmény.
Durva szigorítást vezettek be az üzemanyagárstop szabályainál: aki ilyen kútnál tankolna, annak nem lesz védett az ár
A szabályok betartását az adó- és vámhatóság mellett immár a rendőrség is felügyelheti.
A magyar fizetőeszköz több mint egy százalékkal javított a kora reggeli jegyzésekhez képest.
Donald Trump megszólalt, azonnal kilőtt a magyar tőzsde: óriásit kaszálhattak a szemfüles befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4126,9 pontos, 3,43 százalékos emelkedéssel, 124 570 ponton zárt kedden.
Az intézkedéscsomag fontos eleme a jövedéki adó mérséklése is: a csökkentés mértéke literenként 19 forint, ami áfával együtt 24 forintos teherkönnyítést jelent.
Óriási blama lehet belőle, ha a piacok most hisznek Donald Trumpnak: komoly buktatók vannak még a gázárcsökkenés előtt
A piaci szereplők továbbra is bizonytalanok.
Reagált az Országos Kereskedelmi Szövetség az inflációra: "a kormány túllőtt a célon, a káros hatások viszont most élesednek"
A közeli jövőben megtapasztalhatjuk annak következményeit is, hogy az árrésstop miatt kiskereskedelem elvesztette az eszközeit a piaci feszültségek tompítására.
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
Az olajpiacot ismét geopolitikai feszültségek rázzák meg: egy elhúzódó közel-keleti konfliktus tartósan magas energiaárakat hozhat, miközben Magyarországon az üzemanyagárak befagyasztása újra ellátási kockázatokat teremthet.
2026. februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak.
Moszkva kész folytatni az együttműködést európai energiavásárlóival, ha azok hosszú távú, politikamentes szerződéseket ajánlanak.
Közel-Keleti krízis 2026: így érinti a világgazdaságot az iráni konfliktus - már biztos, Magyarországnak is fájni fog
A 2022-es energiaválság óta jól ismerjük azokat a mechanizmusokat, amelyeken keresztül az energia drágulása végigfut a magyar gazdaságon.
Teljes káosz a piacon: brutálisat zuhant az olaj ára, Donald Trump kijelentése áll a hátterében - ezt mondta az amerikai elnök
Csökkent az olaj ára kedden, miután az előző kereskedési napon több mint hároméves csúcsra emelkedett.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
