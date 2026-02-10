Újabb nagyhatalom állt be Ukrajna mögé: ez mindent megváltoztathat?

Japán csatlakozik a NATO ukrajnai támogatási programjához, és kizárólag nem halálos eszközökkel segíti a védekezést.

Az NHK japán közszolgálati műsorszolgáltató értesülései szerint Tokió döntést hozott arról, hogy részt vesz a NATO által koordinált kezdeményezésben, amely Ukrajnát amerikai gyártású lőszerekkel és katonai felszerelésekkel támogatja. A döntésről már tájékoztattak több NATO-tagállamot, valamint közvetlenül Ukrajnát is.

A NATO ázsiai partnereként működő Japán várhatóan a közeljövőben hivatalosan is bejelenti, hogy csatlakozik a PURL-programhoz. A japán kormány a program keretében kizárólag nem halálos védelmi eszközök beszerzésének finanszírozását vállalja, ilyenek például a radarrendszerek és a golyóálló mellények.

A NATO egyik illetékes tisztségviselője hangsúlyozta, hogy bár nem fegyverekről van szó, ezek a védelmi eszközök létfontosságú szerepet játszanak Ukrajna védelmében. Japán bekapcsolódását a szövetségen belül jelentős előrelépésként értékelik.

A PURL-kezdeményezéshez jelenleg több mint húsz NATO-tagállam csatlakozott. Emellett a védelmi szövetség két másik indo-csendes-óceáni partnere, Ausztrália és Új-Zéland is részt vesz a programban.

Mark Rutte, a NATO főtitkára korábban bizakodóan nyilatkozott arról, hogy a szövetséges országok 2026-ra elő tudják teremteni a program fenntartásához szükséges, mintegy 15 milliárd dolláros forrást.