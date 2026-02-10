2026. február 10. kedd Elvira
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tesco bejárata bevásárlókocsikkal: fiatal munkás tolja vissza a kocsikat a helyükre. A Tesco egy globális élelmiszer- és általános árucikk-kiskereskedelmi vállalat, amelynek székhelye az Egyesült Királyságban, Cheshuntban található.
Vásárlás

Elképesztő sorsolást hirdetett a Tesco: indul a hajsza az aranyzsetonért, óriási a tét

Pénzcentrum
2026. február 10. 20:50

A  Tesco‑Global Zrt. „Start a jövőért” programjának részeként rendezett aranyzseton-húzás különleges nyereményjátékot kínál a vásárlóknak. A játék lényege egyszerű: egy zsákban összesen száz zseton található, de csak egyetlen aranyszínű korong ér extra támogatást, amely 500 000 forintot ér. A húzásra február 13-án, pénteken 16 órakor kerül sor egy szegedi Tesco áruházban, és mindaddig tart, amíg valaki ki nem emeli az egyetlen aranyzsetont a zsákból.

A játékban való részvétel feltétele, hogy a vásárló az áruházban vásároljon, majd a blokk ellenében egyszer húzhasson a zsákból. A kék zsetonok, amelyeket a résztvevők kihúznak, nem kerülnek vissza a zsákba, így minden egyes próbálkozás növeli a következő húzás tétjét. Az aranyzsetont megtaláló vásárló helyben dönthet arról, hogy a három továbbjutott szegedi közösségi szervezet közül melyik projekt kapja az 500 000 forint támogatást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:

A „Start a jövőért” program célja, hogy a vásárlók bevonásával támogasson helyi közösségi projekteket. A pályázatban részt vevő szervezetek között olyan kezdeményezések szerepelnek, amelyek fiatalok étkezési kultúráját, környezettudatos gondolkodást vagy speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztését támogatnák. Az egyszerű zseton-húzástól függetlenül a program egésze arra épít, hogy az áruházlánc vásárlóinak aktivitása közvetlen hatással legyen a helyi támogatások elosztására.

A részvételi lehetőség mindössze vásárláshoz kötött blokkal történő húzásra korlátozódik, amellyel a vásárlók kedvük szerint befolyásolhatják, melyik szervezet kapjon támogatást.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #nyeremény #Tesco #szerencsejáték #támogatás #áruház #kiskereskedelem #szeged #áruházlánc #vásárló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:15
20:50
20:34
20:18
20:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 10.
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
2026. február 10.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
2026. február 10.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2
2 hónapja
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
3
3 hete
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
4
1 hónapja
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
5
1 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
PÉNZÜGYI KISOKOS
Inkasszó
olyan átutalás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 21:15
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 19:00
Döbbenet, milyen alacsony a fizetése ennek az európai kormányfőnek: nála jó eséllyel még te is több pénzt viszel haza
Agrárszektor  |  2026. február 10. 20:34
Így próbáltak lenyúlni egy földterületet Magyarországon: csúnyán lebuktak