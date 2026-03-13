2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
CATL Contemporary Amperex Technology Co. Limited electric vehicle battery manufacturer, battery factory, Automotive News Europe, Sustainable Mobility Solutions in Arnstadt, Germany - February 05, 2024
Gazdaság

Végre kitálal a debreceni CATL-gyár dolgozója: elképesztő, mit próbáltak meg eltitkolni

Pénzcentrum
2026. március 13. 09:56

Pénteken hallgatják meg a debreceni CATL-akkumulátorgyárban egy hónapja mérgezést szenvedett dolgozókat a kormányhivatal illetékesei. Az ügyben már több hatóság is vizsgálatot indított.

Pénteken hallgatják meg a debreceni CATL-akkumulátorgyárban egy hónapja mérgezést szenvedett dolgozókat a kormányhivatal illetékesei – számolt be róla Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt helyi képviselőjelöltje.

A politikus korábban többször is foglalkozott a gyárban történt állítólagos szabálytalanságokkal. Legutóbb arról beszélt, hogy a debreceni üzemben több tonna mérgező vegyi anyagot tároltak legalább másfél hónapon keresztül egy olyan területen, amelyet hivatalosan még nem adtak át, és építés alatt állt.

Beszámolója szerint az érintett területen történt baleset híre után a korábban ott dolgozó munkásokat visszaküldték a hivatalosan működő részlegekbe. A raktárban tárolt veszélyes anyagokat pedig sietve kamionokra pakolták és elszállították. Azokat a csomagokat, amelyeket nem tudtak elvinni, a raktár melletti sátorba helyezték át, ahol rózsaszín szigetelőanyaggal vették körbe.

Kapcsolódó cikkeink:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal korábban közölte: március elején átfogó vizsgálat indult a CATL-nél. Az ellenőrzésekben több hatóság – köztük környezetvédelmi, építésügyi, műszaki biztonsági, munkavédelmi, vízügyi, iparbiztonsági és tűzvédelmi szakemberek – vesz részt, a vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak.

Tárkányi Zsolt szerint fontos szerepe volt egy Edina nevű dolgozónak abban, hogy a gyárban történtekről nyilvánosan is beszélni kezdtek. A munkavállaló vállalta, hogy névvel is beszámol tapasztalatairól.

A politikus közlése szerint Edinát és társát a baleset után pontosan egy hónappal hallgatják meg a hatóságok. Hozzátette: a két dolgozó jogi képviselője arról számolt be, hogy a gyár eddig nem működött együtt velük, a munkabaleseti jegyzőkönyvet pedig csak hetekkel később állították ki.

Ugyanakkor Tárkányi szerint biztató jel, hogy a kormányhivatal munkatársai vizsgálják az ügyet, és folytatják az ellenőrzéseket a debreceni üzemben.
Címlapkép: Getty Images
#mérgezés #ellenőrzés #baleset #gyár #gazdaság #debrecen #kormányhivatal #hatóság #dolgozó #akkugyár #akkumulátorgyár

