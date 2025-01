Itt heti 100-150 ezerből meg lehet úszni a tengerparti nyaralást: ez lesz 2025 slágerországa?

2025-ben a turizmusban várhatóan új sláger úti célok jelennek meg, miközben a jól bevált desztinációk továbbra is népszerűek maradnak. Törökország, Görögország és Egyiptom továbbra is vonzó úti célok a maygarok körében, de a kereslet növekedésére számíthatunk a görög szigetek, például Rodosz és Zakynthos esetében is. A hajós körutazások népszerűsége is tovább emelkedik, hiszen az utazók így kényelmesen és kompakt módon fedezhetik fel különböző országokat. Emellett egyre többen keresnek kevésbé ismert, mégis izgalmas helyszíneket, mint Alaszka, Kuba vagy Grönland, amelyek 2025-ben kiemelkedő úti célokká válhatnak.

2024 első kilenc hónapjában körülbelül 1,1 milliárd turista utazott nemzetközi szinten, ezzel a globális turizmus 98%-ban helyreállt a pandémia előtti szintekhez képest. Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) legfrissebb Turisztikai Barométere szerint a szektor történetének legnagyobb válságából való teljes kilábalás év végére várható, annak ellenére, hogy gazdasági, geopolitikai és klímaváltozással kapcsolatos kihívások állnak fenn.

Bár az eredmények bizakodásra adhatnak okot, a turizmus továbbra is számos kihívással néz szembe, mint például a magas infláció az utazási szektorban, a volatilis olaj-, és szállásárak, geopolitikai feszültségek, szélsőséges időjárási események és persze a turizmus sújtó munkaerőhiány - áll a jelentésben.

2025-ben a technológia, a közlekedés és a szálláslehetőségek is kiemelt figyelmet kapnak majd. Miközben a légitársaságok, vasúttársaságok és szállodák folytatják az innovációt, a mesterséges intelligencia egyre hangsúlyosabbá válik az utazás minden szakaszában, beleértve az útiterv elkészítését és a foglalásokat is.

De a változás nem csak a technológiában érhető tetten, másképp utazunk, mint korábban. Egy felmérés szerit a már a magyar utazók 43 százaléka választ utazást a nyári hónapokon kívül, negyedük pedig kifejezetten elkerüli a főszezont. Közülük legtöbben az őszt részesítik előnyben, míg a téli utazások a legritkábbak.

„A változó szokások és az évről évre forróbb nyarak már az utazási irodák gyakorlatára is hatással vannak; érezhetően többen keresik a hűvösebb, északi úti célokat, valamint a szezonon kívüli ajánlatokat. A nyári hónapokban egyre népszerűbbek az észak-európai hajóutak, vagy olyan kellemes klímájú desztinációk, mint például az Azori-szigetek. Az eddig jellemző szezonok határai is elmosódni látszanak: a mediterrán tengerpartokon például akár még októberben is nyári idő és fürdőzésre alkalmas tengervíz várja az utazókat, míg tendenciává vált az is, hogy a távoli, trópusi nyaralóhelyek nyári hónapjai az esősebb évszak ellenére is keresettek” – mondta el korábban Molnár Judit, az OTP Travel ügyvezetője.

Az iroda minden évszakban, a cég profiljának megfelelően, elsősorban hosszabb kulturális körutazásokat kínál egzotikus tájakra. A csoportos csillagtúra Madeirán, 519 ezer forint/fő áron bármely korosztály számára ajánlott, még kisiskolásoknak is. Az örök tavasz szigete, csodálatos természeti látnivalókkal rendelkezik, melyek megtekintése kényelmes tempóban történik. De egy edinburgh-i városlátogatással sem lőhetünk mellé, melynek ára szintén 519 ezer forinttól kezdődik és Skócia történelmi kincsei, királyi hagyományai és természeti csodái várják az utazókat ezen a különleges városlátogatáson.

Az Inviánál a legnépszerűbb nyaralóhelyek között 2025-ben is megtaláljuk az örök klasszikusokat (Törökország, Görögország és Egyiptom); ezekre az üdülőhelyekre elsősorban repülős, All Inclusive utazásokat foglalnak az utasok, de ebben a szezonban is sokan indulnak útnak többek közt Ciprus, Tunézia, a Kanári-szigetek, Spanyolország és Bulgária felfedezésére is.

Törökország az iroda ajánlatában egy hétre már 101 ezer forint/fő áron elérhető, Görögország 157 ezer forinttól, Egyiptom 126 ezer forinttól, Tunézia 209 ezer forinttól – persze az ár attól függ, mikor indulunk útnak.

A nyárra újabb desztinációkkal, két görög szigettel bővül a TUI kínálata: Krétához és Ciprushoz hasonlóan immár Rodosz és Zakynthos is elérhető lesz budapesti indulásokkal 2025 júniusától; a törökországi Antalya és Izmir pedig egész évben foglalható Budapestről. A nyári termékek február végéig előfoglalási kedvezménnyel foglalhatók, a visszajelzések már most nagyon pozitívak, a legnagyobb érdeklődésre pedig januárban és februárban számítunk.

- mondta el korábban a Pénzcentrumnak Taskár Tamás, a TUI sales managere. Rodosz 189 ezer forinttól, Zakynthos 203 ezer forinttól elérhető a magyar utazóknak egy hétre.

Az Itaka Utazási Iroda által szervezett utazások közül egyértelműen Zanzibár a legnépszerűbb hely, ahova utazást szervezünk. A további sorrendet az értékesítési statisztikáink szerint az egyiptomi Marsa Alam követi, majd a két Kanári-szigeteki desztináció és Srí Lanka. Utasaink körében egyre népszerűbbek az oldalunkon megtalálható dinamikus csomagajánlatok Ciprusra, Máltára vagy akár az Egyesül Arab Emirátusokba. Ezek az utazások nagyfokú flexibilitást nyújtanak az utazóknak - tudtuk meg Csabai Ferenc, Sales & Business Development Directortól.

Egy szállás több ország

A hajós körutazások népszerűsége növekszik, ez több tényezőnek is köszönhető: ehetővé teszik, hogy az utazók egyszerre élvezzék a tengerre néző kilátást, a luxust és a kényelmet, miközben különféle helyszíneken állnak meg anélkül, hogy minden egyes alkalommal új szállást kellene keresniük. A hajók gyakran mindent magukban foglalnak: étkezést, szórakoztatást és programokat.

A CLICKnCRUISE tapasztalatai alapján célcsoportonként eltérőek a hajóút-foglalási preferenciák, hiszen mást keresnek például a párok vagy a kisgyerekes családok, és az egyedül utazók is. Az, hogy hány országot érinthetünk a hajóút során, az a hajóút hosszától függ: a standard 7 éjszakás körutaknál általában 6 várost, 3-4 országot érintenek a hajók, de egy világkörüli út akár 60 országot is érinthet. Azon túl, hogy vannak olyan területek, ahova csak hajóval lehet eljutni, sokak számára a hajóút egy komplex élményt jelent, hiszen valamennyi hajón már go-kart, szörf vagy épp szabadesés-szimulátor és szórakozóhelyek sokasága is várja az utasokat

- mondta el a Pénzcentrumnak Kelemen Lili, a vállalat PR-tanácsadója.

Változnak az utazási trendek

Habár a volt kelet-európai blokk országainak lakói híresen a jó ár-érték arányú utazásokat részesítik előnyben, kifejezetten árérzékenyek, a túlturizmus hatásait nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az olyan népszerű úti célok, mint Róma, Párizs, Barcelona vagy Velence fuldokolnak a turistáktól. Ezek a városok egyre szigorúbb látogatási korlátozásokat vezetnek be, ami arra ösztönzi az utazókat, hogy kevésbé ismert úti célokat keressenek.

A túlzsúfolt helyek egyre gyakrabban magasabb árakat alkalmaznak, ami csökkentheti a tömegeket, de a hozzáférhetőséget is korlátozhatja. A költségtudatos utazók ezért új, megfizethetőbb helyszíneket fedeznek fel. Ebből kifolyólag a jól bejáratott desztinációk mellett érdemes egy kicsit messzebbre is nézni, a Condé Nast szerint például ezek a legjobb úti célok 2025-re: