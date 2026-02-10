2026. február 10. kedd Elvira
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzletember ellenőrzi a tőzsdei adatokat.
Gazdaság

Jó napot zárt a BUX: itt vannak a fontosabb számok

Pénzcentrum
2026. február 10. 20:18

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 474,09 pontos, 0,37 százalékos emelkedéssel 130 328,22 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 15,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a nemzetközi hangulat mozgatta a kereskedést, kibocsátói hírek nem befolyásolták az árfolyamokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A befektetők világszerte az amerikai kamatcsökkentésben bíznak, a vállalati gyorsjelentések szintén kedveznek a részvénypiacoknak. Európában ugyanakkor ezzel együtt is vegyes a tőzsdei összkép, így a BÉT sem rugaszkodhatott el jelentősen a nyitáshoz képest - tette hozzá Aradványi Péter.

  • A Mol 6 forinttal, 0,15 százalékkal 3870 forintra csökkent 2,0 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 300 forinttal, 0,74 százalékkal 40 710 forintra erősödött, forgalmuk 9,3 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,1 százalékkal 1984 forintra esett, forgalma 699,2 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,26 százalékkal 11 700 forintra nőtt, a részvények forgalma 3,0 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 257,63 ponton zárt kedden, ez 22,78 pontos, 0,22 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:15
20:50
20:34
20:18
20:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 10. 16:50
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. február 10. 17:38
Vízgazdálkodási Részvények: útmutató a Kék Arany befektetésekhez
A tiszta vízhez való hozzáférés az emberiség egyik legfontosabb szükséglete, így az ezt az erőforrás...
Holdblog  |  2026. február 10. 12:40
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod - jött a tanács még a...
MEDIA1  |  2026. február 9. 15:13
Kontra György halála: már három napja hallgat a közmédia hírportálja
Miközben számos hazai médium beszámolt Kontra György, az M1 egykori műsorvezetőjének tragikus halálá...
Kasza Elliott-tal  |  2026. február 8. 15:24
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 10.
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
2026. február 10.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
2026. február 10.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2
1 hete
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat
3
2 hete
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
4
1 hete
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
5
2 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amilyenre rég volt példa Magyarországon: minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Inkasszó
olyan átutalás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 21:15
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 19:00
Döbbenet, milyen alacsony a fizetése ennek az európai kormányfőnek: nála jó eséllyel még te is több pénzt viszel haza
Agrárszektor  |  2026. február 10. 20:34
Így próbáltak lenyúlni egy földterületet Magyarországon: csúnyán lebuktak