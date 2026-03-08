2026. március 8. vasárnap Zoltán
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Irán zászlói a betonfalra festve a tiltakozó emberekkel együtt
Világ

Most közölte Irán: megvan az új nagyvezér, ez mindent megváltoztat, nem jött be a "Nagy Sátán" terve

Pénzcentrum
2026. március 8. 16:34

Iránban az illetékes testület kiválasztotta az ország új legfőbb vezetőjét, aki utódja lesz a február 28-ai izraeli-amerikai légitámadások során megölt Ali Hamenei ajatollahnak - közölték vasárnap az iráni Szakértők Gyűlésének tagjai, anélkül, hogy közzétették volna a megválasztott személy nevét.

"A vezető kinevezésére vonatkozó szavazás megtörtént, és a vezetőt megválasztották" - nyilatkozta Ahmad Alamolhoda, a Szakértők Gyűlésének tagja, akit a Mehr félhivatalos iráni hírügynökség idézett. A testület titkársága a nevet később fogja bejelenteni - tette hozzá. Az iráni hatalom középpontjában álló legfőbb vezető - aki minden állami ügyben kimondja az utolsó szót - az Iszlám Köztársaság legfőbb politikai és vallási hatósága.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A testület többi tagja is megerősítette a kinevezést, egyikük azt sugallta, hogy az új vezető Mojtaba Hamenei lesz, a néhai ajatollah fia, akinek a neve már korábban is felmerült lehetséges utódként. "A legalkalmasabb jelöltet választották meg, akit a Szakértői Gyűlés többsége jóváhagyott" - nyilatkozta Mohszen Hejdari, Huzesztán tartomány képviselője a közgyűlésben az ISNA hírügynökség jelentése szerint.

A "Nagy Sátán" szintén megemlítette a képviselők által megválasztott (személy) nevét

- tette hozzá a nyilatkozó, utalva az Egyesült Államokra. Donald Trump csütörtökön kijelentette, hogy "be kell vonni" őt Ali Hamenei utódjának kiválasztásába, és jelezte, nem fogadja el, hogy Hamenei fia vegye át a hatalmat. A testület egy másik tagja, Mohammad Mehdi Mirbagheri egy, a Fars hírügynökség által közzétett videóban megerősítette, hogy "a többségi álláspontot tükröző határozott vélemény született".

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ajatollah Ali Hamenei február 28-án halt meg, amikor az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen. Az iráni vezetők kategorikusan elutasították azt az elképzelést, hogy az amerikai elnök bármilyen szerepet is játszhatna utódjának kijelölésében.

Vasárnap az izraeli hadsereg perzsa nyelvű X közösségi fiókján azzal fenyegetőzött, hogy "célba veszi" a Szakértői Gyűlés tagjait. Izrael "továbbra is szorosan figyelni fog minden utódra és minden olyan személyre, aki utód kinevezésére törekszik" - figyelmeztetett a hadsereg.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #világ #donald trump #politika #irán #külpolitika #háború #Közel-Kelet #izraeli-iráni háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:34
16:06
15:34
15:01
14:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 8.
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
2026. március 8.
Budapest egyszerre küzd és szárnyal: most dől el, melyik polcra árazzák be a fővárost
2026. március 8.
Milliárdos kincs rejlik az ipari hulladékhegyekben: brutálisan meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép
2026. március 8.
Egyre több hazai benzinkúton vezetnek be mennyiségi korlátozást: benzinre, dízelre is vonatkozik!
2026. március 7.
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 8. vasárnap
Zoltán
10. hét
Március 8.
Nemzetközi nőnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
4 napja
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
3
1 hete
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
4
6 napja
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
5
5 napja
Óriási káosz érik az Iráni Háborúban: hamarosan Izrael és az USA is egymásnak eshet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rulírozó hitel
folyószámlához kapcsolt hitelkeret, amelyben szabadon mozoghat az ügyfél: a befizetéseivel mindig törleszti, a terheléseivel mindig igénybe veszi a hitelt, de nincs megszabva visszafizetési ütem és a már befizetett pénz is szabadon újra felhasználható. Rulírozó hitelt akkor adnak a bankok, ha a számlára havi rendszerességgel jövedelemátutalás érkezik és a hitelkeret mértéke is csak addig terjed

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 8. 16:06
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 10. játékhéten, vasárnap
Pénzcentrum  |  2026. március 8. 15:34
Váratlan fordulatot vesz az időjárás Magyarországon: kellemetlen meglepetést is tartogat a jövő hét - jobb, ha időben felkészülsz!
Agrárszektor  |  2026. március 8. 15:02
Megvan, mennyi eső eshet a jövő héten itthon: ez vár a magyarokra