Ők a háborúk igazi vámszedői: elképesztő pénzeket kaszálnak ezek a cégek, van mit a tejbe aprítaniuk

Az európai védelmi vállalatok rekordméretű rendelésállománnyal és dinamikusan növekvő bevételekkel számolnak a jövőben, miközben az iráni háború újabb lendületet ad az amúgy is felfutóban lévő szektornak. Az olasz Leonardo a nyeresége megduplázását tervezi 2030-ra, a német Rheinmetall pedig akár 45 százalékos árbevétel-növekedést vetített előre az idei évre - számolt be a Cnbc.

A Leonardo vezérigazgatója, Roberto Cingolani egy befektetői prezentáción úgy fogalmazott, hogy a hadviselés "egyre gyorsabbá és veszélyesebbé" válik. Egyúttal figyelmeztetett a hibrid fenyegetések erősödésére is. A cég a digitális védelmi megoldásokra összpontosít, így elsősorban védelmi elektronikába és hálózatközpontú platformokba fektet. Ilyen fejlesztésük például az izraeli Vaskupolához hasonló, a légi fenyegetések semlegesítésére képes Michelangelo-kupola rendszer is.

A Rheinmetall elsősorban szárazföldi rendszerek, például harckocsik és lőszerek gyártásában érdekelt. A vállalat az Egyesült Államok felfegyverzésében is kulcsszerepet szán magának az iráni konfliktus kapcsán. Armin Papperger vezérigazgató szerint "a következő tíz évben hatalmas kereslet mutatkozik" majd a cég termékei iránt. A részvényeik árfolyama ennek ellenére 8 százalékot esett a prognózis közzététele után. Ezt a Jefferies befektetési bank egyik elemzője "reálisnak, de visszafogottnak" minősítette, különösen annak fényében, hogy a papír árfolyama 2022 eleje óta egyébként 1700 százalékot emelkedett.

A hat legnagyobb európai védelmi vállalat – a Rheinmetall, a Leonardo, a BAE Systems, a francia Thales, a német Hensoldt és a svéd Saab – éves árbevétele 2021 és 2025 között átlagosan 57 százalékkal nőtt. A jövőbeli eladásokat előrevetítő rendelésállomány növekedése ennél is látványosabb volt. Az átlagosan 135 százalékos bővülés mellett a Rheinmetall 323, a Saab pedig 284 százalékos ugrást produkált.

A 13. napja tartó iráni háború tovább erősíti a szektorra irányuló figyelmet. A Barclays elemzői a hét elején semlegesről felülsúlyozásra javították a Leonardo részvényeire vonatkozó ajánlásukat. Döntésüket azzal indokolták, hogy a vállalat diverzifikált portfóliója és az ukrajnai konfliktustól való alacsony függősége miatt ellenállóbb egy esetleges tűzszünet hatásaival szemben. Emellett a cég nyereségnövekedési kilátásai is kedvezőbbek a versenytársakénál.