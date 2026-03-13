Ők a háborúk igazi vámszedői: elképesztő pénzeket kaszálnak ezek a cégek, van mit a tejbe aprítaniuk

A Fitch Ratings szerint a következő magyar kormány komoly gazdaságpolitikai kihívásokkal szembesülhet
Az európai védelmi vállalatok rekordméretű rendelésállománnyal és dinamikusan növekvő bevételekkel számolnak a jövőben, miközben az iráni háború újabb lendületet ad az amúgy is felfutóban lévő szektornak. Az olasz Leonardo a nyeresége megduplázását tervezi 2030-ra, a német Rheinmetall pedig akár 45 százalékos árbevétel-növekedést vetített előre az idei évre - számolt be a Cnbc.
A Leonardo vezérigazgatója, Roberto Cingolani egy befektetői prezentáción úgy fogalmazott, hogy a hadviselés "egyre gyorsabbá és veszélyesebbé" válik. Egyúttal figyelmeztetett a hibrid fenyegetések erősödésére is. A cég a digitális védelmi megoldásokra összpontosít, így elsősorban védelmi elektronikába és hálózatközpontú platformokba fektet. Ilyen fejlesztésük például az izraeli Vaskupolához hasonló, a légi fenyegetések semlegesítésére képes Michelangelo-kupola rendszer is.
A Rheinmetall elsősorban szárazföldi rendszerek, például harckocsik és lőszerek gyártásában érdekelt. A vállalat az Egyesült Államok felfegyverzésében is kulcsszerepet szán magának az iráni konfliktus kapcsán. Armin Papperger vezérigazgató szerint "a következő tíz évben hatalmas kereslet mutatkozik" majd a cég termékei iránt. A részvényeik árfolyama ennek ellenére 8 százalékot esett a prognózis közzététele után. Ezt a Jefferies befektetési bank egyik elemzője "reálisnak, de visszafogottnak" minősítette, különösen annak fényében, hogy a papír árfolyama 2022 eleje óta egyébként 1700 százalékot emelkedett.
A hat legnagyobb európai védelmi vállalat – a Rheinmetall, a Leonardo, a BAE Systems, a francia Thales, a német Hensoldt és a svéd Saab – éves árbevétele 2021 és 2025 között átlagosan 57 százalékkal nőtt. A jövőbeli eladásokat előrevetítő rendelésállomány növekedése ennél is látványosabb volt. Az átlagosan 135 százalékos bővülés mellett a Rheinmetall 323, a Saab pedig 284 százalékos ugrást produkált.
A 13. napja tartó iráni háború tovább erősíti a szektorra irányuló figyelmet. A Barclays elemzői a hét elején semlegesről felülsúlyozásra javították a Leonardo részvényeire vonatkozó ajánlásukat. Döntésüket azzal indokolták, hogy a vállalat diverzifikált portfóliója és az ukrajnai konfliktustól való alacsony függősége miatt ellenállóbb egy esetleges tűzszünet hatásaival szemben. Emellett a cég nyereségnövekedési kilátásai is kedvezőbbek a versenytársakénál.
Az intézkedés jelentős mennyiségű energiahordozót érint.
Váratlan fordulat a magyar gazdaságban: van olyan ágazat, amelyik pillanatok alatt majdnem a felére zsugorodott
2026 januárjában az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.
Gyengült a forint péntek reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben az előző esti szintekhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,82 forintról 390,03 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Megnőtt a magyar szuverén adósbesorolás rontásának esélye az iráni konfliktus kirobbanása óta tapasztalható energiaár-emelkedés miatt.
A globális példák azt mutatják, hogy a függetlenedés felgyorsítható lenne, de ehhez lényegesen több beruházásra van szükség.
Egy év alatt 400 új milliárdos jelent meg a világban, vagyonuk pedig már meghaladja a 20 ezermilliárd dollárt.
Exportkorlátozás, csalás elleni szabályok és felújítási tervek: több ügyben is két hónapot kapott Magyarország az uniós válaszra.
A Medián felmérése szerint a tudósok toronymagasan vezetik a bizalmi listát, miközben a politikusok és több állami intézmény megítélése kifejezetten gyenge.
A GKI szerint az élelmiszer- és üzemanyagárak csökkenése húzta le az inflációt, de a szolgáltatások ára továbbra is gyorsabban emelkedik.
Az üzemanyag-forgalmazók módosítanák a szabályt: a védett ár az automatakutaknál is megjelenhet, ha a kormány elfogadja a javaslatot.
A kereskedők úgy ítélték meg, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség által tervezett olajtartalék-felszabadítás sem lenne elég az iráni konfliktus okozta kínálatkiesés ellensúlyozására.
Az európai részvénypiacok jelentős eséssel indították a hetet, miután az Irán körüli konfliktus eszkalációja megemelte az olajárakat.
Páncélautók és milliós bőröndök: mit engednek a magyar törvények a határokon átnyúló pénzszállításnál?
Ha valaki 10 ezer eurónál nagyobb összeget visz át az EU külső határán, kötelező készpénz-nyilatkozatot tennie a vámhatóságnál.
Kedden javult a hangulat, jelentős pozitív korrekció zajlott a magyar részvénypiacon, a szerdai kereskedés iránykereséssel indulhat.
Március 16-ig kérhetik az szja-bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel.
Az eurót hét órakor 383,73 forinton jegyezték a kedd esti 383,57 forint után.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
