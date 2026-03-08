Iránban az illetékes testület kiválasztotta az ország új legfőbb vezetőjét - közölték az iráni Szakértők Gyűlésének tagjai. A megválasztott személy nevét azonban nem hirdették ki.
Mély megrendüléssel szólalt meg XIV. Leó pápa: egy újabb szeretett nemzet süllyedhet a háború poklába
Legyen vége a bombázások zajának, hallgassanak el a fegyverek, hogy meg lehessen hallani a népek szavát - mondta XIV. Leó pápa a Szent Péter téren vasárnap délben mondott beszédében, amelyben a nemzetközi nőnapról is megemlékezett.
A pápa mély megrendülését fejezte ki az Iránból és az egész Közel-Keletről érkező hírek miatt. Hangsúlyozta: az erőszakkal, pusztítással, a terjedő gyűlölettel és rettegéssel az a félelem is párosul, hogy a konfliktus tovább szélesedhet, és a régió további országai, közöttük a szeretett Libanon, ismét instabilitásba süllyedhet.
A katolikus egyházfő a béke királynőjére, Szűz Máriára bízta mindazokat, akik a háború miatt szenvednek, és arra kérte, hogy az emberek szívét a megbékélés és a remény útjaira vezesse. XIV. Leó pápa azért imádkozott, hogy szűnjön meg a bombák zaja, hallgassanak el a fegyverek, és tér nyíljon a párbeszéd számára, amelyben meg lehet hallani a népek szavát.
A nemzetközi nőnapon a pápa megerősítette a keresztények elkötelezettségét a férfiak és nők egyenlő méltóságának elismerése mellett. Szolidaritását és imáját fejezte ki azoknak a nőknek, akik gyermekkoruktól kezdve diszkrimináció és erőszak áldozatai.
Milliárdos kincs rejlik az ipari hulladékhegyekben: brutálisan meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép
A következő évtizedben eldőlhet, hogy a hangsúly a föld mélyéről a felszínre, illetve a geopolitikai alkukról a technológiai innovációra helyeződik-e át.
Az iráni elnök bejelentette, hogy országa a jövőben felhagy a szomszédos államok elleni támadásokkal, és a fegyveres konfliktusok helyett diplomáciai megoldásokra törekszik.
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
A magyar Terrorelhárítási Központ által lefoglalt ukrán pénzszállítmány a Bloomberg információi szerint egy teljesen szokványos banki készpénzszállítmány volt.
Nem lesz olyan gyorsan vége a háborúnak? Durva, milyen fegyverekkel támad Irán, erre nem számított senki
Teherán célja az amerikai és szövetséges légvédelmi rendszerek túlterhelése, valamint a térség destabilizálása.
Donald Trump amerikai elnök Irán feltétel nélküli megadását követeli az egy hete tartó amerikai–izraeli háborúban.
Magára haragította Donald Trumpot ez az európai miniszterelnök: a következmények súlyosak, rövidesen bele is bukhat?
A kormányfő olyan elitellenes hangot ütött meg, amelyre más uniós vezetőnél aligha van példa.
Izrael új szakaszba lépett az Irán elleni hadműveletben, miközben az Egyesült Államok a csapások drasztikus fokozását vetítette előre.
Oroszország nyílt zsarolásba kezdett: hiába a kedvező ígéret, a magyarok is ráfizetnek, ha beváltják a fenyegetést
Bár Szlovákiával és Magyarországgal kivételt tenne, ha fenntartják a Moszkva számára kedvező politikájukat, a bejelentés komoly kockázatokat hordoz.
Súlyos figyelmeztetést kapott hazánk: a kiéleződött háborús feszültségre a mi pénztárcánk is rámehet
Az olaj és a földgáz árának emelkedése növelheti az inflációs nyomást az energiahordozókat importáló országokban, köztük Magyarországon is.
Váratlan lépésre szánta el magát az unió: így vetnének véget Orbán Viktor és Zelenszkij durva vitájának
Az Európai Unió pénzügyi és technikai támogatást nyújtana Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték megrongálódott szakaszainak helyreállításához.
Közel-keleti háború 2026: Kína és Oroszország is elmondta, hogy beszállnának-e Irán oldalán a harcokba
Az amerikai–izraeli támadások nyomán Iránban már több mint ezren vesztették életüket.
Éles hangnemben bírálta Orbán Viktort az ukrán elnök, amiért Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot.
Rémálommá vált az utazás a lezárt repterek miatt: váratlan bejelentés érkezett, azonnali mentőjáratok indulnak
Az Európai Bizottság az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében hat hazaszállítási járatot koordinált a Közel-Keletről.
Jöhet az 5. cikkely alkalmazása? Megszólalt Mark Rutte a NATO elleni iráni támadásról – ez következik
Egy Törökország felé tartó iráni ballisztikus rakétát lőtt le a NATO légvédelme – sokan már a kollektív védelem aktiválását emlegették.
Putyin olyan lépésre készül, ami mindent a feje tetejére állíthat: drasztikus utasítást adott ki az orosz elnök
Dmitrij Peszkov közölte, hogy Oroszország egyelőre nem hozott döntést az európai gázpiacról való kivonulásról.
Titkos hadműveletet indított az Egyesült Államok: kíméletlen hajtóvadászat indult ezekben az országokban
Az Egyesült Államok és Ecuador közös katonai műveletekbe kezdett a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására.
Évtizedek óta nem lépett ilyet az ázsiai szuperhatalom: komoly bajra utalnak a frissen bejelentett számok
A kínai vezetés 4,5 és 5 százalék közötti GDP-növekedést céloz meg 2026-ra. Ez az elmúlt évtizedek egyik legalacsonyabb hivatalos gazdasági célkitűzése.
Elárulta Szijjártó Péter: ezt kérte Putyin a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly elengedéséért
Csütörtök hajnalban Budapestre érkezett az a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly, akiket Oroszország szerdán engedett szabadon
