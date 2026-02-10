Elképesztő sorsolást hirdetett a Tesco: indul a hajsza az aranyzsetonért, óriási a tét

A Tesco‑Global Zrt. „Start a jövőért” programjának részeként rendezett aranyzseton-húzás különleges nyereményjátékot kínál a vásárlóknak. A játék lényege egyszerű: egy zsákban összesen száz zseton található, de csak egyetlen aranyszínű korong ér extra támogatást, amely 500 000 forintot ér. A húzásra február 13-án, pénteken 16 órakor kerül sor egy szegedi Tesco áruházban, és mindaddig tart, amíg valaki ki nem emeli az egyetlen aranyzsetont a zsákból.

A játékban való részvétel feltétele, hogy a vásárló az áruházban vásároljon, majd a blokk ellenében egyszer húzhasson a zsákból. A kék zsetonok, amelyeket a résztvevők kihúznak, nem kerülnek vissza a zsákba, így minden egyes próbálkozás növeli a következő húzás tétjét. Az aranyzsetont megtaláló vásárló helyben dönthet arról, hogy a három továbbjutott szegedi közösségi szervezet közül melyik projekt kapja az 500 000 forint támogatást.

A „Start a jövőért” program célja, hogy a vásárlók bevonásával támogasson helyi közösségi projekteket. A pályázatban részt vevő szervezetek között olyan kezdeményezések szerepelnek, amelyek fiatalok étkezési kultúráját, környezettudatos gondolkodást vagy speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztését támogatnák. Az egyszerű zseton-húzástól függetlenül a program egésze arra épít, hogy az áruházlánc vásárlóinak aktivitása közvetlen hatással legyen a helyi támogatások elosztására.

A részvételi lehetőség mindössze vásárláshoz kötött blokkal történő húzásra korlátozódik, amellyel a vásárlók kedvük szerint befolyásolhatják, melyik szervezet kapjon támogatást.