Hiába a remek eredmények, váratlanul nagyot esett a legnépszerűbb magyar bankpapír: itt az ok

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 3,66 százalékkal csökkenve 121 907,53 ponton fejezte be a hetet. A forgalom 135,24 milliárd forintról 219,93 milliárd forintra nőtt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek.

Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kifejtette, hogy az iráni konfliktus miatt világszerte jelentősen megugrottak az energiaárak, de a részvénypiacok reakciója egyelőre visszafogott. Nagyobb ingadozásokra inkább akkor kell számítani, ha a válság elhúzódik – írták.

A BÉT árfolyamait befolyásoló események közül kiemelték, hogy az OTP-re, a Richterre és a Magyar Telekomra céláremelés érkezett, a 4iG leányvállalata pedig jelentős nemzetközi és honvédségi együttműködésekről állapodott meg.

A héten OTP adott ki gyorsjelentést, eredményeik a megfeleltek a szakértői előrejelzéseknek.

A tőzsdei hangulatot egész héten az iráni helyzet határozta meg, a BUX ennek megfelelően a hét első két napját csökkenéssel zárta. Szerdán és csütörtökön átmeneti erősödés következett, ám pénteken újra erős visszaeséssel ért véget a kereskedés. A bizonytalan nemzetközi helyzetek rendszerint kockázatkerülésre ösztönöznek, a befektetők a tőzsdék helyett biztonságosabb célpontokat keresnek.