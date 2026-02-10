Hatalmas bajban lehet az a nyugdíjas, aki nem tud erről: brutális pénzek forognak kockán

Az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos szabályozás számos buktatót rejt, különösen az élettársi kapcsolatban élők számára. A jogosultsági feltételek pontos ismerete kulcsfontosságú az anyagi biztonság megőrzéséhez, ráadásul 2026-tól jelentős változások lépnek hatályba.

Az élettársi kapcsolatban élőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a törvényes öröklési rend szerint az élettárs nem tarthat igényt az elhunyt párja hagyatékára. Szélsőséges esetben akár a közösen, évtizedek óta használt ingatlanból is el kell költöznie, ha az örökösök ezt követelik. A probléma megelőzésének leghatékonyabb módja, ha a felek egymás javára kölcsönös végrendeletet készítenek - írja legújabb cikkáben Farkas András nyugdíjszakértő.

Az özvegyeknek egyszerre kétféle nyugdíjkorhatárral kell számolniuk. Az egyik a házastárs halálakor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár, amely az özvegyi nyugdíj későbbi feléledése szempontjából meghatározó.

A másik az aktuálisan hatályos öregségi nyugdíjkorhatár, amely három területen bír jelentőséggel: meghatározza a saját öregségi nyugdíj igénylésének lehetséges időpontját, befolyásolja az újraházasodás következményeit (a korhatár betöltése előtti házasságkötés megszünteti az özvegyi nyugdíjat), valamint meghatározza az új házasság alapján járó özvegyi nyugdíj jogosultságát.

A két korhatár között nagy különbségek lehetnek. Egy 1940 előtt született nő például már 55 évesen elérte a nyugdíjkorhatárt, míg egy 1958-ban született nő csak 65 évesen. A női özvegyek esetében további tényező a nők kedvezményes nyugdíja, amely 40 év jogosultsági idő megléte esetén életkortól függetlenül igényelhető. Lényeges azonban, hogy a nők kedvezményes nyugdíjának igénybevétele önmagában nem eredményezi automatikusan az özvegyi nyugdíj feléledését.

Az özvegyi nyugdíj feléledésének szabályai

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj lejártát követően az ellátás akkor éledhet fel, ha az özvegy bizonyos feltételeknek megfelel. Jogosult lehet az, aki a házastárs halálakor már betöltötte az akkor hatályos öregségi nyugdíjkorhatárt, akinek az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos, vagy aki árvaellátásra jogosult gyermeket nevel.

A feléledt özvegyi nyugdíj több okból is megszűnhet. Így például akkor, ha az özvegy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt újraházasodik, ha a megváltozott munkaképesség állapota megszűnik, vagy ha az árvaellátásra jogosult gyermek ellátása véget ér. Bizonyos esetekben azonban a már megszűnt ellátás ismét feléledhet, ha a jogosultsági feltételek a megszűnéstől számított tíz éven belül újra teljesülnek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A 2026-tól hatályos változások

A szabályozás 2026. július 1-jétől jelentősen átalakul. Az élettársak szempontjából kedvező változás, hogy meghatározott feltételek teljesülése esetén ők is jogosulttá válhatnak özvegyi nyugdíjra. Ehhez vagy legalább egyéves, igazolt együttélés és közös gyermek szükséges, vagy megszakítás nélküli, legalább tízéves élettársi kapcsolat, feltéve, hogy egyik fél sem áll házasságban.

Enyhítést jelent továbbá, hogy a nyugdíjkorhatár betöltése után kötött házasságok esetében az élettársi és a házastársi kapcsolat időtartama egybeszámítható. Özvegyi nyugdíj jár majd, ha a kapcsolatból gyermek született, ha a házasság legalább öt évig fennállt, vagy ha a házasságot megelőző élettársi viszonnyal együtt a kapcsolat időtartama eléri a tíz évet.

További kedvező változás, hogy megszűnik a különélő házastárs jogi kategóriája. A jövőben a külön élő és az együtt élő házastárs azonos feltételek mellett lesz jogosult özvegyi nyugdíjra. A jogosultság alapja maga a házassági kötelék lesz, függetlenül attól, hogy a házasfelek ténylegesen egy háztartásban éltek-e.