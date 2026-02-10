Jó napot zárt a BUX: itt vannak a fontosabb számok

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 474,09 pontos, 0,37 százalékos emelkedéssel 130 328,22 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 15,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a nemzetközi hangulat mozgatta a kereskedést, kibocsátói hírek nem befolyásolták az árfolyamokat.

A befektetők világszerte az amerikai kamatcsökkentésben bíznak, a vállalati gyorsjelentések szintén kedveznek a részvénypiacoknak. Európában ugyanakkor ezzel együtt is vegyes a tőzsdei összkép, így a BÉT sem rugaszkodhatott el jelentősen a nyitáshoz képest - tette hozzá Aradványi Péter.

A Mol 6 forinttal, 0,15 százalékkal 3870 forintra csökkent 2,0 milliárd forintos forgalomban.

6 forinttal, 0,15 százalékkal 3870 forintra csökkent 2,0 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 300 forinttal, 0,74 százalékkal 40 710 forintra erősödött, forgalmuk 9,3 milliárd forintot tett ki.

ára 300 forinttal, 0,74 százalékkal 40 710 forintra erősödött, forgalmuk 9,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,1 százalékkal 1984 forintra esett, forgalma 699,2 millió forint volt.

2 forinttal, 0,1 százalékkal 1984 forintra esett, forgalma 699,2 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,26 százalékkal 11 700 forintra nőtt, a részvények forgalma 3,0 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 257,63 ponton zárt kedden, ez 22,78 pontos, 0,22 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.