Az USA és Izrael Irán elleni támadása után ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten. A növekvő geopolitikai feszültség nemcsak katonai, hanem gazdasági kérdés is.
Most közölte Irán: megvan az új nagyvezér, ez mindent megváltoztat, nem jött be a "Nagy Sátán" terve
Iránban az illetékes testület kiválasztotta az ország új legfőbb vezetőjét, aki utódja lesz a február 28-ai izraeli-amerikai légitámadások során megölt Ali Hamenei ajatollahnak - közölték vasárnap az iráni Szakértők Gyűlésének tagjai, anélkül, hogy közzétették volna a megválasztott személy nevét.
"A vezető kinevezésére vonatkozó szavazás megtörtént, és a vezetőt megválasztották" - nyilatkozta Ahmad Alamolhoda, a Szakértők Gyűlésének tagja, akit a Mehr félhivatalos iráni hírügynökség idézett. A testület titkársága a nevet később fogja bejelenteni - tette hozzá. Az iráni hatalom középpontjában álló legfőbb vezető - aki minden állami ügyben kimondja az utolsó szót - az Iszlám Köztársaság legfőbb politikai és vallási hatósága.
A testület többi tagja is megerősítette a kinevezést, egyikük azt sugallta, hogy az új vezető Mojtaba Hamenei lesz, a néhai ajatollah fia, akinek a neve már korábban is felmerült lehetséges utódként. "A legalkalmasabb jelöltet választották meg, akit a Szakértői Gyűlés többsége jóváhagyott" - nyilatkozta Mohszen Hejdari, Huzesztán tartomány képviselője a közgyűlésben az ISNA hírügynökség jelentése szerint.
A "Nagy Sátán" szintén megemlítette a képviselők által megválasztott (személy) nevét
- tette hozzá a nyilatkozó, utalva az Egyesült Államokra. Donald Trump csütörtökön kijelentette, hogy "be kell vonni" őt Ali Hamenei utódjának kiválasztásába, és jelezte, nem fogadja el, hogy Hamenei fia vegye át a hatalmat. A testület egy másik tagja, Mohammad Mehdi Mirbagheri egy, a Fars hírügynökség által közzétett videóban megerősítette, hogy "a többségi álláspontot tükröző határozott vélemény született".
Ajatollah Ali Hamenei február 28-án halt meg, amikor az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen. Az iráni vezetők kategorikusan elutasították azt az elképzelést, hogy az amerikai elnök bármilyen szerepet is játszhatna utódjának kijelölésében.
Vasárnap az izraeli hadsereg perzsa nyelvű X közösségi fiókján azzal fenyegetőzött, hogy "célba veszi" a Szakértői Gyűlés tagjait. Izrael "továbbra is szorosan figyelni fog minden utódra és minden olyan személyre, aki utód kinevezésére törekszik" - figyelmeztetett a hadsereg.
