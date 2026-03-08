2026. március 8. vasárnap Zoltán
17 °C Budapest
Megtakarítás

Hiába a remek eredmények, váratlanul nagyot esett a legnépszerűbb magyar bankpapír: itt az ok
Megtakarítás

Hiába a remek eredmények, váratlanul nagyot esett a legnépszerűbb magyar bankpapír: itt az ok

Pénzcentrum
2026. március 8. 09:57

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 3,66 százalékkal csökkenve 121 907,53 ponton fejezte be a hetet. A forgalom 135,24 milliárd forintról 219,93 milliárd forintra nőtt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek.

Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kifejtette, hogy az iráni konfliktus miatt világszerte jelentősen megugrottak az energiaárak, de a részvénypiacok reakciója egyelőre visszafogott. Nagyobb ingadozásokra inkább akkor kell számítani, ha a válság elhúzódik – írták.

A BÉT árfolyamait befolyásoló események közül kiemelték, hogy az OTP-re, a Richterre és a Magyar Telekomra céláremelés érkezett, a 4iG leányvállalata pedig jelentős nemzetközi és honvédségi együttműködésekről állapodott meg.

A héten OTP adott ki gyorsjelentést, eredményeik a megfeleltek a szakértői előrejelzéseknek.

A tőzsdei hangulatot egész héten az iráni helyzet határozta meg, a BUX ennek megfelelően a hét első két napját csökkenéssel zárta. Szerdán és csütörtökön átmeneti erősödés következett, ám pénteken újra erős visszaeséssel ért véget a kereskedés. A bizonytalan nemzetközi helyzetek rendszerint kockázatkerülésre ösztönöznek, a befektetők a tőzsdék helyett biztonságosabb célpontokat keresnek.

  • A Mol 4,31 százalékkal emelkedve 3680 forintra erősödött, összforgalma meghaladta a 24,27 milliárd forintot.
  • A Magyar Telekom 1,39 százalékkal gyengülve 2135 forinton állt meg 8,80 milliárd forintos forgalomban.
  • A Richter múlt péntekhez képest 3,77 százalékkal esett, árfolyama 11 490 forintra csökkent, heti forgalma több mint 15,46 milliárd forint volt.
  • Az OTP árfolyama 7,15 százalékkal esett vissza, a hetet 36 500 forinton zárta csaknem 26,57 milliárd forintos forgalom mellett.
  • A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX egy hét alatt 3,45 százalékkal csökkenve 9525,74 ponton zárt pénteken.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #megtakarítás #magyar telekom #otp bank #részvénypiac #gazdasági hírek #mol részvény #richter gedeon részvény #bux index #4ig #budapesti értéktőzsde

