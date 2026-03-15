A bahreini versenyt eredetileg április 12-én, a szaúdit pedig egy héttel később rendezték volna.
Húsz év után olasz győzelem a Forma 1-ben: először nyert Kimi Antonelli
A 19 éves olasz versenyző ugyan megharcolt a Ferrarikkal, ám utána egész kényelmesen ért be a célba. A Ferrarik még tartják a lépést a Mercedesekkel, de a Red Bull és a McLaren szenved.
Rajt-cél győzelmet aratott a Mercedes 19 éves olasz pilótája, Kimi Antonelli a Forma 1-es Kínai Nagydíjon. A rajt után még nagyot kellett küzdenie a két Ferrarival, ám nem sokkal utána visszaállt az eredeti rajtsorrend, és kényelmes tempót autózva, nagy előnnyel intették le elsőként. Antonelli személyében majdnem 20 év szünet után nyert újra olasz versenyző Forma-1-es futamot.
A második George Russell lett, aki vissza tudta előzni Leclercet és Hamiltont is, utóbbi pedig harmadik lett. A két McLaren pedig továbbra is szenved: a tavaly világbajnok csapat nem indult el a versenyel, Lando Norrist a rajtrácsról tolták vissza a boxba. A tavalyi vb-harmadik ausztrál Piastri így még egyetlen kört sem teljesített az idei vb-n.
A hajrához közeledve a két Mercedes jelentős előnyre tett szert az üldöző Ferrarikkal szemben, míg utóbbiak között hosszú körökön keresztül tartó látványos és izgalmas küzdelem indult a harmadik helyért, amelyet végül Hamilton kaparintott meg.
Nem megy sokkal jobban a Red Bulloknak sem: Hadjar egy komoly balesetet okozott majdnem, Max Verstappen alatt pedig lelassult az autó, így ki kellett állnia a boxba és nem folytatta a versenyt. A vb két hét múlva Szuzukában, a Japán Nagydíjjal folytatódik.
A Forma–1-es Kínai Nagydíj sanghaji időmérő edzésén a Mercedes fiatal versenyzője, Kimi Antonelli szerezte meg a pole pozíciót.
