2026. március 8. vasárnap
8 °C Budapest
Róma, Olaszország 2025. május 08:XIV. Leó pápa először jelenik meg a nyilvánosság előtt.
Világ

Mély megrendüléssel szólalt meg XIV. Leó pápa: egy újabb szeretett nemzet süllyedhet a háború poklába

MTI
2026. március 8. 17:33

Legyen vége a bombázások zajának, hallgassanak el a fegyverek, hogy meg lehessen hallani a népek szavát - mondta XIV. Leó pápa a Szent Péter téren vasárnap délben mondott beszédében, amelyben a nemzetközi nőnapról is megemlékezett.

A pápa mély megrendülését fejezte ki az Iránból és az egész Közel-Keletről érkező hírek miatt. Hangsúlyozta: az erőszakkal, pusztítással, a terjedő gyűlölettel és rettegéssel az a félelem is párosul, hogy a konfliktus tovább szélesedhet, és a régió további országai, közöttük a szeretett Libanon, ismét instabilitásba süllyedhet.

A katolikus egyházfő a béke királynőjére, Szűz Máriára bízta mindazokat, akik a háború miatt szenvednek, és arra kérte, hogy az emberek szívét a megbékélés és a remény útjaira vezesse. XIV. Leó pápa azért imádkozott, hogy szűnjön meg a bombák zaja, hallgassanak el a fegyverek, és tér nyíljon a párbeszéd számára, amelyben meg lehet hallani a népek szavát.

A nemzetközi nőnapon a pápa megerősítette a keresztények elkötelezettségét a férfiak és nők egyenlő méltóságának elismerése mellett. Szolidaritását és imáját fejezte ki azoknak a nőknek, akik gyermekkoruktól kezdve diszkrimináció és erőszak áldozatai.
Címlapkép: Getty Images
#nők #erőszak #világ #pápa #irán #katolikus egyház #vallás #háború #béke #Közel-Kelet #XIV. Leó pápa

