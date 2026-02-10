2026. február 10. kedd Elvira
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép Ukrajna nemzeti lobogójáról, amely a szélben lobog a kijevi kormányépületnél az orosz-ukrán konfliktus idején.
Világ

Újabb nagyhatalom állt be Ukrajna mögé: ez mindent megváltoztathat?

Pénzcentrum
2026. február 10. 14:46

Japán csatlakozik a NATO ukrajnai támogatási programjához, és kizárólag nem halálos eszközökkel segíti a védekezést.

Az NHK japán közszolgálati műsorszolgáltató értesülései szerint Tokió döntést hozott arról, hogy részt vesz a NATO által koordinált kezdeményezésben, amely Ukrajnát amerikai gyártású lőszerekkel és katonai felszerelésekkel támogatja. A döntésről már tájékoztattak több NATO-tagállamot, valamint közvetlenül Ukrajnát is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A NATO ázsiai partnereként működő Japán várhatóan a közeljövőben hivatalosan is bejelenti, hogy csatlakozik a PURL-programhoz. A japán kormány a program keretében kizárólag nem halálos védelmi eszközök beszerzésének finanszírozását vállalja, ilyenek például a radarrendszerek és a golyóálló mellények.

Kapcsolódó cikkeink:

A NATO egyik illetékes tisztségviselője hangsúlyozta, hogy bár nem fegyverekről van szó, ezek a védelmi eszközök létfontosságú szerepet játszanak Ukrajna védelmében. Japán bekapcsolódását a szövetségen belül jelentős előrelépésként értékelik.

A PURL-kezdeményezéshez jelenleg több mint húsz NATO-tagállam csatlakozott. Emellett a védelmi szövetség két másik indo-csendes-óceáni partnere, Ausztrália és Új-Zéland is részt vesz a programban.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mark Rutte, a NATO főtitkára korábban bizakodóan nyilatkozott arról, hogy a szövetséges országok 2026-ra elő tudják teremteni a program fenntartásához szükséges, mintegy 15 milliárd dolláros forrást.
Címlapkép: Getty Images
#támogatás #ukrajna #világ #japán #geopolitika #külpolitika #háború #orosz-ukrán háború #nato #védelmi kiadások #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:01
14:46
14:34
14:23
14:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 10.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
2026. február 10.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
2026. február 9.
Minden harmadik magyar melós szembesül ezzel 2026-ban: fájdalmas időszak vár rájuk
NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
2
2 hete
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
3
2 hete
Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben
4
1 hete
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
5
1 hete
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kiegészítő biztosítás
az alapbiztosításhoz kötött, további kockázatokra vonatkozó biztosítási szerződés. Ha az alapbiztosítás megszűnik, megszűnik a kiegészítő szerződés is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 14:18
Brutálisan visszaestek az oroszok bevételei: súlyos összeomlás fordíthatja vissza Putyin terveit?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 13:03
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
Agrárszektor  |  2026. február 10. 14:28
Veszélyes rágcsáló terjed Magyarországon: itt már sorra lövik ki őket