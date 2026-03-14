Széchenyi-díj 2026
Gazdaság

Széchenyi-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege

Pénzcentrum
2026. március 14. 13:11

Idén is átadják Magyarország legrangosabb elismeréseit, többek között a Széchenyi-díjakat. A díjak kiosztására március 14-én kerül sor a március 15-i ünnephez kapcsoltan. Az, hogy a díj mellé mekkora jutalom jár, évről évre változik. Mutatjuk, hogy a Széchenyi díj mennyi pénzzel jár  2026-ban, hogy mekkora a Széchenyi díj havi összege, kiket foglal magában a Széchenyi díjasok listája.

A Széchenyi díjat 1990-ben alapították azzal a szándékkal, hogy méltó elismerésben részesítsék azokat a kiemelkedő szakembereket, akik a tudomány, a műszaki fejlődés, az oktatás vagy az egészségügy területén maradandó és nemzetközileg is elismert eredményeket értek el. A Széchenyi díj és ezzel a Széchenyi díjasok, az egykor létező Állami Díjat váltotta fel, és egyaránt odaítélhető egyéni teljesítményekért vagy közös munkával elért eredményekért.

A Széchenyi díj története

Az első Széchenyi díjasok 1990-ben kapták meg elismerésüket. Akkor hét egyéni kitüntetett Széchenyi díjasok mellett két csoport is elismerésben részesült, valamint 12, már elhunyt szakember posztumusz díjat kapott, köztük Bibó István jogász, Györffy Barna biológus és Jendrassik György mérnök-feltaláló.

A Széchenyi dij 2026-os kiosztása

A Széchenyi díjasok kiválasztása egy erre létrehozott bizottság javaslatai alapján történik. A kormány terjeszti fel a Széchenyi díjasok szempontjából érdemes jelölteket, a kitüntetéseket pedig a köztársasági elnök adja át minden évben a március 15-i ünnephez kapcsoltan. Erre idén is március 14-én került sor.

2026-ban Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mondott a Kossuth- és Széchenyi-díjak ünnepélyes átadásán, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából az Országház kupolacsarnokában 2026. március 14-én délelőtt.

A Széchenyi-nagydíj

A Széchenyi díjasok két szinten vannak értékelve: a Széchenyi-díj és a magasabb rangú Széchenyi-nagydíj, amelyet kizárólag egyéni teljesítményért lehet elnyerni. A Széchenyi díjasok között a nagydíjat eddig mindössze ötször ítélték oda olyan kiemelkedő tudósoknak, mint Kosáry Domokos történész, Lovász László matematikus vagy Oláh György, a Nobel-díjas kémikus.

A Széchenyi díj mennyi pénzzel jár?

A díjazottak eredetileg pénzjutalmat és egy Széchenyi István arcképével ellátott jelvényt kaptak. 2000 óta az elismerés része egy kisplasztika is, amely Széchenyi Istvánt ábrázolja. A bronzból készült, aranyozott szobor egy részben aranyozott, részben ezüstözött réztalapzaton áll.

A díjjal együtt jár továbbá az adó- és illetékmentes pénzjutalom is. A Széchenyi díj mellé járó egyösszegű jutalom összege 2013 óta a megelőző évre vonatkozó országos évi nettó átlagkereset hatszorosának megfelelő összeg 50 vagy 100 ezer forintra kerekítve. A nagydíjjal járó összeg ennek kétszerese.

Mivel 2025-ben éves szinten a nettó átlagkereset 486 800 forint volt, a Széchenyi-díj mellé járó jutalom 2026-ban 35 millió és 50 ezer forint, a Széchényi-nagydíj mellé pedig 70 millió és 100 ezer forint jár. A megosztott díjat elnyerők az összeget egyenlő arányban osztják meg egymás között.

Mennyi a Széchenyi díj havi összege?

Sokan úgy tudják, hogy a Széchenyi díj mellé egy meghatározott havi összeg is jár, vagy a jutalmat életjáradékként is lehet kérni. (Ezt sokan gondolják így a Kossuth-díj kapcsán is.) A félreértést valószínűleg az okozhatja, hogy a vonatkozó törvény szerint a 65. életévét betöltött, Széchenyi-díjjal elismert személy tudományos alkotói járadékban részesíthető.

A tudományos alkotói járadék havi mértéke a szociális vetítési alap összegének 425%-a - ami jelenleg 121 125 forint (mivel a vetítési alapot az öregségi nyugdíjminimum képezi, ami 2008 óta változatlanul 28 500 forint). Vannak azonban kivételek, akik nem részesülhetnek tudományos alkotói járadékban, illetve a Kossuth-díjasoknak ez eleve nem jár. 

A Széchenyi díj 2026-os kitüntettjei

A díjnak két fokozata van – a nagydíj és a díj –, a nagydíjat eddig mindössze néhány alkalommal ítélték oda.

Széchenyi-díjat vehetett át:

  • Dávid Gyula irodalomtörténész, műfordító
  • Dr. Gáspár Péter gépészmérnök, kutatóprofesszor
  • Dr. Gera István Imre parodontológus, professor emeritus
  • Dr. Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, kutatóprofesszor
  • Dr. Komjáth Péter matematikus
  • Prof. Dr. Krausz Ferenc Nobel- és Wolf-díjas fizikus
  • Dr. Kukorelli István jogtudós, professor emeritus
  • Dr. Lengyel Imre matematikus, közgazdász, professor emeritus
  • Dr. Nagy Zoltán Zsolt szemészorvos
  • Dr. Pál Csaba biológus
  • Dr. Szántó Iván orientalista, művészettörténész
  • Dr. Trócsányi László jogtudós, egyetemi tanár, volt alkotmánybíró, miniszter, nagykövet
  • Dr. Vida Tivadar régész
  • Dr. Zaránd Gergely Attila fizikus

Széchenyi díjasok 2025-ben, a tavalyi évben

A Széchenyi-díjakat a Kossuth-díjhoz hasonlóan március 14-én adtak át az arra érdemes kiválóságoknak.

Széchenyi-nagydíjat kapott 2025-ben:

Maróth Miklós akademikus, klasszika-filológus, orientalista.

Széchenyi-díjat kapott 2025-ben:

  • Stumpf István alkotmányjogász;
  • Takaró Mihály irodalomtörténész;
  • Varga Péter Pál gerincsebész;
  • Varró András orvos-biológus;
  • Vásáry István történész.

A korábbi években Széchényi díjat kapott például 2021-ben Dr. Karikó Katalin kutatóbiológus, biokémikus, az mRNS alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója, a mainzi BioNTech alelnöke, a Pennsylvaniai Egyetem egyetemi docense és Dr. Merkely Béla kardiológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem rektora, az Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Tanszékének, valamint Sportorvostan Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója is.

A Széchenyi díjasok munkássága meghatározó szerepet játszik Magyarország tudományos és technológiai fejlődésében. Az elismerés nemcsak a kimagasló eredményeket méltatja, hanem ösztönző erőt is jelent a jövő generációi számára. A Széchenyi díjasok hozzájárulása nélkülözhetetlen az oktatás, a kutatás, az egészségügy és a műszaki innováció területén, munkájuk pedig nemzetközi szinten is elismerést vált ki.

