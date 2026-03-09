A bank neve a napokban egy Magyarországon lefoglalt, hatalmas értékű készpénz- és aranyszállítmány kapcsán került a hazai figyelem középpontjába.
Dinasztikus puccs a színfalak mögött? Így szerezte meg a teljhatalmat a rejtőzködő Modzstaba Hámenei
Modzstaba Hámenei, az amerikai-izraeli csapásokban életét vesztett Ali Hámenei ajatollah fia lett Irán új legfelsőbb vezetője. Az 56 éves, eddig a nyilvánosság elől visszahúzódó férfi kiválasztása vitatott. Az Iszlám Köztársaság ideológiája ugyanis elutasítja az örökletes hatalomátadást.
Modzstaba Hámenei 1969-ben született az északkeleti Meshed városában, Ali Hámenei hat gyermeke közül másodikként. Középiskolai tanulmányait a teheráni vallásos Alavi Iskolában végezte. Ezt követően, 17 évesen több rövid időszakban is szolgált az irak-iráni háborúban. Vallási tanulmányait 1999-ben, harmincévesen kezdte meg a síita teológia központjának számító Kom városában, ami szokatlanul késői életkornak számít a szemináriumi képzés megkezdéséhez.
Bár soha nem töltött be kormányzati tisztséget, és nyilvános beszédeket sem tartott, évek óta keringtek pletykák a kulisszák mögötti jelentős befolyásáról. A WikiLeaks által kiszivárogtatott amerikai diplomáciai táviratokban "a palást mögötti hatalomnak" nevezték. A rendszeren belül "rátermett és határozott" figuraként tartották számon - jelentette a BBC.
Neve először a 2005-ös elnökválasztás kapcsán került a nyilvánosság elé. Mehdi Karrúbi reformista jelölt nyílt levélben vádolta meg azzal, hogy a Forradalmi Gárda és a Baszídzs milícia alakulatain keresztül beavatkozott a szavazásba Mahmúd Ahmadinezsád javára. Négy évvel később, Ahmadinezsád újraválasztásakor ugyanezek a vádak merültek fel ismét. A választás utáni tömegmozgalom, az úgynevezett Zöld Mozgalom tüntetői már akkor is a dinasztikus hatalomátadás ellen skandáltak. Az akkori belügyminiszter-helyettest, aki "választási puccsnak" minősítette az eredményt, hét évre bebörtönözték. Saját állítása szerint ez közvetlenül Modzstaba Hámenei kívánságára történt.
Kiválasztása már most vitákat kavar. Modzstaba csupán középrangú vallástudós, ami akadályozhatja elfogadottságát legfelsőbb vezetőként. Megválasztása előtt a hatalmi központokhoz közel álló egyes médiumok és tisztségviselők elkezdték az "ajatollah" címmel illetni. Megfigyelők szerint ezzel vallási tekintélyét próbálták mesterségesen növelni. Ugyanakkor volt már erre példa: apját is gyorsan ajatollahhá emelték, miután 1989-ben ő lett Irán második legfelsőbb vezetője.
Elemzők szerint Modzstaba várhatóan folytatni fogja apja keményvonalas politikáját.
Többen úgy vélik, hogy aki az amerikai-izraeli csapásokban elveszítette apját, anyját és feleségét, aligha fog engedni a nyugati nyomásnak. Vezetői képességei ugyanakkor nagyrészt még kipróbálatlanok, miközben az ország súlyos politikai és gazdasági válsággal küzd. Izrael védelmi minisztere a múlt héten kijelentette: bárki is lesz Ali Hámenei utódja, "egyértelmű célponttá" válik a likvidálásra.
A NATO légvédelme egy héten belül másodszor semmisített meg iráni ballisztikus rakétát a török légtérben.
A G7-országok pénzügyminiszterei rendkívüli tanácskozáson egyeztetnek a stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról.
Az Európai Unió nukleáris elrettentő erejét gyakorlatilag Franciaország adja, amely mintegy 290 saját fejlesztésű atomtöltettel rendelkezik.
