Nem volt jó napja a magyar fizetőeszköznek: így alakultak a számok

Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót este hat órakor 378,00 forinton jegyezték a kora reggeli 376,90 forint után. A dollár jegyzése 317,45 forintra ment fel 316,59 forintról, a svájci franké pedig 414,40 forintra 412,58 forintról. Az euróval szemben a forint este hat órai jegyzésén a kora reggelihez képest 0,29 százalékkal állt gyengébben. A február eleji kezdéshez képest a forint 1,00 százalékkal erősödött.

Az év eleji kezdésnél pedig 1,71 százalékkal áll erősebben a forint. A dollár esetében a forint a kedd reggeli jegyzéshez képest 0,27 százalékkal gyengült.

A hónap elejéhez képest a forint 1,52 százalékkal erősödött, az év eleji kezdésnél pedig a forint a dollárral szemben 3,05 százalékkal áll erősebben. A svájci frank ellenében a forint a reggeli jegyzéshez képest 0,44 százalékkal gyengült kedd estére. A hónap elejéhez képest a forint 0,58 százalékkal erősödött, az év eleji kezdéshez képest pedig 0,32 százalékkal gyengült.