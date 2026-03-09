Az olajárak meredeken emelkednek, ez világszerte padlóra küldte a légitársaságok részvényeit, miközben a repülőjegyárak az egekbe szöktek.
Hivatalos, rekordmértékű áremelés jön a benzinkutakon: keddtől élesedik, rengetegen rakhatják le a kocsit
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.
A hétfői olajárrobbanás hatására keddtől tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak. A Brent olaj hordónkénti ára egészen 120 dollárig emelkedett ma hajnalra, illetve a forint is rohamosan gyengül a dollárral szemben (jelenlegi árfolyam 343 HUF/USD) - írja a holtankoljak.hu.
Mindennek hatására a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.
Amennyiben ez a kutak áraiban is érvényesül kedd reggel, úgy a lenti (2026.03.09-ei) átlagárak jelentősen tovább emelkednek:
- 95-ös benzin: 585 Ft/liter
- Gázolaj: 629 Ft/liter
