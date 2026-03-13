A brit kormány a brexit után egyre több területen fűzné szorosabbra gazdasági kapcsolatait az Európai Unióval.
Végre kitálal a debreceni CATL-gyár dolgozója: elképesztő, mit próbáltak meg eltitkolni
Pénteken hallgatják meg a debreceni CATL-akkumulátorgyárban egy hónapja mérgezést szenvedett dolgozókat a kormányhivatal illetékesei. Az ügyben már több hatóság is vizsgálatot indított.
Pénteken hallgatják meg a debreceni CATL-akkumulátorgyárban egy hónapja mérgezést szenvedett dolgozókat a kormányhivatal illetékesei – számolt be róla Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt helyi képviselőjelöltje.
A politikus korábban többször is foglalkozott a gyárban történt állítólagos szabálytalanságokkal. Legutóbb arról beszélt, hogy a debreceni üzemben több tonna mérgező vegyi anyagot tároltak legalább másfél hónapon keresztül egy olyan területen, amelyet hivatalosan még nem adtak át, és építés alatt állt.
Beszámolója szerint az érintett területen történt baleset híre után a korábban ott dolgozó munkásokat visszaküldték a hivatalosan működő részlegekbe. A raktárban tárolt veszélyes anyagokat pedig sietve kamionokra pakolták és elszállították. Azokat a csomagokat, amelyeket nem tudtak elvinni, a raktár melletti sátorba helyezték át, ahol rózsaszín szigetelőanyaggal vették körbe.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal korábban közölte: március elején átfogó vizsgálat indult a CATL-nél. Az ellenőrzésekben több hatóság – köztük környezetvédelmi, építésügyi, műszaki biztonsági, munkavédelmi, vízügyi, iparbiztonsági és tűzvédelmi szakemberek – vesz részt, a vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak.
Tárkányi Zsolt szerint fontos szerepe volt egy Edina nevű dolgozónak abban, hogy a gyárban történtekről nyilvánosan is beszélni kezdtek. A munkavállaló vállalta, hogy névvel is beszámol tapasztalatairól.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A politikus közlése szerint Edinát és társát a baleset után pontosan egy hónappal hallgatják meg a hatóságok. Hozzátette: a két dolgozó jogi képviselője arról számolt be, hogy a gyár eddig nem működött együtt velük, a munkabaleseti jegyzőkönyvet pedig csak hetekkel később állították ki.
Ugyanakkor Tárkányi szerint biztató jel, hogy a kormányhivatal munkatársai vizsgálják az ügyet, és folytatják az ellenőrzéseket a debreceni üzemben.
Gyengült a forint péntek reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben az előző esti szintekhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,82 forintról 390,03 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Megnőtt a magyar szuverén adósbesorolás rontásának esélye az iráni konfliktus kirobbanása óta tapasztalható energiaár-emelkedés miatt.
A globális példák azt mutatják, hogy a függetlenedés felgyorsítható lenne, de ehhez lényegesen több beruházásra van szükség.
Egy év alatt 400 új milliárdos jelent meg a világban, vagyonuk pedig már meghaladja a 20 ezermilliárd dollárt.
Exportkorlátozás, csalás elleni szabályok és felújítási tervek: több ügyben is két hónapot kapott Magyarország az uniós válaszra.
A Medián felmérése szerint a tudósok toronymagasan vezetik a bizalmi listát, miközben a politikusok és több állami intézmény megítélése kifejezetten gyenge.
A GKI szerint az élelmiszer- és üzemanyagárak csökkenése húzta le az inflációt, de a szolgáltatások ára továbbra is gyorsabban emelkedik.
Az üzemanyag-forgalmazók módosítanák a szabályt: a védett ár az automatakutaknál is megjelenhet, ha a kormány elfogadja a javaslatot.
A kereskedők úgy ítélték meg, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség által tervezett olajtartalék-felszabadítás sem lenne elég az iráni konfliktus okozta kínálatkiesés ellensúlyozására.
Az európai részvénypiacok jelentős eséssel indították a hetet, miután az Irán körüli konfliktus eszkalációja megemelte az olajárakat.
Páncélautók és milliós bőröndök: mit engednek a magyar törvények a határokon átnyúló pénzszállításnál?
Ha valaki 10 ezer eurónál nagyobb összeget visz át az EU külső határán, kötelező készpénz-nyilatkozatot tennie a vámhatóságnál.
Kedden javult a hangulat, jelentős pozitív korrekció zajlott a magyar részvénypiacon, a szerdai kereskedés iránykereséssel indulhat.
Március 16-ig kérhetik az szja-bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel.
Az eurót hét órakor 383,73 forinton jegyezték a kedd esti 383,57 forint után.
Az MVM szerint a csúszás egy informatikai átállás miatt történt, a kiküldött számlákon viszont már automatikusan megjelenik a rezsikedvezmény.
Durva szigorítást vezettek be az üzemanyagárstop szabályainál: aki ilyen kútnál tankolna, annak nem lesz védett az ár
A szabályok betartását az adó- és vámhatóság mellett immár a rendőrség is felügyelheti.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.