Kétszáz forint - magyar pénz
Gazdaság

Hidegzuhany péntek reggelre: hatalmas pofont kapott a magyar fizetőeszköz az éjszaka

Pénzcentrum
2026. március 13. 08:01

Gyengült a forint péntek reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben az előző esti szintekhez képest.

Az euró árfolyama fél nyolckor 392,05 forinton állt, míg csütörtök este még 390,03 forinton jegyezték. A dollár jegyzése 338,46 forintról 341 forintra emelkedett.

A svájci frank árfolyama szintén nőtt. A deviza péntek reggel 433,12 forinton állt, szemben a csütörtök esti 431,50 forintos szinttel.

Az euró a dollárral szemben gyengült. Az árfolyam 1,1497 dollárra csökkent a korábbi 1,1522 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
