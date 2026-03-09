Hát elkezdődött: több százezren kaptak sorkatonai behívót, már ma indul a kikpézés

Tizenhét év után ma újra elindult a kötelező sorkatonai szolgálat Horvátországban. A zágrábi vezetés az orosz–ukrán háborúval és a romló európai biztonsági helyzettel indokolta a sorkötelezettség visszaállítását. Az első körben nyolcszáz fiatal kezdi meg a két hónapos szolgálatot.

A behívott nyolcszáz fő mintegy fele önként jelentkezett a szolgálatra, a résztvevők tíz százaléka pedig nő. Bár a sorkatonaság ismét kötelező, az érintett fiatalok lelkiismereti okokra hivatkozva a polgári szolgálatot is választhatták. Ezzel a lehetőséggel azonban alig tíz ember élt - írta a Portfolio.

A horvát kormány tervei szerint a jövőben évente négyezer fiatal kap majd katonai kiképzést. Ezzel a lépéssel tízre emelkedett azon NATO-tagállamok száma, ahol jelenleg is érvényben van a sorkötelezettség. Horvátország mellett Görögországban, Törökországban, Finnországban, Svédországban, Norvégiában, Dániában, Észtországban, Lettországban és Litvániában is kapnak behívót a fiatalok.