Magyarország könnyen a bóvli kategóriában köthet ki, ha ez így megy tovább

Megnőtt a magyar szuverén adósbesorolás rontásának esélye az iráni konfliktus kirobbanása óta tapasztalható energiaár-emelkedés miatt. Az S&P hitelminősítő szerint egy tartós és gyors gázárrobbanás a folyó fizetési mérleg romlásához vezetne. Emellett az infláció megugrását, a forint gyengülését és a költségvetés túlzott megterhelését is magával vonná.

Frank Gill, az S&P EMEA-régióért felelős elemzője a Reutersnek nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy egy újabb gázpiaci sokk hirtelen és drasztikusan rontaná Magyarország pénzügyi helyzetét. Különösen akkor, ha megismétlődik a 2022-es, orosz–ukrán háború kitörése után látott áremelkedés. Egy ilyen forgatókönyv komoly nyomást gyakorolna az államháztartásra, amit a választásokat megelőző költekezések csak tovább súlyosbíthatnak. Szintén jelentős terhet jelent a hatósági energiaárak, vagyis a rezsicsökkentés fenntartása. Az Európai Bizottság becslése alapján ez a rendszer tavaly a GDP 0,5 százalékát vitte el, idén pedig már az 1 százalékát is felemésztheti - írta meg a Telex.

Az S&P jelenleg "BBB-" minősítéssel, negatív kilátás mellett tartja nyilván Magyarországot. Ez mindössze egyetlen fokozattal van a befektetésre nem ajánlott, spekulatív vagy más néven bóvli kategória felett. A hitelminősítő legközelebb május 29-én határoz a magyar besorolásról.

Bár hazánk nagyrészt Oroszországból szerzi be a földgázt, az import ára az irányadó európai gáztőzsde (holland TTF) jegyzéséhez igazodik. A konfliktus kezdetén ez az érték megawattóránként 65,50 euróra ugrott. Jóllehet a jegyzés azóta 50 euró környékére mérséklődött, még mindig ötven százalékkal magasabb a februári szintnél. Az elemző ugyanakkor rámutatott, hogy a jelenlegi gázárak egyelőre jelentősen elmaradnak a 2022 közepén tapasztalt, 300 euró feletti extrém csúcsoktól.