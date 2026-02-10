A magyar férfiak átlagosan négy évvel korábban halnak meg, mint a nők. Életkilátásaik más uniós országok férfilakosaihoz képest is átlagosan négy évvel rosszabbak.
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
Az NHS figyelmeztetést adott ki a túlzott D-vitamin bevitel veszélyeiről, amely hosszú távon a vesék és a szív károsodását okozhatja - számolt be róla a Mirror.
Az egészségügyi hatóságok ajánlják a D-vitamin szedését, különösen az októbertől márciusig tartó időszakban, amikor a napfény nem biztosít elegendő mennyiséget a szervezet számára. A szakértők napi 10 mikrogramm D-vitamin bevitelét javasolják a csontok és izmok egészségének megőrzéséhez.
A D-vitamin-kiegészítők rendkívül olcsók, online akár 400 tabletta is beszerezhető kb. 3000 forintért, ami napi adagra lebontva nem rossz arány. Kutatások szerint a megfelelő D-vitamin-szint a demencia kockázatát is csökkentheti. Egy franciaországi vizsgálat kimutatta, hogy azoknál, akiknek D-vitamin-szintje 50 nmol/L alatt volt, közel háromszor nagyobb valószínűséggel alakult ki Alzheimer-kór.
A brit egészségügyi szolgálat azonban figyelmeztet a túladagolás veszélyeire. A hosszú időn át túlzott mennyiségben fogyasztott D-vitamin hypercalcaemiát okozhat, amikor túl sok kalcium halmozódik fel a szervezetben. Ez gyengítheti a csontokat, valamint károsíthatja a veséket és a szívet.
A legtöbb ember számára elegendő a napi 10 mikrogramm D-vitamin bevitele. Felnőttek, beleértve a várandós és szoptató nőket, valamint az időseket és a 11-17 éves gyermekeket, ne fogyasszanak napi 100 mikrogrammnál (4000 NE) többet. Az 1-10 éves gyermekek esetében a felső határ napi 50 mikrogramm (2000 NE), míg 12 hónaposnál fiatalabb csecsemőknél 25 mikrogramm (1000 NE).
Az NHS hangsúlyozza, hogy bizonyos egészségügyi állapotok esetén alacsonyabb dózis lehet biztonságos, ezért kétség esetén orvoshoz kell fordulni. Napfény útján nem lehet D-vitamin túladagolást elszenvedni, de a bőrkárosodás és a bőrrák kockázata miatt hosszabb napon tartózkodás esetén ajánlott a bőr védelme.
A D-vitamin segít szabályozni a kalcium és foszfát mennyiségét a szervezetben, amelyek nélkülözhetetlenek a csontok, fogak és izmok egészségéhez. Hiánya gyermekeknél angolkórhoz, felnőtteknél pedig csontfájdalomhoz (osteomalacia) vezethet.
A brit kormány azt tanácsolja, hogy mindenki fontolja meg a napi D-vitamin-kiegészítő szedését ősszel és télen. A D-vitamin-hiány szempontjából magas kockázatú személyeknek, valamint az 1-4 éves gyermekeknek és a csecsemőknek (kivéve, ha napi 500 ml-nél több tápszert kapnak) egész évben ajánlott a kiegészítő szedése.
