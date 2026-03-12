Irán intenzív támadásokat indított a Perzsa-öbölben rekedt olajszállító hajók ellen, ami a kőolaj világpiaci árának drasztikus emelkedéséhez vezetett.
Stratégiai hibát vétett Magyarország? Emiatt fizethetünk rá most extrán az iráni olajválságra
Bár az Európai Unió az elmúlt években érdemben csökkentette az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőségét, a közel-keleti konfliktusok nyomán elszálló árak ismét rávilágítottak az importkitettség veszélyeire. Miközben az Európai Bizottság a nukleáris és a megújuló energiában, valamint a villamosításban látja a kiutat, Magyarország orosz energia iránti függősége az elmúlt időszakban tovább nőtt. Ez a tendencia már az ország hitelminősítését is fenyegeti - hívta fel rá a figyelmet cikkében a G7.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén hangsúlyozta, hogy a gáz és az olaj ára az iráni konfliktus hatására megugrott. Ezzel szemben az unión belüli atomenergiából és megújuló forrásokból származó energia ára stabil maradt. Bár Orbán Viktor miniszterelnök a napokban levélben kérte az orosz energiahordozókra kivetett szankciók felfüggesztését, von der Leyen szerint a visszatérés az orosz fosszilis tüzelőanyagokhoz stratégiai hiba lenne. Ez a lépés ugyanis csak növelné az Európai Unió sebezhetőségét.
A statisztikák igazolják az uniós függetlenedési törekvéseket. Míg 2021-ben Oroszország adta az EU gázimportjának 43 és olajimportjának 27 százalékát, 2024-re ezek az arányok 18, illetve 3 százalékra estek vissza. Az unió teljes importfüggősége azonban továbbra is magas. Az Eurostat adatai szerint az EU 2023-ban az energiaigényének 58,4 százalékát fedezte importból. Nemzetközi összehasonlításban ez jelentős kitettségnek számít, amely jóval meghaladja például Kína vagy India szintjét.
A hazai folyamatok azonban több ponton is ellentétesek az uniós trendekkel. Magyarország általános importfüggősége 2010 és 2023 között 57-ről 62 százalékra emelkedett. Bár a földgáz esetében a korábbi, szinte teljes orosz dominancia 60 százalék köré csökkent, a kőolajnál drasztikus a növekedés. A hazánkban felhasznált olajnak ma már a 92 százaléka érkezik Oroszországból, szemben a 2021-es 61 százalékkal.
Ez a növekvő energiafüggőség és az árak emelkedése a gazdaságra is közvetlen veszélyt jelent. Az S&P hitelminősítő vezető elemzője nemrég arra figyelmeztetett, hogy a megugró energiaárak miatt megnőtt a magyar adósosztályzat leminősítésének kockázata.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A globális példák azt mutatják, hogy a függetlenedés felgyorsítható lenne, de ehhez lényegesen több beruházásra van szükség. Míg Kína a GDP-jének 3,8 százalékát fordította energiafüggetlenségének növelésére az elmúlt években, az európai országok ennek kevesebb mint felét költötték erre a célra. A kitettség csökkentésének legkézenfekvőbb módja a villamosítás. Jelenleg az EU energiaigényének csupán 22 százalékát fedezik villamos energiával. A már ma is rendelkezésre álló, piacképes technológiákkal azonban ez az arány gyorsan, akár további 67 százalékkal is növelhető lenne.
Egy év alatt 400 új milliárdos jelent meg a világban, vagyonuk pedig már meghaladja a 20 ezermilliárd dollárt.
Exportkorlátozás, csalás elleni szabályok és felújítási tervek: több ügyben is két hónapot kapott Magyarország az uniós válaszra.
A Medián felmérése szerint a tudósok toronymagasan vezetik a bizalmi listát, miközben a politikusok és több állami intézmény megítélése kifejezetten gyenge.
A GKI szerint az élelmiszer- és üzemanyagárak csökkenése húzta le az inflációt, de a szolgáltatások ára továbbra is gyorsabban emelkedik.
Az üzemanyag-forgalmazók módosítanák a szabályt: a védett ár az automatakutaknál is megjelenhet, ha a kormány elfogadja a javaslatot.
A kereskedők úgy ítélték meg, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség által tervezett olajtartalék-felszabadítás sem lenne elég az iráni konfliktus okozta kínálatkiesés ellensúlyozására.
Az európai részvénypiacok jelentős eséssel indították a hetet, miután az Irán körüli konfliktus eszkalációja megemelte az olajárakat.
Páncélautók és milliós bőröndök: mit engednek a magyar törvények a határokon átnyúló pénzszállításnál?
Ha valaki 10 ezer eurónál nagyobb összeget visz át az EU külső határán, kötelező készpénz-nyilatkozatot tennie a vámhatóságnál.
Kedden javult a hangulat, jelentős pozitív korrekció zajlott a magyar részvénypiacon, a szerdai kereskedés iránykereséssel indulhat.
Március 16-ig kérhetik az szja-bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel.
Az eurót hét órakor 383,73 forinton jegyezték a kedd esti 383,57 forint után.
Az MVM szerint a csúszás egy informatikai átállás miatt történt, a kiküldött számlákon viszont már automatikusan megjelenik a rezsikedvezmény.
Durva szigorítást vezettek be az üzemanyagárstop szabályainál: aki ilyen kútnál tankolna, annak nem lesz védett az ár
A szabályok betartását az adó- és vámhatóság mellett immár a rendőrség is felügyelheti.
A magyar fizetőeszköz több mint egy százalékkal javított a kora reggeli jegyzésekhez képest.
Donald Trump megszólalt, azonnal kilőtt a magyar tőzsde: óriásit kaszálhattak a szemfüles befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4126,9 pontos, 3,43 százalékos emelkedéssel, 124 570 ponton zárt kedden.
Az intézkedéscsomag fontos eleme a jövedéki adó mérséklése is: a csökkentés mértéke literenként 19 forint, ami áfával együtt 24 forintos teherkönnyítést jelent.
Óriási blama lehet belőle, ha a piacok most hisznek Donald Trumpnak: komoly buktatók vannak még a gázárcsökkenés előtt
A piaci szereplők továbbra is bizonytalanok.
Reagált az Országos Kereskedelmi Szövetség az inflációra: "a kormány túllőtt a célon, a káros hatások viszont most élesednek"
A közeli jövőben megtapasztalhatjuk annak következményeit is, hogy az árrésstop miatt kiskereskedelem elvesztette az eszközeit a piaci feszültségek tompítására.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.