Hivatalos, rekordmértékű áremelés jön a benzinkutakon: keddtől élesedik, rengetegen rakhatják le a kocsit

A hétfői olajárrobbanás hatására keddtől tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak. A Brent olaj hordónkénti ára egészen 120 dollárig emelkedett ma hajnalra, illetve a forint is rohamosan gyengül a dollárral szemben (jelenlegi árfolyam 343 HUF/USD) - írja a holtankoljak.hu.

Mindennek hatására a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.

Amennyiben ez a kutak áraiban is érvényesül kedd reggel, úgy a lenti (2026.03.09-ei) átlagárak jelentősen tovább emelkednek: