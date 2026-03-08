Végleg átírnák a világ sorsát: Putyin régi terve kerülhet elő, asztalhoz ültetnék a legnagyobb hatalmakat

Legfőbb ideje összehívni az ENSZ Biztonsági Tanácsa öt tagjának csúcstalálkozóját - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin vasárnapi magazinműsorában.

"Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin orosz elnök már meglehetősen régen, még a koronavírus-járvány előtt javasolta, hogy hívják össze az ENSZ Biztonsági Tanácsa állandó tagjainak csúcstalálkozóját. Úgy gondolom, most van itt az ideje megvalósítani ezt az elképzelést" - mondta Lavrov. A Biztonsági Tanács öt állandó tagja az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Nagy-Britannia és Franciaország.

"Azt mondjuk, hogy szeretnénk meghatározni, hogy milyen világban élünk. De éppen ezért, mint már többször is kijelentettem ebben a témában, abból indulunk ki, hogy az Egyesült Államoknak el kell mondania, mik a tervei, és hogy ez miként viszonyul ahhoz, ami korábban meghatározott bizonyos normákat" - tette hozzá a tárcavezető.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanebben a műsorban úgy vélekedett, hogy a nemzetközi jog a valóságban már nem, csak papíron létezik, és aligha tudja ma bárki is meghatározni, hogy mi lépett a helyébe.