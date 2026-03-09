Orbán Viktor rendkívüli bejelentése: hamarosan döntés születik a hazai üzemanyagárakról

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az üzeanyagárak miatt.

Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen - mondta Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videójában.

Ennek érdekében ma koradélután rendkívüli kormányülés lesz - közölte a kormányfő. Azt is mondta, kezdeményezik, hogy az EU függessze fel az orosz energiahordozók behozatalára kivetett szankciókat.

Az ülésen történtekről a Pénzcentrum is beszámol majd.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA