Végre kitálal a debreceni CATL-gyár dolgozója: elképesztő, mit próbáltak meg eltitkolni

Pénteken hallgatják meg a debreceni CATL-akkumulátorgyárban egy hónapja mérgezést szenvedett dolgozókat a kormányhivatal illetékesei. Az ügyben már több hatóság is vizsgálatot indított.

Pénteken hallgatják meg a debreceni CATL-akkumulátorgyárban egy hónapja mérgezést szenvedett dolgozókat a kormányhivatal illetékesei – számolt be róla Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt helyi képviselőjelöltje.

A politikus korábban többször is foglalkozott a gyárban történt állítólagos szabálytalanságokkal. Legutóbb arról beszélt, hogy a debreceni üzemben több tonna mérgező vegyi anyagot tároltak legalább másfél hónapon keresztül egy olyan területen, amelyet hivatalosan még nem adtak át, és építés alatt állt.

Beszámolója szerint az érintett területen történt baleset híre után a korábban ott dolgozó munkásokat visszaküldték a hivatalosan működő részlegekbe. A raktárban tárolt veszélyes anyagokat pedig sietve kamionokra pakolták és elszállították. Azokat a csomagokat, amelyeket nem tudtak elvinni, a raktár melletti sátorba helyezték át, ahol rózsaszín szigetelőanyaggal vették körbe.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal korábban közölte: március elején átfogó vizsgálat indult a CATL-nél. Az ellenőrzésekben több hatóság – köztük környezetvédelmi, építésügyi, műszaki biztonsági, munkavédelmi, vízügyi, iparbiztonsági és tűzvédelmi szakemberek – vesz részt, a vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak.

Tárkányi Zsolt szerint fontos szerepe volt egy Edina nevű dolgozónak abban, hogy a gyárban történtekről nyilvánosan is beszélni kezdtek. A munkavállaló vállalta, hogy névvel is beszámol tapasztalatairól.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A politikus közlése szerint Edinát és társát a baleset után pontosan egy hónappal hallgatják meg a hatóságok. Hozzátette: a két dolgozó jogi képviselője arról számolt be, hogy a gyár eddig nem működött együtt velük, a munkabaleseti jegyzőkönyvet pedig csak hetekkel később állították ki.

Ugyanakkor Tárkányi szerint biztató jel, hogy a kormányhivatal munkatársai vizsgálják az ügyet, és folytatják az ellenőrzéseket a debreceni üzemben.