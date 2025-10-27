Az amerikai importőrök a vámok miatti aggodalmak hatására előrehozták a tavaszi rendeléseiket.
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Az európai városokban 2020 óta drámaian emelkedtek a rezsiköltségek, ami komoly terhet ró a háztartásokra és a vállalkozásokra, derül ki a Deutsche Bank elemzéséből. A közműárak növekedése különösen Varsóban és Münchenben volt kiemelkedő, miközben Budapesten a költségek még mindig viszonylag alacsonyak, de a részleges rezsicsökkentés kivezetése óta itt is érzékelhető a nyomás.
2020 óta az európai városok egy részében több mint a duplájára emelkedtek a rezsiköltségek, ami megterheli a háztartásokat, a vállalkozásokat és az ipart - derült ki a Deutsche Bank elemzéséből.
A dukumentum szerint például Varsóban az alapvető közműszolgáltatások - azaz villany, fűtés-hűtés, víz, szemétszállítás - havi átlagköltsége 2025-re 357 dollár lett (kb. 119 000 Ft) - szemben a 2020-as 176 dollárral (kb. 59 000 Ft). Eközben az Egyesült Királyságban több nehéz helyzetbe került vállalkozás bezárt a rekordmagas rezsiárak miatt, amelyeket a orosz–ukrán háború is súlyosbított.
A rezsilista élén München áll, ahol a havi átlagos rezsiköltség 404 dollár (kb. 135 000 Ft). A DB megjegyzi, hogy a magas villamosenergia-árak miatt a német ipari vállalatok egy része kénytelen visszafogni a termelést, bezárni, vagy külföldre költöztetni tevékenységét. Az alumíniumiparban például a villamosenergia-költség majdnem háromszorosa volt egy tonna alumínium piaci értékének ezen a nyáron. Hasonlóan szoríthatják a nadrágszíjat a fogyasztók és a vállalkozások az Egyesült Királyságban, Lengyelországban, Ausztriában és Csehországban.
Összehasonlításképpen: New Yorkban az átlagos havi rezsiköltség 181 dollár (kb. 61 000 Ft), míg San Franciscóban 221 dollár (kb. 74 000 Ft).
A lista végén álló Kairóban az elmúlt öt évben 31%-kal csökkentek a rezsiköltségek, jelenleg 26 dollár (kb. 8 700 Ft) körül alakulnak havonta. A visszaesés fő oka, hogy az egyiptomi font közel 70%-ot gyengült az amerikai dollárral szemben 2022 óta, amit geopolitikai sokkok és gazdasági egyensúlytalanságok súlyosbítottak. Tokióban szintén kétszámjegyű csökkenés tapasztalható a rezsiköltségekben, elsősorban a gyengülő jen miatt.
Mi a helyzet Budapesten?
Budapesten az alapvető közműszolgáltatások havi átlagos költsége 147 dollár (kb. 49 000 forint), ami még mindig alacsonyabb, mint számos közép-európai fővárosban. Ez a szint a lista alsó harmadába sorolja a magyar fővárost, ugyanakkor a vizsgált időszakban jelentős átalakulás történt a korábbi évekhez képest a rezsiemelést követően.
Emlékezetes, a rezsicsökkentés részleges kivezetése 2022 második felében lépett életbe, miután a magyar kormány módosította a lakossági energiaár-szabályozást. Az új rendszer szerint a háztartások továbbra is kedvezményes árat fizetnek az úgynevezett átlagfogyasztásig, de az ezt meghaladó részt már "lakossági piaci áron" kell megvásárolniuk.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például villamos energiából évi 2523 kWh fogyasztásig marad az alacsony, 36 forint/kWh körüli ár, afölött viszont 70 forint/kWh felett fizetnek a háztartások. Földgáz esetében a kedvezményes határ évi 1729 köbméter, ami alatt nagyjából 102 forint/m³, afölött pedig 750 forint/m³ körüli az ár. Az intézkedés lényegében megszorítás volt, a célja, hogy mérsékelje az állami rezsitámogatás költségeit.
A legfrissebb inflációs adatok szerint például 2025 szeptemberében a rezsiszektorban a vezetékes gáz lett a negyedik legnagyobb dráguló: az egy köbméterre vetített ár 25 százalékkal emelkedett, 140 forintról 175-re - ez úgy lehetséges a fix árak ellenére, hogy a lakosság többet vásárolt a drágább gázból.
A régióban a már említett Varsó emelkedik ki a legmagasabb közüzemi díjakkal. De Bécsben és Prágában is jóval magasabbak az árak, 332 dollár (kb. 111 000 forint) és 313 dollár (kb. 105 000 forint) körül alakulnak havonta. Ezek az adatok jól mutatják, hogy bár Budapest még mindig viszonylag olcsónak számít a térségben, az árkülönbségek fokozatosan mérséklődnek, mivel a magyar energiaárak is egyre inkább a piaci viszonyokat követik.
Fontos megjegyezni, hogy amikor a különböző fővárosok rezsiköltségeit összehasonlítjuk, fontos figyelembe venni a jövedelmi szinteket és a vásárlóerőt is, nem csupán az árakat. Bár például Németországban vagy Ausztriában a rezsi nominálisan jóval drágább, az ottani háztartások átlagjövedelme is többszöröse a magyarénak. Egy müncheni vagy bécsi család jövedelmének kisebb hányadát viszi el a havi rezsi, míg Budapesten - különösen a rezsicsökkentés részleges kivezetése után - ez az arány a közepes vagy alacsony jövedelmű háztartások esetében akár 15–20 százalékra is emelkedhet, ha átlépik az átlagfogyasztási határt.
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.
Ezektől a magyarországi internetáraktól tényleg lehidalsz: erről biztosan nagyon sok család nem tudott
Drámai különbségek mutatkoznak meg az internetárakban világszerte, miközben napjainkra már alapvetővé váltak az online és digitális eszközök.
Vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat.
A változás jelentős piaci élénkülést hozhat a hobbikerttel, hétvégi házzal vagy rekreációs célú telkekkel rendelkező térségekben.
A magyar fiatalok átlagosan 27,1 éves korban költöznek el a szüleiktől önálló lakásba, ezzel Európában a középmezőnyhöz tartoznak – derül ki az Eurostat 2024-es adataiból.
Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
Ma a magyar családok háztartásainak mintegy 10 százaléka, vagyis 450 ezer család nem tudja befűteni a lakását. Hogy lehet ez? Van megoldás?
A kormány az Otthon Start mellett a CSOK Plusz szabályait is módosítaná, legalábbis társadalmi egyeztetésre bocsátottak egy ezzel kapcsolatos jogszabálytervezetet.
Az este társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján tovább csiszolnák az Otthon Start feltételeit.
A rengést, mely éjfél után nem sokkal történt, a lakosság Csongrádon és a környező településeken is érezhette.
A bérleti piac az elmúlt hónapokban látványosan átrendeződött, miközben bérleti díjak növekedése különösen Budapesten megtorpant.
A MOL délután bejelentette, hogy sikerült megfékezni a Dunai Finomító AV3 üzemében keletkezett tüzet, és a termelés fokozatosan újraindul.
Az állampapírpiacról átáramló tőke, majd az Otthon Start program bejelentése látványosan felpörgette az ingatlanpiacot.
A legdrágább XI. kerület és a legolcsóbb Salgótarján között közel ötszörös a lakótelepi lakások árkülönbsége.
A klímaváltozás következtében egyre súlyosbodó aszály miatt már most is kritikus helyzetben vannak Magyarország vízkészletei.
Megjelent a rendelettervezet, amely kiemelt beruházássá minősítené az Otthon Start Programhoz kapcsolódó lakásépítéseket.
Kiadták a vészjelzést, brutál szélvihar csaphat le Magyarországra: október 23-án lehetnek a legnagyobb lökések
A kellemes idő csütörtök estétől véget ér, amikor csapadékos, szeles időjárás veszi át a napsütés helyét.
1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe, a lyukas zászló a forradalom jelképe.
Lassan végéhez ér idén a budapesti lomtalanítás. A 9. kerület kerül sorra utoljára, itt november 23. és 27 között viszik a lomokat.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.