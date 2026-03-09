2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
Csongrád, 2026. február 26.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának csongrádi állomásán 2026. február 26-án.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztá
Gazdaság

Orbán Viktor rendkívüli bejelentése: hamarosan döntés születik a hazai üzemanyagárakról

Pénzcentrum
2026. március 9. 11:36

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az üzeanyagárak miatt.

Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen - mondta Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videójában.

Ennek érdekében ma koradélután rendkívüli kormányülés lesz - közölte a kormányfő. Azt is mondta, kezdeményezik, hogy az EU függessze fel az orosz energiahordozók behozatalára kivetett szankciókat.

Az ülésen történtekről a Pénzcentrum is beszámol majd.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA 
#kormány #magyarország #gázolaj #gazdaság #oroszország #eu #orbán viktor #üzemanyagár #szankciók #benzin ára #energiaárak

