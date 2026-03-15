Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 15.)

Névnap

Kristóf

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.44 Ft

CHF: 435.45 Ft

GBP: 455.81 Ft

USD: 344.62 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. március 14.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. héten emelkedő számsorrendben a következők:

17, 19, 81, 82, 90

Joker: 514895

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 35 db

3-as találat: 3033 db

2-es találat: 103399 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 35510 Ft

MOL: 3846 Ft

RICHTER: 11880 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.16: Általában napos idő várható, majd nyugat felől megnövekszik, a nap második felében meg is vastagszik a felhőtakaró. Keleten, délkeleten ugyanakkor délutánig derült maradhat az ég, míg nyugaton már reggel lehetnek felhősebb körzetek. A déli óráktól az ország északnyugati felén helyenként eső, zápor kialakulhat, zivatar sem teljesen kizárt. A délnyugati, déli szél északnyugatira, északira fordul, és hazánk északnyugati felén megélénkül, néhol meg is erősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1, +6 fok között alakul, a felhős nyugati, északnyugati tájakon ennél magasabb, míg a Dunától keletre a fagyzugokban néhány fokkal alacsonyabb értékek is valószínűek. A csúcsérték többnyire 13, 18 fok között alakul, de a nyugati felhősebb tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2026.03.17: Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, de főleg keleten lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Elszórtan eső, zápor kialakulhat, melyre legkisebb esély keleten mutatkozik. Az északi, északkeleti szelet nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A minimum 0, +7 fok között alakulhat, de a kevésbé felhős keleti tájakon helyenként nem kizárt gyenge fagy. A csúcshőmérséklet 8 és 17 fok között változhat.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. A derült, napos idő jó hatással van a kedélyállapotunkra, a hangulatunkra. Érdemes kihasználni a száraz időt szabadtéri időtöltésre, kirándulásra. (2026.03.15)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!