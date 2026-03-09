Elszabadult a pokol a focidöntőn: huszonhárom piros lapot hozott a brutális tömegverekedés

Huszonhárom piros lapot osztottak ki a brazil Campeonato Mineiro döntőjében. A Belo Horizonte-ban rendezett mérkőzés végén ugyanis tömeges verekedés tört ki a Cruzeiro és az Atlético Mineiro játékosai között - közölte a BBC Sport.

A brazil válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Tite által irányított Cruzeiro Kaio Jorge góljával 1-0-ra győzte le riválisát. Ezzel a csapat 2019 óta először nyerte meg Minas Gerais állam bajnokságát. Az ünneplést azonban beárnyékolta a mérkőzés utolsó másodperceiben kirobbant brutális tömegverekedés. A kedélyek megfékezéséhez a biztonsági személyzet mellett a katonai rendőrségnek is be kellett avatkoznia.

Az összetűzést az Atlético kapusa, Everson robbantotta ki. A hálóőr a földre lökte a Cruzeiro középpályását, Christiant, majd a térdét a mellkasára nyomta, miután a játékos egy szabadon pattogó labdát üldözve ütközött vele. Christian csapattársai azonnal a helyszínre siettek, és a kapust a kapufának lökték. Ez a mozdulat láncreakciót indított el, és egyre több játékost vont be a verekedésbe.

🚨 UNREAL SCENES! 🤯



A real WAR broke out between the players of Cruzeiro and Atletico Mineiro today. 🇧🇷



pic.twitter.com/XJgJTWv7qh — Polymarket FC (@PolymarketFC) March 9, 2026

Matheus Delgado Candancan játékvezető a pályán egyetlen piros lapot sem mutatott fel. A Globo beszámolója szerint azonban utólag 23 játékost állított ki, mivel a káosz miatt a helyszínen nem volt lehetősége kiosztani a büntetéseket. A Cruzeiróból tizenketten kaptak piros lapot, köztük a gólszerző Jorge is. Az Atléticóból tizenegyen jutottak erre a sorsra, többek között a korábbi brazil válogatott csatár, Hulk, valamint az Atlético Madridot és a Nottingham Forestet is megjárt Renan Lodi.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"Sajnálatos, ami történt" – mondta Hulk az eset után. "Nem mutathatunk ilyen példát, mert ennek az egész világon visszhangja van. Felelősséggel tartozunk a saját és a klubunk imázsáért."

Mindkét csapat nyeretlenül áll a brazil Série A idei szezonjában négy forduló után. Az Atlético a 17., míg a Cruzeiro a 19. helyen tanyázik az élvonalban.