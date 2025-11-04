Egyre türelmetlenebbül várják a helyiek, hogy végre megépüljön a leégett zajvédő fal Tatán. Két hónapja égett le a vasúti sínek és a lakóházak közötti speciális...
Te is Gmailt használsz? Azonnal végezd el ezt a beállítást, így támadnak most a csalók
A Google cáfolja a Gmail-fiókokat érintő tömeges adatszivárgásról szóló híreket, de figyelmeztet a jelszavak sebezhetőségére, és a passkey technológia használatát javasolja a biztonság növelése érdekében - írja a Forbes.
A Google nemrég határozottan cáfolta azokat a jelentéseket, amelyek szerint milliók Gmail-jelszavai szivárogtak volna ki. A vállalat közleménye szerint a Gmail védelmi rendszere erős, és a felhasználók továbbra is védettek maradnak.
Ugyanakkor a vállalat figyelmeztet, hogy a kompromittált biztonsági adatok továbbra is lehetőséget adnak a hackereknek a fiókokhoz való hozzáférésre. A Google azt javasolja, hogy a felhasználók állítsák vissza jelszavaikat, ha azok nagy adatcsomagokban bukkannak fel.
A jelszavak mindig sebezhetőek maradnak a kiszivárgással vagy lopással szemben. A Google szerint a támadók 37%-ban sikeres behatolásokat érnek el adathalászat és hitelesítő adatok lopása révén, valamint 84%-kal nőtt az infostealers (információlopó) programok használata.
A megoldást a passkey technológia jelenti, amely a Google szerint erősebb és biztonságosabb alternatívát kínál a jelszavakkal szemben. A Dashlane legfrissebb jelentése szerint a Google uralja a passkey hitelesítési tevékenység felét, és a passkey-alapú bejelentkezések száma 352%-kal nőtt az elmúlt évben.
A növekedés fő oka, hogy 2023 októberében a Google a passkey-t tette meg alapértelmezett bejelentkezési opcióvá a személyes Google-fiókok esetében, ami a jelszó nélküli hitelesítés legnagyobb valós környezetben történő bevezetését eredményezte.
Bár a Google még nem javasolja a jelszavak teljes törlését, azt tanácsolja, hogy a felhasználók a passkey-re való átállással párhuzamosan hozzanak létre összetett jelszavakat és többfaktoros hitelesítési lehetőségeket.
A Google szerint a passkey-k a legerősebb védelmet biztosítják, mivel nem lehet őket kitalálni vagy újrafelhasználni, és csak a felhasználó eszközein létezhetnek. Nem lehet őket leírni vagy véletlenül rossz kezekbe adni, ami jelentősen növeli a fiókok biztonságát.
