A kiadvány a hűségprogram tagjai számára ingyenes, és felhasználható az üzletekben és a webshopban is.
Elképesztő sorsolást hirdetett a Tesco: indul a hajsza az aranyzsetonért, óriási a tét
A Tesco‑Global Zrt. „Start a jövőért” programjának részeként rendezett aranyzseton-húzás különleges nyereményjátékot kínál a vásárlóknak. A játék lényege egyszerű: egy zsákban összesen száz zseton található, de csak egyetlen aranyszínű korong ér extra támogatást, amely 500 000 forintot ér. A húzásra február 13-án, pénteken 16 órakor kerül sor egy szegedi Tesco áruházban, és mindaddig tart, amíg valaki ki nem emeli az egyetlen aranyzsetont a zsákból.
A játékban való részvétel feltétele, hogy a vásárló az áruházban vásároljon, majd a blokk ellenében egyszer húzhasson a zsákból. A kék zsetonok, amelyeket a résztvevők kihúznak, nem kerülnek vissza a zsákba, így minden egyes próbálkozás növeli a következő húzás tétjét. Az aranyzsetont megtaláló vásárló helyben dönthet arról, hogy a három továbbjutott szegedi közösségi szervezet közül melyik projekt kapja az 500 000 forint támogatást.
A „Start a jövőért” program célja, hogy a vásárlók bevonásával támogasson helyi közösségi projekteket. A pályázatban részt vevő szervezetek között olyan kezdeményezések szerepelnek, amelyek fiatalok étkezési kultúráját, környezettudatos gondolkodást vagy speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztését támogatnák. Az egyszerű zseton-húzástól függetlenül a program egésze arra épít, hogy az áruházlánc vásárlóinak aktivitása közvetlen hatással legyen a helyi támogatások elosztására.
A részvételi lehetőség mindössze vásárláshoz kötött blokkal történő húzásra korlátozódik, amellyel a vásárlók kedvük szerint befolyásolhatják, melyik szervezet kapjon támogatást.
Az IKEA visszahívja bizonyos NYMÅNE típusú falilámpáit, mert egy gyártási hiba miatt a kábelszigetelés nem megfelelő, és használat közben áramütésveszélyt okozhat.
Mi a fene történik a cukkini árával a magyar boltokban? Olyan zöldséghorror van, amire rég volt már példa az üzletekben
Bő egy hónap alatt másfélszeresére drágult a cukkini Magyarországon; igazából aranyáron mérik.
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: rengeteg új magyar településre szállítanak ki mostantól, itt a friss lista
A Kifli.hu teljes kínálata elérhetővé válik az új kiszállítási területen, több mint 15 ezer termékkel.
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
A 2026-os rendezvény ismét alkalmat ad arra, hogy együtt keressük a válaszokat a kiskereskedelem jövőjét formáló kérdésekre.
A gyorsan növekvő helyi kereskedelmi piacon a Wolt most átfogó akciótervvel próbálja rendezni a működését és a hatósági elvárásokhoz igazítani a szolgáltatásait.
Mindenki ezekért a termékekért van most oda: a Lidl robbantotta is rájuk az akciót, lesz ám nagy sorbanállás
A TikTokon felkapott édességek és üdítők költöznek be a Lidl polcaira.
Ezt sokan nem látják vásárláskor a boltok polcainál: most kiderült, mennyivel drágultak valójában a termékek itthon
A teljes inflációs kosárban szereplő szolgáltatások 6,7 százalékos drágulása jelentősen meghaladta a bolti árindex értékét.
Vége a trükközésnek a robotkasszánál: olyan dolgot vezetett be a Spar, ami egyből lebuktatja a mérleggel ügyeskedőket
A rendszer offline objektumfelismerést alkalmaz, és csak akkor készít képet, amikor a vásárló terméket helyez a mérlegre.
Csokikatasztrófa csapott le Magyarországra: döbbenetes, ami kiderült - ha ezt tudnák a vásárlók, lenne pár keresetlen szavuk
Két év alatt közel 73 százalékkal drágult Magyarországon a mogyorós tejcsokoládé.
Nincs és nem is volt semmilyen megállapodás a magyar állam és az Alibaba között „Magyarország-pótdíj” felszámításáról.
Az árrésstop akár a választásokig is maradhat, miközben a boltosok szerint már most is vállalhatatlan terheket ró a kiskereskedelemre.
Görögországban súlyos gazdasági és társadalmi válságot okoz a példátlan juhhimlő-járvány:
Rejtélyes, kizárólag magyar vásárlókra kivetett 4,5 százalékos felár jelent meg az Alibaba kínai e-kereskedelmi platform számláin.
Egy évtized alatt látványosan megdrágult a sör az Egyesült Államokban, de Magyarországon sem jobb a helyzet.
Több Aptamil anyatej‑kiegészítő tápszert is azonnal visszahívott a Müller.
Miért tűnnek el sorban a kisebb üzletek? Hogyan koncentrálódik ma a kiskereskedelem? És hogy jön mindehhez a vasárnapi nyitvatartás kérdése? Mutatjuk!
A Magyar Posta pénteken 20 órától szombat reggel 6 óráig tervezett informatikai karbantartást végez, ez idő alatt valamennyi MPL csomagautomata leáll.
Pesti árak a téli olimpia helyszínén?! Döbbenet, mennyibe kerül a pizza, hamburger a hivatalos büfékben
Egy tetszőleges estén Budapesten alig kapunk olcsóbban pizzát, mint a sportolók legnagyobb seregszemléjén, a téli olimpián.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás