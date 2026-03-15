Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Mogyoród, 2025. augusztus 2.Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj idõmérõ edzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 2-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Húsz év után olasz győzelem a Forma 1-ben: először nyert Kimi Antonelli

Pénzcentrum/MTI
2026. március 15. 09:54

A 19 éves olasz versenyző ugyan megharcolt a Ferrarikkal, ám utána egész kényelmesen ért be a célba. A Ferrarik még tartják a lépést a Mercedesekkel, de a Red Bull és a McLaren szenved.

Rajt-cél győzelmet aratott a Mercedes 19 éves olasz pilótája, Kimi Antonelli a Forma 1-es Kínai Nagydíjon. A rajt után még nagyot kellett küzdenie a két Ferrarival, ám nem sokkal utána visszaállt az eredeti rajtsorrend, és kényelmes tempót autózva, nagy előnnyel intették le elsőként. Antonelli személyében majdnem 20 év szünet után nyert újra olasz versenyző Forma-1-es futamot.

A második George Russell lett, aki vissza tudta előzni Leclercet és Hamiltont is, utóbbi pedig harmadik lett. A két McLaren pedig továbbra is szenved: a tavaly világbajnok csapat nem indult el a versenyel, Lando Norrist a rajtrácsról tolták vissza a boxba. A tavalyi vb-harmadik ausztrál Piastri így még egyetlen kört sem teljesített az idei vb-n.

A hajrához közeledve a két Mercedes jelentős előnyre tett szert az üldöző Ferrarikkal szemben, míg utóbbiak között hosszú körökön keresztül tartó látványos és izgalmas küzdelem indult a harmadik helyért, amelyet végül Hamilton kaparintott meg.

Nem megy sokkal jobban a Red Bulloknak sem: Hadjar egy komoly balesetet okozott majdnem, Max Verstappen alatt pedig lelassult az autó, így ki kellett állnia a boxba és nem folytatta a versenyt. A vb két hét múlva Szuzukában, a Japán Nagydíjjal folytatódik.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

#sport #forma-1 #mercedes #ferrari #max verstappen #lando norris #mclaren #autósport #oscar piastri #red bull #f1hírek

2026. március 15. vasárnap
Kristóf
11. hét
Március 15.
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Március 15.
A magyar sajtó napja
Március 15.
Fogyasztóvédelmi világnap
Március 15.
Nemzetközi fókavadászat-ellenes nap
Túlbiztosítás
ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik - semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a káronszerzés tilalma miatt.

Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
