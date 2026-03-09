2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
15 °C Budapest
Az olajválság megemeli a gázolaj és a gázolaj árát - felismerhetetlen nő tankol a gáztartályba
Autó

Hivatalos, rekordmértékű áremelés jön a benzinkutakon: keddtől élesedik, rengetegen rakhatják le a kocsit

Pénzcentrum
2026. március 9. 12:46

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól. 

A hétfői olajárrobbanás hatására keddtől tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak. A Brent olaj hordónkénti ára egészen 120 dollárig emelkedett ma hajnalra, illetve a forint is rohamosan gyengül a dollárral szemben (jelenlegi árfolyam 343 HUF/USD) - írja a holtankoljak.hu.

Mindennek hatására a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól. 

Amennyiben ez a kutak áraiban is érvényesül kedd reggel, úgy a lenti (2026.03.09-ei) átlagárak jelentősen tovább emelkednek: 

  • 95-ös benzin: 585 Ft/liter
  • Gázolaj: 629 Ft/liter 
Címlapkép: Getty Images
