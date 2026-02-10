A rendszer a beszélgetések témája, a korábbi csevegések és a felhasználó hirdetésekkel kapcsolatos interakciói alapján választja ki.
Ezért tepernek most nagyon a magyar szülők: így terelgetik gyermekeiket, de jó lesz nekik?
Egy új nemzetközi kutatás szerint a magyarok többsége alapvetően pozitívan viszonyul a mesterséges intelligencia térnyeréséhez, ugyanakkor a válaszadók több mint fele szívesen lelassítaná a technológiai változások ütemét. A felmérés alapján a hazai megkérdezettek 51 százaléka érzi magát felkészültnek az MI-korszakra, miközben 53 százalékuk akár azt is támogatná, ha gyermeke egyetem helyett saját vállalkozás építésébe kezdene.
A nemzetközi kutatásban világszerte több mint 12 ezer ember vett részt, köztük magyarok is. Az eredmények alapján a mesterséges intelligencia megítélése még soha nem volt olyan kedvező, mint a mostani felmérés alkalmával. A résztvevők többsége egyetért abban, hogy az MI lesz a következő évtized meghatározó technológiája, amely minden más innovációnál jelentősebb társadalmi hatást gyakorol majd.
A globális válaszadók 56 százaléka, míg Magyarországon a megkérdezettek 51 százaléka érzi úgy, hogy felkészült a mesterséges intelligencia által alakított jövőre. Ezzel párhuzamosan azonban megjelenik egyfajta kifáradás is: világszerte 57 százalék, Magyarországon pedig 56 százalék azok aránya, akik szívesen vennék, ha átmenetileg lassítható lenne a technológiai fejlődés üteme, amíg alaposabban megértjük annak következményeit.
Növekvő optimizmus Magyarországon
A magyar válaszadók körében az előző évhez képest csökkent a technológiai fejlődéssel szembeni bizalmatlanság. Míg tavaly 53 százalék, addig idén már 60 százalék véli úgy, hogy a mesterséges intelligencia lesz a következő tíz év legjelentősebb technológiája. A technológiai haladás világjavító hatásáról alkotott vélemény is pozitív irányba mozdult: 2025-ben 56 százalék, 2026-ban pedig már 62 százalék gondolja úgy, hogy a fejlődés jobbá teszi a világot. Összehasonlításképpen: a német (59 százalék) és a francia (53 százalék) válaszadók ez ügyben visszafogottabbak voltak.
A felmérés hazai eredményei idén is rámutattak arra, hogy felelős innovációs nagyvállalatként és az egyik legnagyobb hazai munkaadóként nagy szerepünk van abban, hogy elősegítsük a társadalmi nyitottságot és elfogadást a technológiák, köztük a mesterséges intelligencia iránt. Mivel jól látható, hogy az innovatív MI-megoldások száma világszerte rohamosan növekszik, és beépülnek a mindennapokba, célunk, hogy támogassuk az embereket a technológia megismerésében, elsajátításában, valamint a biztonságos használatra való felkészülésben
– nyilatkozta Bodó Teodóra, a Bosch csoport magyarországi kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatója.
Kettős megítélés
A kutatás szerint a mesterséges intelligencia nemcsak a következő évtized domináns technológiája lesz, hanem várhatóan ez váltja ki a legnagyobb pozitív társadalmi hatást is. Ezt állítja a nemzetközi válaszadók 43 százaléka és a magyar résztvevők 47 százaléka. Magyarországon ezt követi a biotechnológia és az ipari robotika: mindkettőtől a megkérdezettek 35 százaléka vár kedvező fejleményeket.
A negatív következményeket illetően ugyanakkor szintén az MI áll az első helyen: a magyar résztvevők 27 százaléka tart leginkább ettől a technológiától. A második helyen 23 százalékkal a humanoid robotok szerepelnek, ami megfelel a nemzetközi átlagnak.
Nem meglepő, hogy az idei nemzetközi felmérésben a mesterséges intelligenciával kapcsolatban ismét ambivalens eredmények születtek, és az emberek többsége ennek a technológiának tulajdonítja a legnagyobb pozitív és negatív hatást is. Éppen ezért számunkra a Boschnál ez egyértelmű küldetés: az innovációnak és a felelősségvállalásnak kéz a kézben kell járnia. Kiemelten fontosnak tartjuk az edukációt és a szabályozást, amelyek megbízhatóvá teszik a mesterséges intelligenciát, legyen szó az élet bármely területéről
– emelte ki Bodó Teodóra.
Vállalkozói szellem támogatása
A kutatás arra is rávilágított, hogy az innovációhoz és a kockázatvállaláshoz való viszony jelentős mértékben függ a kulturális háttértől. Nemzetközi szinten a megkérdezettek 59 százaléka, Magyarországon pedig 53 százalék támogatná gyermekét abban az esetben, ha az egyetemi képzés helyett inkább saját startup indítását választaná, amennyiben valóban forradalmi ötlete van.
A technológiai innovációk prioritásait firtató kérdésre a válaszadók nemzetközileg és Magyarországon egyaránt 37 százaléka a klímaváltozás elleni küzdelmet jelölte meg elsődleges területként. Ezt követi az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (világszinten 31 százalék, Magyarországon 33 százalék), valamint a kiberbiztonság erősítése (nemzetközileg 28 százalék, itthon 18 százalék).
Ahhoz, hogy a társadalom a mesterséges intelligenciát megbízhatóan és felelősségteljesen tudja használni, olyan fontos készségek elsajátítására van szükség, mint a kritikus gondolkodás és a kiberbiztonsági tudatosság. A Bosch már 2020-ban saját mesterségesintelligencia-etikai kódexet fogalmazott meg, amely egyértelmű iránymutatást ad munkatársainknak az intelligens termékek fejlesztése és használata során. A Bosch Magyarország IoT-blogján és podcastcsatornáján olyan tartalmakat osztunk meg, amelyek a legújabb innovációk, köztük a mesterséges intelligencia biztonságos és felelős használatára hívják fel a figyelmet
– zárta gondolatait Bodó Teodóra.
