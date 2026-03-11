Soha nem volt még ennyi szupergazdag: döbbenetes számok jöttek a világ milliárdosairól

A Forbes friss globális listája szerint minden eddiginél több milliárdos él a világon. Számuk már meghaladja a 3400-at, összvagyonuk pedig történelmi csúcsra emelkedett.

Soha nem volt még annyi milliárdos a világon, mint 2026-ban – derül ki a Forbes globális gazdaglistájából. A rangsor szerint jelenleg 3428 ember rendelkezik legalább egymilliárd dolláros vagyonnal, ami mintegy négyszázzal több, mint egy évvel korábban.

A szupergazdagok összvagyona is jelentősen nőtt: egyetlen év alatt 4 billió dollárral emelkedett, így elérte a rekordnak számító 20,1 billió dollárt. Az átlagos milliárdos vagyon szintén emelkedett, jelenleg 5,8 milliárd dollárra becsülik.

A lista élén továbbra is Elon Musk áll, akinek vagyona elsősorban a Tesla és a SpaceX részvényeinek köszönhetően 839 milliárd dollárra nőtt. A második és harmadik helyet a Google társalapítói foglalják el: Larry Page becsült vagyona 257 milliárd dollár, Sergey Briné pedig 237 milliárd dollár.

A világ leggazdagabbjai között egyre többen lépik át a 100 milliárd dolláros határt: a rangsor szerint már húszan tartoznak ebbe az elit klubba.

Az idei listára 390 új milliárdos került fel. Köztük több ismert közéleti és kulturális szereplő is megtalálható, például Dr. Dre, Beyoncé, Roger Federer és James Cameron. A vagyonosodás egyik legfontosabb hajtóereje a mesterséges intelligencia ipara: a lista szerint 86 milliárdos gazdagodott jelentős részben az MI-hez kapcsolódó üzleteknek köszönhetően.

Földrajzi bontásban továbbra is az Egyesült Államok vezet 989 milliárdossal. Kína a második helyen áll 610 fővel, míg India 229 milliárdossal követi őket.

A milliárdosok többsége saját maga építette fel vagyonát: a lista szerint 67 százalékuk self-made vállalkozó. A nők aránya továbbra is kisebb, de lassan emelkedik: idén 481 nő szerepel a listán, ami a milliárdosok 14 százalékát jelenti.