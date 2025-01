Fontos dolgot közölt az Ügyfélkapu+ és a DÁP fejlesztője: ezt mindenkinek tudnia kell az átállásról

Reagált a könyvelők aggályaira az Ügyfélkapu+ és a DÁP fejlesztője, az IdomSoft Kft. A cég szerint a biztonsági okokból szükséges változtatás nem lehet kérdés tárgya, de a regisztráció továbbra sem kötelező, személyesen is lehet ügyeket intézni. Hozzátették: a könyvelőirodák számára minden adott az átálláshoz.

Az egyfaktoros Ügyfélkapu szolgáltatás már nem felel meg az európai uniós szabályozás azonosításra vonatkozó rendelkezéseinek, ezért 2025. január 16-tól már nem lesz használható – ahogy az uniós tagállamok döntő részében nem is működnek már egyfaktoros azonosítási megoldások a közigazgatásban - írta az Indexnek az Ügyfélkapu+ és a DÁP fejlesztője, az IdomSoft Kft., miután a könyvelők számos aggályt fogalmaztak meg az új rendszerrel kapcsolatban.

Ruszin Zsolt a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke egyenesen azt mondta: "Se az Ügyfélkapu plusz, se a DÁP nincs kész, ezért ezeket nem lehet kötelezően rányomni a társadalomra." Hozzátette: hiába adták hozzá az e-mailt is, mint autentikációs faktort, az MKOE szerint ez is kevés lesz, kellene még az SMS, a kódbeolvasás, a chatszolgáltatáson keresztüli kódmegosztás, vagyis sok módszer még hiányzik. A szakember szerint ezért nem lehet késznek tekinteni az Ügyfélkapu pluszt. Ennek következménye, hogy a jövőben nehézkesebb vagy kényelmetlenebb lesz intézni egy könyvelőnek az ügyfél ügyeit.

EZ IS ÉRDEKELHET Hiba az Ügyfélkapu+ felületen: lépésről-lépésre mutatjuk, hogyan tudsz mégis ügyintézni A hagyományos Ügyfélkapu 2025 januárjában megszűnik. Ugyanakkor számos problémába futhat az, aki már átregisztrált az új Ügyfélkapu+ szolgáltatásba.

Az IdomSoft most azt közölte: a biztonsági okokból szükséges változtatás nem lehet kérdés tárgya, hiszen az internetes csalások csak Magyarországon milliárdos nagyságrendű károkat okoznak évente, az új rendszerek pedig szigorúbb és biztonságosabb bejelentkezési lehetőségekkel rendelkeznek. Hozzátették, a Digitális Állampolgárság nem kötelező, megmaradt a személyes ügyintézés lehetősége is.

Arra a felvetésre, hogy a programok még nem állnak készen, a cég azt mondta, „a szoftverfejlesztésben megszokott, hogy a szolgáltatások funkcionalitása folyamatosan bővül, de fontos hangsúlyozni, hogy az azonosítási funkció mindkét esetben hibátlanul működik”. Kifejtették azt is, hogy a könyvelők is könyvelőirodák számára is minden adott az átálláshoz, rendelkezésre állnak a jogszerű és biztonságos alternatívák.