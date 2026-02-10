Ezt rengeteg magyar nem tudja a végrendeletéről: súlyos pénzeket bukhatnak rajta a családtagok, ha elfelejtik

A magyar férfiak átlagosan négy évvel korábban halnak meg, mint a nők. Életkilátásaik más uniós országok férfilakosaihoz képest is átlagosan négy évvel rosszabbak. A 65. életévet csupán háromnegyedük éri meg. Aki eljut eddig, az átlagosan további 14 és fél évre számíthat, míg a nők esetében ez közel 18 év. Mindkét érték mintegy négy évvel marad el az uniós átlagtól.

Az adatok egy ritkán feltett kérdésre irányítják rá a figyelmet: mire lenne szükségünk, amiről nem is tudunk, mert túl korainak érezzük, hogy foglalkozzunk vele – egészen addig, amíg túl késő nem lesz? - teszi fel a kérdést Farkas András nyugdíjszakértő legújabb írásában.

A válasz pedig szerinte egyszerű: időben meg kell hoznunk azokat a döntéseket, amelyeket később már nem tudunk meghozni. Amíg rendben mennek a dolgok, nem gondolunk erre. Egy váratlan betegség vagy baleset azonban egyik pillanatról a másikra felforgathatja az életünket, és a vészhelyzetben már nem biztos, hogy képesek leszünk dönteni. Ezzel helyrehozhatatlan károkat okozhatunk magunknak és szeretteinknek. Az egyik ilyen döntési terület az egészségügyi önrendelkezés: az úgynevezett élő végrendelet.

Az elnevezés elsőre félrevezető lehet. Az élő végrendelet nem a hagyatékról szól, hanem arról rendelkezik, hogy ha súlyos betegség vagy baleset miatt cselekvőképtelenné válnánk, milyen életfenntartó vagy életmentő kezeléseket végezhetnek el rajtunk, és milyeneket nem.

Az egészségügyről szóló törvény lehetővé teszi, hogy előzetes nyilatkozatban visszautasítsunk bizonyos beavatkozásokat. Így még cselekvőképes állapotunkban, előre gyakorolhatjuk önrendelkezési jogunkat arra az esetre, ha később már nem tudnánk dönteni.

Az élő végrendeletben egyrészt kijelölhetünk valakit, aki helyettünk dönt az egészségügyi beavatkozásokról. Másrészt tételesen meghatározhatjuk, milyen kezeléseket fogadunk el, és melyeket utasítunk vissza. Élő végrendeletet közjegyző előtt tehetünk meg.