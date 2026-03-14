Tömegek kezdtek el világszerte az atomháború bekövetkezésére fogadni: tudhatnak valamit?!

A predikciós piacok, mint például a Polymarket vagy a Kalshi, az utóbbi években rendkívüli figyelmet kaptak, különösen az Egyesült Államokban. Ezek a platformok egyre több olyan embert vonzanak, akiket korábban egyáltalán nem érdekelt a szerencsejáték. Ugyanakkor komoly etikai és szabályozási kérdéseket is felvetnek, legutóbb éppen a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos fogadások miatt - jelentette a The Guardian.

A Polymarket nemrég egy olyan piacot indított, ahol arra lehetett fogadni, bekövetkezik-e egy nukleáris háború. A hatalmas közfelháborodás hatására ezt a lehetőséget végül eltávolították. A kínálatban azonban szinte minden megtalálható. A felhasználók fogadhatnak a brit időközi választások eredményére, az Oscar-díjak nyerteseire, vagy akár arra is, hogy az Egyesült Államok 2027 előtt elismeri-e a földönkívüliek létezését.

Januárban számoltunk be róla, hogy a Szabályozott Tevékenységek Ellenőrzési Hatósága (SZTEH) kitiltotta Magyarországról a Polymarket nevű blokkláncalapú előrejelzési platformot tiltott szerencsejáték szervezése miatt.

Ezeknek a platformoknak a működési elve lényegében a fogadási tőzsdékével egyezik meg. A hagyományos fogadóirodákkal ellentétben itt nem a ház ellen játszanak, hanem a felhasználók egymás ellen teszik meg a tétjeiket.

Az amerikai predikciós piacok újítása leginkább a csomagolásban rejlik. A hagyományos szorzók helyett százalékos valószínűségeket mutatnak, a fogadásokat pedig egyszerű, igen vagy nem formátumban kínálják. Emellett a pénzügyi kereskedés nyelvezetét használják, grafikonokkal, valamint "vétel" és "eladás" gombokkal. Ez a megoldás sokkal vonzóbbá teszi a felületet a fogadásokban kevésbé jártas közönség számára.

Szintén kulcsfontosságú, hogy ez a formátum az amerikai szabályozó hatóságoknál is könnyebben átmegy. A Kalshi és a Polymarket ugyanis úgy szerezte meg a működési engedélyét, hogy meggyőzte az amerikai Határidős Árutőzsdei Felügyeletet (CFTC). Elérték, hogy a termékeiket ne sportfogadásként, hanem bináris opciós pénzügyi instrumentumként szabályozzák. Több amerikai szövetségi állam azonban jogi úton támadja ezt a megközelítést, mondván, hogy a fogadások mögött valójában csak egyszerű szerencsejáték áll.

A szakértők szerint a figyelemfelkeltő, sokszor kifejezetten ízléstelen aktuálpolitikai piacok elsősorban marketingeszközként funkcionálnak. Ilyenek voltak például a nukleáris háborúra vagy az iráni légicsapásokra indított fogadások is.

Jason Trost, a brit Smarkets fogadási tőzsde vezetője szerint "ezek csupán márkaépítő gyakorlatok, nem pedig olyan piacok, amelyeken az emberek komolyan kereskedni akarnak. Az igazi pénzt továbbra is a sportfogadások hozzák". Jól mutatja ezt, hogy a Polymarketen a brit időközi választásokra kötött fogadások összértéke nagyjából egymillió dollárt tett ki. Ez csupán a töredéke annak az összegnek, amit az Egyesült Királyságban egy átlagos Premier League-mérkőzésre fel szoktak tenni.

Mindettől függetlenül a brit cégek is megpróbálják meglovagolni az új trendet. A Smarkets teljesen amerikai mintára alakította át a felületét, a Matchbook pedig heteken belül elindítja a saját, hasonló platformját. Sőt, időközben a londoni Plus 500 is belépett erre a piacra.

Egyes iparági bennfentesek úgy vélik, hogy a brit szereplők évtizedes technológiai tapasztalata komoly fenyegetést jelent az amerikai úttörők számára. "Ők abban a hitben élnek, hogy feltalálták a fogadási tőzsdét. Mi viszont pontosan tudjuk, hogyan kell ezeket a piacokat a gyakorlatban üzemeltetni" - fogalmazott az egyik szakmabeli a The Guardian-nek.

A predikciós piacok egyik legsúlyosabb problémája a könnyű manipulálhatóság. A hagyományos sportfogadásoknál a csalást nehéz kivitelezni, és viszonylag könnyen észlelhető. Az aktuálpolitikai piacokon viszont már többször is előfordult, hogy bennfentes információk alapján kötöttek kiugróan nagy téteket. Ez történt például az amerikai-venezuelai műveletek, vagy az Irán elleni légicsapások előtt is.

A Kalshi tavaly két felhasználóját függesztette fel és bírságolta meg bizonyított csalás miatt, emellett pedig kétszáz további lehetséges szabálysértést is vizsgáltak. A politikai bennfentesek fogadásai ráadásul különösen kényes etikai kérdéseket vetnek fel. Ha valaki anyagilag profitálhat egy katonai akcióból, az vajon ösztönözheti-e a halálos áldozatokkal járó döntések meghozatalát?

Az Egyesült Királyságban ezek a platformok a brit Szerencsejáték Felügyelet (Gambling Commission) hatáskörébe tartoznak, a szabályozók pedig árgus szemekkel figyelik a felmerülő kockázatokat. A 2024-es választási fogadási botrány tanulságai ugyanis még nagyon is élénken élnek a köztudatban. Abban az ügyben tizenöt ember, köztük egy volt konzervatív parlamenti képviselő ellen emeltek vádat.