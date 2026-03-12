2026. március 12. csütörtök Gergely
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gázvezetékek és szelepek egy földgázkitermelő telephelyen. Groningeni gázmező, Hollandia.
Gazdaság

Stratégiai hibát vétett Magyarország? Emiatt fizethetünk rá most extrán az iráni olajválságra

Pénzcentrum
2026. március 12. 09:36

Bár az Európai Unió az elmúlt években érdemben csökkentette az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőségét, a közel-keleti konfliktusok nyomán elszálló árak ismét rávilágítottak az importkitettség veszélyeire. Miközben az Európai Bizottság a nukleáris és a megújuló energiában, valamint a villamosításban látja a kiutat, Magyarország orosz energia iránti függősége az elmúlt időszakban tovább nőtt. Ez a tendencia már az ország hitelminősítését is fenyegeti - hívta fel rá a figyelmet cikkében a G7.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén hangsúlyozta, hogy a gáz és az olaj ára az iráni konfliktus hatására megugrott. Ezzel szemben az unión belüli atomenergiából és megújuló forrásokból származó energia ára stabil maradt. Bár Orbán Viktor miniszterelnök a napokban levélben kérte az orosz energiahordozókra kivetett szankciók felfüggesztését, von der Leyen szerint a visszatérés az orosz fosszilis tüzelőanyagokhoz stratégiai hiba lenne. Ez a lépés ugyanis csak növelné az Európai Unió sebezhetőségét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A statisztikák igazolják az uniós függetlenedési törekvéseket. Míg 2021-ben Oroszország adta az EU gázimportjának 43 és olajimportjának 27 százalékát, 2024-re ezek az arányok 18, illetve 3 százalékra estek vissza. Az unió teljes importfüggősége azonban továbbra is magas. Az Eurostat adatai szerint az EU 2023-ban az energiaigényének 58,4 százalékát fedezte importból. Nemzetközi összehasonlításban ez jelentős kitettségnek számít, amely jóval meghaladja például Kína vagy India szintjét.

Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
EZ IS ÉRDEKELHET
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
Az olajpiacot ismét geopolitikai feszültségek rázzák meg: egy elhúzódó közel-keleti konfliktus tartósan magas energiaárakat hozhat, miközben Magyarországon az üzemanyagárak befagyasztása újra ellátási kockázatokat teremthet.

A hazai folyamatok azonban több ponton is ellentétesek az uniós trendekkel. Magyarország általános importfüggősége 2010 és 2023 között 57-ről 62 százalékra emelkedett. Bár a földgáz esetében a korábbi, szinte teljes orosz dominancia 60 százalék köré csökkent, a kőolajnál drasztikus a növekedés. A hazánkban felhasznált olajnak ma már a 92 százaléka érkezik Oroszországból, szemben a 2021-es 61 százalékkal.

Ez a növekvő energiafüggőség és az árak emelkedése a gazdaságra is közvetlen veszélyt jelent. Az S&P hitelminősítő vezető elemzője nemrég arra figyelmeztetett, hogy a megugró energiaárak miatt megnőtt a magyar adósosztályzat leminősítésének kockázata.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A globális példák azt mutatják, hogy a függetlenedés felgyorsítható lenne, de ehhez lényegesen több beruházásra van szükség. Míg Kína a GDP-jének 3,8 százalékát fordította energiafüggetlenségének növelésére az elmúlt években, az európai országok ennek kevesebb mint felét költötték erre a célra. A kitettség csökkentésének legkézenfekvőbb módja a villamosítás. Jelenleg az EU energiaigényének csupán 22 százalékát fedezik villamos energiával. A már ma is rendelkezésre álló, piacképes technológiákkal azonban ez az arány gyorsan, akár további 67 százalékkal is növelhető lenne.
Címlapkép: Getty Images
#energia #magyarország #európai unió #gazdaság #import #oroszország #földgáz #megújuló energia #atomenergia #kőolaj #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:42
09:36
09:24
09:20
09:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 11. 16:50
Üzentek a magyar autósoknak: ezt kérik a benzinkutasok mindenkitől, aki most tankol  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. március 12. 07:53
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kider...
Holdblog  |  2026. március 11. 22:57
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energia...
iO Charts  |  2026. március 10. 19:31
Staking yield vs. osztalék: Melyik a jobb passzív jövedelem?
Amikor a pénzügyi függetlenség eléréséről és a vagyonépítésről van szó, a passzív jövedelem a befekt...
MEDIA1  |  2026. március 10. 11:27
Sváby András új RTL-es reality-je egy hét késéssel indul - íme A legjobb ajánlat előzetese
Néhány napja kiderült, hogy nem indul el a plakátokon feltüntetett időpontban a TV2 Kincsvadászok cí...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 12.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 11.
Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
2026. március 11.
Miért érzi magát kiégettnek a Z generáció már 25 évesen?
2026. március 11.
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 12. csütörtök
Gergely
11. hét
Március 12.
A vese világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Hát elkezdődött: több százezren kaptak sorkatonai behívót, már ma indul a kikpézés
2
1 hete
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
3
4 napja
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
4
6 napja
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
5
6 napja
Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon
Vagyonon vagyoni, értékű jogok és kötelezettségek összességét értjük.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 12. 05:33
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 21:08
A Skandináv lottó nyerőszámai a 11. játékhéten, 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. március 12. 09:03
Itt a keserű igazság a nőkről és a mezőgazdaságról: nem akármi derült ki