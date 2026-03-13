Váratlan fordulat a magyar gazdaságban: van olyan ágazat, amelyik pillanatok alatt majdnem a felére zsugorodott

2026 januárjában az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A munkanaphatással kiigazított adatok alapján ugyanakkor 0,3 százalékos növekedés látható. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított index szerint az ipari kibocsátás 1,5 százalékkal meghaladta a 2025. decemberi szintet - derült ki a KSH adataiból.

Az ipari export volumene 0,5 százalékkal nőtt éves alapon. A feldolgozóipari kivitel közel harmadát adó járműgyártás exportja 1,3 százalékkal, a számítógép, elektronikai és optikai termékek kivitele 9,5 százalékkal emelkedett. A belföldi értékesítés visszaesett. Az ipar hazai eladásai 2,8 százalékkal, a feldolgozóiparé 7,9 százalékkal csökkentek.

Az iparon belül a legnagyobb súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 2,6 százalékkal mérséklődött. A bányászat kibocsátása 45 százalékkal esett vissza, miközben az energiaipar termelése 6,7 százalékkal nőtt. A feldolgozóipari termelés 26 százalékát adó járműgyártás volumene 0,2 százalékkal csökkent. A közúti gépjármű gyártása 3,4 százalékkal nőtt, a járműalkatrészek gyártása viszont 3,1 százalékkal visszaesett.

A számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása 17,4 százalékkal bővült. A számítógép és perifériás egység gyártása 90 százalékkal emelkedett, miközben az elektronikai alkatrészek és áramköri kártyák gyártása 27 százalékkal csökkent.

A villamos berendezés gyártása 10,4 százalékkal nőtt. Az akkumulátor és szárazelem gyártása 27 százalékkal, a villamos motorok és áramfejlesztő berendezések gyártása 10,7 százalékkal bővült.

Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 5,3 százalékkal csökkent. A húsfeldolgozás és húskészítmény gyártás 4,3 százalékkal maradt el az előző év januárjától.

A gumi, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 12,2 százalékkal esett vissza, míg a fémalapanyag és fémfeldolgozási termékek termelése 1 százalékkal csökkent.

A vegyi anyag és vegyi termék gyártása 27 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A kokszgyártás és kőolaj feldolgozás kibocsátása 33 százalékkal csökkent.

Területi bontásban három régióban nőtt az ipari termelés, ötben visszaesett. A legnagyobb bővülést Közép Dunántúlon mérték, ahol a kibocsátás 11 százalékkal nőtt. A legnagyobb visszaesés a Dél Alföldön volt, ahol 19,1 százalékos csökkenést regisztráltak.

A feldolgozóipari ágazatok új rendeléseinek volumene 5,2 százalékkal nőtt éves összevetésben. Az új belföldi rendelések 7,8 százalékkal csökkentek, az új exportrendelések viszont 7,2 százalékkal emelkedtek. Az összes rendelésállomány január végén 22 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbi szintet.





