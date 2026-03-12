A hír ennyi: idén már biztosan nem rendezik meg a Bondoró Nemzetközi Utcaszínház Fesztivált, amely 2019 óta a balatoni nyár egyik kiemelkedő kulturális eseményének számított.
Magyarország könnyen a bóvli kategóriában köthet ki, ha ez így megy tovább
Megnőtt a magyar szuverén adósbesorolás rontásának esélye az iráni konfliktus kirobbanása óta tapasztalható energiaár-emelkedés miatt. Az S&P hitelminősítő szerint egy tartós és gyors gázárrobbanás a folyó fizetési mérleg romlásához vezetne. Emellett az infláció megugrását, a forint gyengülését és a költségvetés túlzott megterhelését is magával vonná.
Frank Gill, az S&P EMEA-régióért felelős elemzője a Reutersnek nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy egy újabb gázpiaci sokk hirtelen és drasztikusan rontaná Magyarország pénzügyi helyzetét. Különösen akkor, ha megismétlődik a 2022-es, orosz–ukrán háború kitörése után látott áremelkedés. Egy ilyen forgatókönyv komoly nyomást gyakorolna az államháztartásra, amit a választásokat megelőző költekezések csak tovább súlyosbíthatnak. Szintén jelentős terhet jelent a hatósági energiaárak, vagyis a rezsicsökkentés fenntartása. Az Európai Bizottság becslése alapján ez a rendszer tavaly a GDP 0,5 százalékát vitte el, idén pedig már az 1 százalékát is felemésztheti - írta meg a Telex.
Az S&P jelenleg "BBB-" minősítéssel, negatív kilátás mellett tartja nyilván Magyarországot. Ez mindössze egyetlen fokozattal van a befektetésre nem ajánlott, spekulatív vagy más néven bóvli kategória felett. A hitelminősítő legközelebb május 29-én határoz a magyar besorolásról.
Bár hazánk nagyrészt Oroszországból szerzi be a földgázt, az import ára az irányadó európai gáztőzsde (holland TTF) jegyzéséhez igazodik. A konfliktus kezdetén ez az érték megawattóránként 65,50 euróra ugrott. Jóllehet a jegyzés azóta 50 euró környékére mérséklődött, még mindig ötven százalékkal magasabb a februári szintnél. Az elemző ugyanakkor rámutatott, hogy a jelenlegi gázárak egyelőre jelentősen elmaradnak a 2022 közepén tapasztalt, 300 euró feletti extrém csúcsoktól.
Egy év alatt 400 új milliárdos jelent meg a világban, vagyonuk pedig már meghaladja a 20 ezermilliárd dollárt.
Exportkorlátozás, csalás elleni szabályok és felújítási tervek: több ügyben is két hónapot kapott Magyarország az uniós válaszra.
A Medián felmérése szerint a tudósok toronymagasan vezetik a bizalmi listát, miközben a politikusok és több állami intézmény megítélése kifejezetten gyenge.
A GKI szerint az élelmiszer- és üzemanyagárak csökkenése húzta le az inflációt, de a szolgáltatások ára továbbra is gyorsabban emelkedik.
Az üzemanyag-forgalmazók módosítanák a szabályt: a védett ár az automatakutaknál is megjelenhet, ha a kormány elfogadja a javaslatot.
A kereskedők úgy ítélték meg, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség által tervezett olajtartalék-felszabadítás sem lenne elég az iráni konfliktus okozta kínálatkiesés ellensúlyozására.
Az európai részvénypiacok jelentős eséssel indították a hetet, miután az Irán körüli konfliktus eszkalációja megemelte az olajárakat.
Páncélautók és milliós bőröndök: mit engednek a magyar törvények a határokon átnyúló pénzszállításnál?
Ha valaki 10 ezer eurónál nagyobb összeget visz át az EU külső határán, kötelező készpénz-nyilatkozatot tennie a vámhatóságnál.
Kedden javult a hangulat, jelentős pozitív korrekció zajlott a magyar részvénypiacon, a szerdai kereskedés iránykereséssel indulhat.
Március 16-ig kérhetik az szja-bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel.
Az eurót hét órakor 383,73 forinton jegyezték a kedd esti 383,57 forint után.
Az MVM szerint a csúszás egy informatikai átállás miatt történt, a kiküldött számlákon viszont már automatikusan megjelenik a rezsikedvezmény.
Durva szigorítást vezettek be az üzemanyagárstop szabályainál: aki ilyen kútnál tankolna, annak nem lesz védett az ár
A szabályok betartását az adó- és vámhatóság mellett immár a rendőrség is felügyelheti.
A magyar fizetőeszköz több mint egy százalékkal javított a kora reggeli jegyzésekhez képest.
Donald Trump megszólalt, azonnal kilőtt a magyar tőzsde: óriásit kaszálhattak a szemfüles befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4126,9 pontos, 3,43 százalékos emelkedéssel, 124 570 ponton zárt kedden.
Az intézkedéscsomag fontos eleme a jövedéki adó mérséklése is: a csökkentés mértéke literenként 19 forint, ami áfával együtt 24 forintos teherkönnyítést jelent.
Óriási blama lehet belőle, ha a piacok most hisznek Donald Trumpnak: komoly buktatók vannak még a gázárcsökkenés előtt
A piaci szereplők továbbra is bizonytalanok.
Reagált az Országos Kereskedelmi Szövetség az inflációra: "a kormány túllőtt a célon, a káros hatások viszont most élesednek"
A közeli jövőben megtapasztalhatjuk annak következményeit is, hogy az árrésstop miatt kiskereskedelem elvesztette az eszközeit a piaci feszültségek tompítására.
