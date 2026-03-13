2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
18 °C Budapest
London, United Kingdom-January 7, 2012: Sign for Fitch Ratings, on the office building in Canary Wharf. Fitch Ratings -one of the rating agencies play significant roles in the financial system.
Gazdaság

Súlyos figyelmeztetést küldött Magyarországnak a hitelminősítő: kritikusak a kilátások, végéleg bóvliba csúszunk?

Pénzcentrum
2026. március 13. 11:55

A Fitch Ratings szerint a következő magyar kormány komoly gazdaságpolitikai kihívásokkal szembesülhet: az alacsony növekedés, a magas költségvetési hiány és az emelkedő államadósság miatt nehéz lesz hiteles fiskális konszolidációt végrehajtani. A hitelminősítő arra figyelmeztet, hogy a választások utáni politikai bizonytalanság, valamint a geopolitikai kockázatok is ronthatják az ország növekedési kilátásait és a befektetői bizalmat.

A Fitch Ratings friss jelentése szerint a magyar parlamenti választáson győztes kormány jelentős makrogazdasági és államháztartási kihívásokkal szembesül majd az alacsony növekedés, a nagy költségvetési hiány, valamint a magas és tovább emelkedő államadósság miatt - közölte a hitelminősítő pénteken.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az áprilisi választások után - amelyek kimenetele a cég szerint bizonytalan - a Fitch elsősorban a fiskális konszolidációs stratégia hitelességét és megvalósíthatóságát, valamint annak a növekedési kilátásokra gyakorolt hatását fogja értékelni. A beruházási kiadások további csökkentésének nehézségei - a továbbra is magas adósságszolgálati teher és a választás előtti kötelezettségvállalások mellett - növelik a költségvetési konszolidáció kihívásait.

A következő kormánynak azzal a feladattal is szembe kell néznie, hogy helyreállítsa a fiskális politika hitelességét és megerősítse a költségvetési keretrendszert, miután az utóbbi években gyakran módosították a költségvetési célokat, illetve eltértek a korábban meghirdetett fiskális irányvonalaktól

- írták a jelentésben.

Kapcsolódó cikkeink:

Hozzátették: alapeseti forgatókönyvükre kockázatot jelenthet a politikai bizonytalanság elhúzódása vagy a választások utáni intézményi konfliktusok, amelyek korlátozhatják a következő kormány mozgásterét a költségvetési konszolidációs intézkedések végrehajtásában, alááshatják a befektetői bizalmat és ronthatják a növekedési kilátásokat.

Geopolitikai kockázatok is fennállnak, tekintettel az Iran körüli konfliktus energiaárakra gyakorolt lehetséges hatására, valamint Magyarország folyamatos függőségére az orosz energiaimporttól

- részletezték. Kiemelték, hogy a gazdasági növekedés 2023 óta jelentősen elmarad a hasonló hitelminősítésű országokétól, és a növekedési kilátások jóval gyengébbek a járvány előtti szinteknél.

A gyenge növekedés több tényező együttes hatásának következménye: kedvezőtlen külső környezet, magas bizonytalanság, valamint a fiskális konszolidáció beruházásokat visszafogó hatása. Magyarország emellett strukturális kihívásokkal is szembesül, mivel a munkaerő-termelékenység stagnál, miközben romlik a külső árversenyképesség

- írja a Fitch. A jelentés azt is hosszan taglalja, hogy a választások előtti költségvetési lazítás a vártnál nagyobb mértékű volt, és valószínűleg hasonló nagyságrendű lesz, mint a 2022-es választások előtt, ráadásul az intézkedések többsége tartós jellegű.

Ez a 2022-es választások utáni fiskális konszolidációt követi, amely elsősorban az alacsonyabb beruházási kiadásokra, az energiatámogatások csökkentésére és az ágazati különadók meghosszabbítására épült. A nagy költségvetési hiány, az emelkedő államadósság és a fiskális konszolidáció pályájával kapcsolatos bizonytalanság voltak a fő okai annak, hogy a Fitch decemberben a BBB besorolású magyar adósság kilátását stabilról negatívra rontotta

- áll a jelentésben.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #államadósság #választások #gazdaság #fitch #gazdasági növekedés #hitelminősítő #költségvetési hiány #geopolitika #energiaárak #2026

