2026. február 10. kedd Elvira
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A group of startup business employees working together in a modern office environment.
Vállalkozás

Ezért tepernek most nagyon a magyar szülők: így terelgetik gyermekeiket, de jó lesz nekik?

Pénzcentrum
2026. február 10. 20:03

Egy új nemzetközi kutatás szerint a magyarok többsége alapvetően pozitívan viszonyul a mesterséges intelligencia térnyeréséhez, ugyanakkor a válaszadók több mint fele szívesen lelassítaná a technológiai változások ütemét. A felmérés alapján a hazai megkérdezettek 51 százaléka érzi magát felkészültnek az MI-korszakra, miközben 53 százalékuk akár azt is támogatná, ha gyermeke egyetem helyett saját vállalkozás építésébe kezdene.

A nemzetközi kutatásban világszerte több mint 12 ezer ember vett részt, köztük magyarok is. Az eredmények alapján a mesterséges intelligencia megítélése még soha nem volt olyan kedvező, mint a mostani felmérés alkalmával. A résztvevők többsége egyetért abban, hogy az MI lesz a következő évtized meghatározó technológiája, amely minden más innovációnál jelentősebb társadalmi hatást gyakorol majd.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A globális válaszadók 56 százaléka, míg Magyarországon a megkérdezettek 51 százaléka érzi úgy, hogy felkészült a mesterséges intelligencia által alakított jövőre. Ezzel párhuzamosan azonban megjelenik egyfajta kifáradás is: világszerte 57 százalék, Magyarországon pedig 56 százalék azok aránya, akik szívesen vennék, ha átmenetileg lassítható lenne a technológiai fejlődés üteme, amíg alaposabban megértjük annak következményeit.

Növekvő optimizmus Magyarországon

A magyar válaszadók körében az előző évhez képest csökkent a technológiai fejlődéssel szembeni bizalmatlanság. Míg tavaly 53 százalék, addig idén már 60 százalék véli úgy, hogy a mesterséges intelligencia lesz a következő tíz év legjelentősebb technológiája. A technológiai haladás világjavító hatásáról alkotott vélemény is pozitív irányba mozdult: 2025-ben 56 százalék, 2026-ban pedig már 62 százalék gondolja úgy, hogy a fejlődés jobbá teszi a világot. Összehasonlításképpen: a német (59 százalék) és a francia (53 százalék) válaszadók ez ügyben visszafogottabbak voltak.

A felmérés hazai eredményei idén is rámutattak arra, hogy felelős innovációs nagyvállalatként és az egyik legnagyobb hazai munkaadóként nagy szerepünk van abban, hogy elősegítsük a társadalmi nyitottságot és elfogadást a technológiák, köztük a mesterséges intelligencia iránt. Mivel jól látható, hogy az innovatív MI-megoldások száma világszerte rohamosan növekszik, és beépülnek a mindennapokba, célunk, hogy támogassuk az embereket a technológia megismerésében, elsajátításában, valamint a biztonságos használatra való felkészülésben

– nyilatkozta Bodó Teodóra, a Bosch csoport magyarországi kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatója.

Kettős megítélés

A kutatás szerint a mesterséges intelligencia nemcsak a következő évtized domináns technológiája lesz, hanem várhatóan ez váltja ki a legnagyobb pozitív társadalmi hatást is. Ezt állítja a nemzetközi válaszadók 43 százaléka és a magyar résztvevők 47 százaléka. Magyarországon ezt követi a biotechnológia és az ipari robotika: mindkettőtől a megkérdezettek 35 százaléka vár kedvező fejleményeket.

A negatív következményeket illetően ugyanakkor szintén az MI áll az első helyen: a magyar résztvevők 27 százaléka tart leginkább ettől a technológiától. A második helyen 23 százalékkal a humanoid robotok szerepelnek, ami megfelel a nemzetközi átlagnak.

Nem meglepő, hogy az idei nemzetközi felmérésben a mesterséges intelligenciával kapcsolatban ismét ambivalens eredmények születtek, és az emberek többsége ennek a technológiának tulajdonítja a legnagyobb pozitív és negatív hatást is. Éppen ezért számunkra a Boschnál ez egyértelmű küldetés: az innovációnak és a felelősségvállalásnak kéz a kézben kell járnia. Kiemelten fontosnak tartjuk az edukációt és a szabályozást, amelyek megbízhatóvá teszik a mesterséges intelligenciát, legyen szó az élet bármely területéről

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

– emelte ki Bodó Teodóra.

Vállalkozói szellem támogatása

A kutatás arra is rávilágított, hogy az innovációhoz és a kockázatvállaláshoz való viszony jelentős mértékben függ a kulturális háttértől. Nemzetközi szinten a megkérdezettek 59 százaléka, Magyarországon pedig 53 százalék támogatná gyermekét abban az esetben, ha az egyetemi képzés helyett inkább saját startup indítását választaná, amennyiben valóban forradalmi ötlete van.

A technológiai innovációk prioritásait firtató kérdésre a válaszadók nemzetközileg és Magyarországon egyaránt 37 százaléka a klímaváltozás elleni küzdelmet jelölte meg elsődleges területként. Ezt követi az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (világszinten 31 százalék, Magyarországon 33 százalék), valamint a kiberbiztonság erősítése (nemzetközileg 28 százalék, itthon 18 százalék).

Ahhoz, hogy a társadalom a mesterséges intelligenciát megbízhatóan és felelősségteljesen tudja használni, olyan fontos készségek elsajátítására van szükség, mint a kritikus gondolkodás és a kiberbiztonsági tudatosság. A Bosch már 2020-ban saját mesterségesintelligencia-etikai kódexet fogalmazott meg, amely egyértelmű iránymutatást ad munkatársainknak az intelligens termékek fejlesztése és használata során. A Bosch Magyarország IoT-blogján és podcastcsatornáján olyan tartalmakat osztunk meg, amelyek a legújabb innovációk, köztük a mesterséges intelligencia biztonságos és felelős használatára hívják fel a figyelmet

– zárta gondolatait Bodó Teodóra.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #kutatás #klímaváltozás #technológia #innováció #startup #bosch #mesterséges intelligencia #kiberbiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:15
20:50
20:34
20:18
20:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 10.
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
2026. február 10.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
2026. február 10.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
2
3 hónapja
Óriási boltbezárást jelentett be a magyar áruházlánc: ezek az üzletek nem nyitnak ki, hatalmas a sokk
3
4 hete
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
4
2 hete
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
5
3 hete
Könnyek a Cápák között stúdiójában: ki is nyílt a befektetők zsebe, milliókat hozott ez az ötlet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Inkasszó
olyan átutalás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 21:15
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 19:00
Döbbenet, milyen alacsony a fizetése ennek az európai kormányfőnek: nála jó eséllyel még te is több pénzt viszel haza
Agrárszektor  |  2026. február 10. 20:34
Így próbáltak lenyúlni egy földterületet Magyarországon: csúnyán lebuktak