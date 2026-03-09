Az olajárak meredeken emelkednek, ez világszerte padlóra küldte a légitársaságok részvényeit, miközben a repülőjegyárak az egekbe szöktek.
Hát elkezdődött: több százezren kaptak sorkatonai behívót, már ma indul a kikpézés
Tizenhét év után ma újra elindult a kötelező sorkatonai szolgálat Horvátországban. A zágrábi vezetés az orosz–ukrán háborúval és a romló európai biztonsági helyzettel indokolta a sorkötelezettség visszaállítását. Az első körben nyolcszáz fiatal kezdi meg a két hónapos szolgálatot.
A behívott nyolcszáz fő mintegy fele önként jelentkezett a szolgálatra, a résztvevők tíz százaléka pedig nő. Bár a sorkatonaság ismét kötelező, az érintett fiatalok lelkiismereti okokra hivatkozva a polgári szolgálatot is választhatták. Ezzel a lehetőséggel azonban alig tíz ember élt - írta a Portfolio.
A horvát kormány tervei szerint a jövőben évente négyezer fiatal kap majd katonai kiképzést. Ezzel a lépéssel tízre emelkedett azon NATO-tagállamok száma, ahol jelenleg is érvényben van a sorkötelezettség. Horvátország mellett Görögországban, Törökországban, Finnországban, Svédországban, Norvégiában, Dániában, Észtországban, Lettországban és Litvániában is kapnak behívót a fiatalok.
Ráfázhatnak a magyar utazók: kiderült, milyen horribilis pluszköltséggel járhat a repülőtér megközelítése
A tervek szerint négyezer forintos perondíjat fizetnének az utasok a budapesti reptéri vasúton, ami jóval magasabb a brüsszeli példánál.
A megugró energiaárak és az újraéledő inflációs félelmek miatt a piacok idén már két kamatemelést várnak az Európai Központi Banktól (EKB).
Hét éve nem látott csoda történhet a hazai árakkal, de egy durva fordulat pillanatok alatt mindent tönkretehet
Februárban akár 2016 ősze óta nem látott mélypontra, 2 százalék alá is eshetett a hazai infláció - állítják az emelzők a holnapi adatközlés előtt.
A forint újra gyengüléssel nyitott a devizapiacon a főbb pénznemekkel szemben, még mindig nem tért magához az iráni helyzet okozta ütésből.
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb 2026 tizedik hetén a Pénzcentrumon.
Hatalmas pofont kapott a magyar gazdaság: kiderült, hogyan hagytak le minket nevetve a szomszédos országok
A magyar gazdaság szinte teljesen stagnált a 2022 és 2025 közötti időszakban. Az elmúlt négy évben a térség többi állama jóval jobban muzsikált.
Egy fokozattal tovább rontotta a hitelminősítő Budapest adósbesorolását a kormány és a főváros egyre romló viszonya, valamint az ebből fakadó súlyos likviditási feszültségek miatt.
Három tűzoltóautó hagyta el a gödi gyárat, de a hatóságok csaknem két napig nem adtak magyarázatot arra, miért riasztották őket.
Az S&P Global Ratings stabilról negatívra rontotta a magyar bankszektor gazdasági kockázataira vonatkozó kilátását.
Hatalmas csapás a magyar gazdáknak: újra terjed a rettegett betegség, azonnali lépésekre volt szükség
Egy mulard kacsa állományban azonosították a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.
A vendéglátóhelyek üzemeltetői 5 millió forint kedvezményes hitel mellé további 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek.
Miközben Lengyelország 3,6%-kal nőtt és Spanyolország is erős évet zárt, Magyarország csak 0,3%-os bővüléssel kullog az EU végén.
A vezető részvények kivétel nélkül gyengültek, a napi forgalom pedig megközelítette a 36 milliárd forintot.
Azonnali hatállyal betiltott egy népszerű szolgáltatást az MNB: több száz magyar ügyfél érintett az ügyben
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 12 millió forint bírságot szabott ki a QProtection Protect Zrt.-re.
A közel-keleti konfliktus miatt az Öböl-térség valamennyi olaj- és gázexportőre napokon belül leállíthatja a kitermelést
A gabonaárak csökkenése után a közel-keleti háború és a dráguló üzemanyag miatt a magyar termelők költségei emelkedhetnek.
A globális növekedési kilátásokat visszafogta a közel-keleti feszültség, de az MI-beruházások új lendületet adhatnak a gazdaságnak.
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
Pénzmosás gyanújával tartóztatott fel a NAV egy Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott konvojt. Szakértők szerint az ilyen értékszállítások mindennaposak.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon

A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
