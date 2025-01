Rántotthús-mennyországra bukkantunk a Balatonnál: még télen is sorban állnak a filléres menükért

A tenyérnyi rántotthúsok alig férnek el a tányéron, de a legdrágább, 1850 forintos menühöz még aranysárga húsleves is jár. Nem csoda, hogy délidőben a téli hétvégéken is tömött sorok kígyóznak a bejárat előtt. Előzetes bejelentkezés nincs, de a pincérek nagyüzemi hatékonysággal pörgetik a kiszolgálást - leteszteltük hát a balatonszentgyörgyi főút mentén található Csillagvár Éttermet.

Télen sem áll le az élet a Balatonnál: bár a tavon korcsolyázni épp nem lehet, a környék remek lehetőségeket kínál túrázásra vagy egy kellemes part menti sétára. Egy bejgli-lemozgató, előszilveszteri balatoni futóverseny után mi is megálltunk a balatonszentgyörgyi főút mentén található Csillagvár Étteremben. A szocreál stílusú, a '80-as és '90-es éveket idéző hely híre már messzire eljutott. Azt beszélik, még Hévíz-Keszthely térségéből is átjárnak a déli partra menüzni, mondván, olcsó, laktató, ráadásul többféle menü van!

Ideje volt hát kipróbálni

Szombat délután, kettő körül érkeztünk. A bejárat gyakorlatilag megközelíthetetlen: tíz-húsz ember ácsorog kisebb csoportokba verődve. A pincérlány azonban bíztat, nyugodtan álljunk be, fél órán belül biztosan bejutunk. Addig is, kint már előre megnézhetjük az aznapi ajánlatokat.

Végül 20 perc várakozás után sikerül is bejutni. Ma is négyféle menüt szolgálnak fel: a standard húsleves-rántott hús kombót (vegyestál néven állandó A. menüként szerepel az étlapon), egy izgalmas csőben sült húsos-zöldséges tésztás opciót, egy rántott gombás tartáros-rizses, és egy főzelékes-fasírtos vega változatot (1490 Ft-ért ez a legolcsóbb).

Naná, hogy a rántott húsra szavazunk! Egyszerű, de mégis sokatmondó étel. Egy klasszikus alapkaja, amit viszont könnyű elrontani. Lehet túl sok a panír, rágós a hús, vagy épp fáradt olaj ízű. Természetesen nem hiányozhat hozzá a Kádár-korszak öröksége sem: a vegyes savanyúság, ezt is pluszban rendelünk.

Nagy csodát nem vártunk, de meglepően olajozott és gyors a kiszolgálás – másként nem is működhetne ez a hely. A húslevesben, ízlésem szerint, azért túl sok a tészta – viszont kapásból, 2 percen belül az asztalon terem az Erős Pista. Szeretem, ha zöldség is kerül bele, hát ebből hiányzik…. Mindenesetre már annak is örülünk, hogy ízletesebb, mint az átlagos ételízesítős menzás változat.

Csettintünk: épp annyira ropogós a bundája, amennyire kell!

A rántott hús viszont elsőosztályú: pont annyira vékony, amennyire kell, szaftos és vajpuha. A nagyétkűek és a hús szerelmesei számára ez a hely maga a paradicsom – egy adagban három hatalmas tenyérnyi szeletet kapunk. Ezek közül kettő klasszikus rántott, a harmadik pedig valami tejfölös-sajtos-paprikás szósszal van megbolondítva.

A köret vegyesen érkezik – szalmakrumpli és rizs –, kicsit fáradtabb és egyenízű, de összességében nincs komoly panasz. A vegyes savanyúság (uborka és paradicsom) viszont lehetne ízetesebb: sótlan, elférne rajta egy kis bors, ecet, vagy valami karakteresebb íz.

A pincérek - nem győzzük hangsúlyozni - vérprofik: már előre kérdezik tálaláskor, hogy hozhatnak-e csomagolást, mert csak kevesen bírják megenni egyszerre.

Ha nem vezetünk, érdemes kipróbálni a kézműves söröket is. Tisztes csapolt korsót 990 forintért, meggysört pedig 1290 forintért kínálnak.

A kávé is meglepően ízletes: friss, tökéletes levezetés az étkezés végén. És mindez, menüstől, savanyúsággal együtt 2500 forint alatti áron megúszható!

Az étterem jól működő rendszerrel dolgozik: menüztetés, pizzák és az étlapról rendelhető fogások, reggeliztetés – minden van, ami a balatoni nyárhoz vagy télhez a turistáknak dukál. A 2000 forintos lélektani határt ügyesen tartják, de a gasztronómiai ínyencek sem maradnak fogások nélkül. Legközelebb – megfogadtuk – a halászlevet teszteljük az olcsó menük helyett.

Kifelé menet még mindig kígyózik a sor a bejárat előtt – pedig már lassan három óra felé járhat az idő! Egy hölgypár érkezik öt spiccel (komolyan) egy kutya(baba)kocsiban tolják őket a szomszéd asztalhoz. A pincérek ettől sem kattanak ki, a hely nemcsak család-, hanem durván ebbarát is.

Végezetül következzék egy kis TikTok-os ízelítő a helyről:

Ha már itt járunk: tudjátok, mit rejt a Csillagvár, jártatok már ott?



A hófehérre meszelt építmény jelenleg a végvári katonák életét bemutató látványos panoptikum kiállításnak és a csigalépcsőn megközelíthető pincében található érdekes baba- és plüssállat kiállításnak ad otthont. Az előcsarnokban egy 40 méter mély kutat is találunk.



A vár körüli parkban, az egykori istálló épületében egy népies berendezésű csárdát találunk szerény étel- és italválasztékkal. Az udvaron és a melléképületek falán tucatszám lógnak a különböző, falusi életet megelevenítő tárgyak, eszközök, a darálóktól kezdve a tányérokon, bödönökön át a csizmákig. A kötelező állatsimogató mellett kipróbálhatjuk íjazási tudásunkat is.



Megközelítés: Balatonszentgyörgyről, a 7-es főútról tábla jelzi a letérést a Csillagvár felé. Bővebb információt ITT találsz!

Címlapfotó: Pais-H Szilvia